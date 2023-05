LEGGER FREM FREMTIDSPLANEN: Petter Stordalen sier det skal reise seg et nytt selskap etter pandemien.

Her er Stordalens nye plan

Petter Stordalen (60) hyller Norge og Norden og sier at det er her han skal leve og virke. Han presenterer i dag sin fremtidsplan og en rekke nye hoteller.

Stordalens Nordic Choice Hotels skifter navn til Strawberry, inspirert av hans første jobb, som jordbærselger.

Han sier at pandemien ga dem muligheten til å tenke om igjen om hva selskapet skal være.

– Vi skal ta tilbake det vi hadde før pandemien; det som ble tatt fra oss; å dele opplevelser, reise og å være sammen. Strawberry skal ikke bare tilby overnatting, men en rekke tilbud, gjennom spa, restauranter, konferanser og andre aktiviteter.

60-åringen sier at det ikke skal skje fra Sveits.

– Det handler om et valg jeg har tatt, som ikke vil bli endret gjennom generasjoner. Vi flytter ikke. Norden har gitt meg muligheten og jeg skal være med å utvikle og bygge det som er verdens beste samfunn.

NEI TAKK TIL SVEITS: Stordalen akter ikke å følge flyttestrømmen til Sveits.

Ros og bekymring

Stordalen hyller Norge og Norden og det er basen for hans satsinger i årene fremover.

– 95 prosent av samfunnet vårt er veldig bra. De siste fem er utfordringer som vi som samfunn kommer til å løse. Glem den amerikanske drømmen. Den nordiske drømmen er en av få som virkelig lever, sier den norske hotellkongen.

Han er likefullt bekymret over flyttingen.

– Jeg vil ikke mene noe om andres valg, men det et problem for Norge at mange flytter ut både på kort og lang sikt, og det bør politikerne ta tak i.

Under lanseringen i Oslo mandag offentliggjør han drift av to nye hoteller:

Quality Hotel Richard With, Stokmarknes med 154 rom, nærmere 50 ansatte.

NYTT I NORD: Det nye hotellet i Stokmarknes.

Hotel Riviera Moss, med 172 rom, drøyt 120 ansatte.

Bodø, Trondheim og Oslo

Vi har bedt om og fått listen over investeringer og prosjekter som Strawberry med partnere skal løfte de neste årene:

Clarion Hotel Draken, Gøteborg . 474 rom. Åpner 1. oktober 2023. Investering: Over 1,2 milliarder kroner.

Wood Hotel, Bodø, 175 rom. Åpner 8. mars 2024. Over 500 millioner kroner.

TRE: Her er en modell av trehotellet som skal åpnes neste år.

Quality Hotel Panorama, Trondheim . Utvidelse av hotellet med 200 rom. Åpner 1. juni 2024. Over 300 millioner kroner.

Clarion Hotel Karlatornet, Gøteborg . 300 rom. Åpner tredje kvartal 2024. Over 950 millioner kroner.

Comfort Hotel Vantaa Airport, 211 rom og Clarion Hotel Vantaa Airport, 507 rom på flyplassen i Helsinki . Over 2,5 milliarder kroner.

Comfort Hotel Panorama, Gøteborg . Klart første kvartal 2025. Renoverer og dobler kapasiteten. 300 millioner kroner.

HOBO Oslo på Karl Johans gate. 181 rom. Åpner 2025. 500 millioner kroner.

Hotel Kämp, Helsinki totalrenoveres (klart 2025) og HOBO Helsinki (klart 2024). Til sammen over 1,1 milliarder kroner.

Hotel “Book” (ikke offisielt navn eller prosjekt) åpner i 2026 i Göteborg – Over 600 millioner kroner.

Info Les mer om Strawberry her Strawberry har 229 hoteller i fem land, 40 frittstående hoteller som Sommerro, The Thief og Farris Bad, samt 3000 leiligheter. De ulike kjedenavnene, som Choice, Clarion, Comfort og Clarion Collection videreføres. Petter Stordalen og barna Emilie, Jakob og Henrik eier 25 prosent hver gjennom Strawberry Holding, men faren har kontroll på stemmene. Som del av lanseringen inngår Strawberry et partnerskap med Nobels Fredssenter. Stordalen kan vise til følgende utvikling: Belegget på Nordic Choice-hotellene steg med 25 prosent under årets første fire måneder sammenlignet med 2022.

Estimatene for omsetningen for 2023 beregnes å stige til nær 16 milliarder norske kroner for deres egne hoteller. Det er ny rekord: 10 prosent høyere enn i fjor, og 35 prosent høyere enn 2019 som var rekordåret før pandemien.

I tillegg kