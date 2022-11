COLUMBI-EGG?: SVs energi- og miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, forteller i dag om partiets kraftkompromiss. Her sammen med SV-nestleder Kirsti Bergstø. Mandag begynner de forhandlingene om statsbudsjettet med regjeringen.

Kraftskattestriden: Her er SVs kompromiss

SV har laget et utkast til kompromiss i det heftige striden om skatteskjerpelsene for kraftselskapene. – Vi mener det tar hensyn til bransjen, kommunene og til regjeringens behov for penger, sier SVs Lars Haltbrekken. Det slaktes av Sp og roses av Raymond Johansen (Ap).

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem, har det stormet rundt spesielt én sak:

Regjeringens skattepakke, hvor kraftselskapene får den desidert største regningen.

Forslagene har skapt ordføreropprør og jus-ekspertise mener et av forslagene strider med Grunnloven.

Her er de to sentrale forslagene fra regjeringen:

Fordi de tjener så mye nå, skal kraftselskapene betale et nytt høyprisbidrag med virkning fra 28. september 2022, hvor satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kilowattime. Økte samlet skatt for kraftselskapene: 16 milliarder kroner i året.

grunnrenteskatten grunnrenteskatten Kraftselskapene og oljeselskapene betaler en egen grunnrenteskatt, fordi de tjener penger på å utnytte våre felles naturressurser. Regjeringen foreslår at også havbruksnæringen skal betale en slik grunnrenteskatt neste år. fra 37 til 45 prosent, med tilbakevirkende kraft tilbakevirkende kraft Tilbakevirkende kraft betyr å gi en rettsregel virkning for forhold som i tid ligger før den nye regelen er vedtatt, i dette tilfelle 1. januar 2022. fra 1. januar 2022. Utgjør En økning ifra 37 til 45 prosent, medfra 1. januar 2022. Utgjør 11 milliarder kroner i økt skatt for kraftselskapene.

FRYKT: Lars Haltbrekken er bekymret over at regjeringens forslag vil stanse kraftinvesteringer i Norge.

Her er SVs forsøk på columbi-egg:

Høyprisbidraget skal avsluttes i løpet av 2024 og beregnes ut ifra strømprisen for årsgjennomsnittet, ikke timesprisene.

– Dette gjør at det fortsatt vil være lønnsomt for selskapene å investere i oppgraderinger. I tillegg vil ikke kraftselskap nord for Dovre rammes av at strømprisene enkelte timer går over 70 øre kilowattimen, sier Haltbrekken.

Grunnrenteskatten økes fra 37 til 40 prosent (eller 42), ikke 45 prosent som regjeringen foreslår.

– Dette gjør at kommuner som eier kraftverk ikke får redusert sine inntekter kraftig over natten, slik de får med regjeringens forslag, sier Haltbrekken.

Siste hovedelement i SVs forslag er at både høyprisbidrag og økt grunnrenteskatt gis tilbakevirkende virkning, til 28. September 2022. Regjeringens forslag er at den økte grunnrenten skal gis tilbakevirkende kraft til 1. januar 2022.

– Grei

– Dette vil redusere regjeringens planlagte skatteinntekter. Hvordan skaffer dere inndekning i statsbudsjettet?

– Vi gjør det ved å innføre kvartalsvis innbetaling av grunnrenteskatten, slik at vi i 2023 får «dobbel» innbetaling av den skatten fra kraftselskapene. I dag betales den etterskuddsvis året etter. Det betyr at de i 2023 får den grunnrenteskatten staten i utgangspunktet skulle ha og samtidig den de skulle betalt i 2024.

– Det må bety en økning i skatten for kraftselskapene i 2023?

– Ja, men innretningen blir mye riktigere for kraftselskapene og kommunene. Slik vi har forstått det, er en overgang til en slik kvartalsvis innbetalingsordning noe kraftselskapene synes er grei.

– Hvor mye snakker vi om samlet i økte skatter?

– Et sted mellom 30 og 40 milliarder kroner, avhengig av om det blir en grunnrentesats på 40 eller 42 prosent. Det betyr at vi faktisk henter mer penger inn fra kraftbransjen neste år, men de ekstra pengene kan settes av til 2024.

Sjefen i Agder Energi sa til VG mandag at med endringene fra regjeringen vil skatten bli opp mot 90 prosent.

– Da stanser de alle investeringsplanene våre, sa han.

– INVESTERINGSSTANS: Sjefen i Agder Energi, Steffen Syvertsen.

Det bekymrer også Haltbrekken.

– Med regjeringens forslag vil fornybar energi skattlegges mer enn fossil energi. Det blir helt feil, både med hensyn til at vi skal nå klimamålene og når vi er vitne til dramatiske konsekvenser av klimakrisen over hele jorden. Det er alvorlig i klimakrisens tid. Vi må gjøre motsatt.

– Skadelig

Han sier at deres forslag vil gjøre det mer lønnsomt å satse på oppgradering av eksisterende vannkraftverk og hente ut mer effekt og kraft fra disse.

– Med vårt forslag vil selskapene kunne oppgradere vannkraftverk og investere i fornybar energi.

– Dere fjerner at grunnrenteskatten skal ha tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2022, og mener begge skattene skal ha tilbakevirkende kraft til 28. september. Hvorfor?

– Grunnen til at den bør ha tilbakevirkende kraft til 28. september er at vi ellers gir selskapene stimulans til å tappe magasinene i høst.

– Hvorfor skal regjeringen være med på deres forslag?

– Vi håper og tror at regjeringspartiene er villige til å se på en omlegging av kraftskatten som gir oss de samme inntektene neste år, men som ikke har den skadelige virkningen på fornybar energi og kommuners økonomi, som regjeringens forslag har.

Han sier at høstens debatt har vist at regjeringen har gått litt for fort frem, i tunge og viktige prinsipielle saker.

– Vi må ta en bredere diskusjon om kraftskatten fremover. Derfor vil vi at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget til våren, med en sak om den fremtidige kraftbeskatningen for vind og vann.

Frykt for Grunnlovsbrudd

Haltbrekken legger til:

– Med skikkelige høringsrunder og de utfordringene som er påpekt med Grunnloven. Grunnloven skal følges.

– Frykter dere at ekspertene har rett; at det er en utfordring?

– Ja, jeg frykter det. Når lovavdelingen i Justisdepartementet mener forslaget opererer i ytterkanten av hva Grunnloven tillater, da fremstår det som en utfordring, sier Haltbrekken, som sitter i Stortingets energi og miljøkomité.

Sp totalt avvisende – Ap med innestemme

Sps finanspolitiske talsperson på Stortinget, Geir Pollestad, er totalt avvisende til SVs kompromissforslag.

SVÆRT KRITISK: Geir Pollestad er veldig nære ved å slakte SVs forslag.

– Å gi fra seg milliarder i inntekter og så tro at det kan dekkes inn ved å endre forfallsdato, slik SV foreslår, er ikke akseptabelt. Vi kan ikke trylle bort behovet for inndekning og prioritering. Hverken Haltbrekken eller kraftbransjen har en slik tryllestav, sier Pollestad.

Han sier at det nå skal forhandles med SV om neste års budsjett.

– Det skal vi gjøre basert på et krav fra SV som vi vil motta på mandag. Jeg vil utelukkende forholde meg til SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes og ikke enkeltrepresentanter i SV sine presseutspill.

Han sier at de utsettes for «et sterkt press fra en kraftbransje som har tjent enorme beløp på å selge strøm dyrt til folk og næringsliv».

– Det skal sterk rygg til å stå opp for en så kraftig omfordeling som vi gjør i statsbudsjettet, sier han.

ÅPEN: Aps Eigil Knudsen sier de ser frem til gode samtaler med SV.

Aps finanspolitiske talsperson, leder i Stortingets finanskomité, Eigil Knutsen, prater mer med innestemme.

– Vi møter SV for budsjettforhandlinger mandag klokken 1100 og da får vi presentert SVs innspill til statsbudsjettet. Vi ser frem til gode samtaler og forhandlinger om statsbudsjettet.

I Oslo blir SV forslag tatt vel imot i Ap:

– Dette er et meget godt og klokt forslag fra SV når det gjelder skatt på vannkraft. Jeg håper de kommer fram til enighet i forhandlingene. Det vil bety mye for produksjonen av fornybar kraft, og et fortsatt sterkt kommunalt eierskap. Pengene fra kraft går til viktig velferd i kommunene, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Han har tidligere ytret seg kritisk til regjeringens forslag. Oslo kommune eier kraftgiganten Hafslund og vil få kraftig kutt i inntektene.

– Steg i riktig retning

Det er ikke hver dag kraftbransjen skryter av SV, men det skjer i dag:

– SV viser med dette at de har skjønt hvor skadelig regjeringens fornybarskatter ville være for klimaomstillingen. Forslaget er et tydelig steg i riktig retning. Nå må regjeringspartiene gripe muligheten til å rette opp feilgrepene, sier leder Knut Kroepelien i Energi Norge, som organiserer energiselskap i Norge.

– Særlig viktig er det med en tydelig tidsavgrensning og årlig beregning av høyprisbidraget som jo egentlig skulle vært sendt rett tilbake til utredning. Selv med SVs grep er pakken altfor lite gjennomarbeidet. Med tilbakevirkning kan søksmål fremdeles komme fra kommuner og andre.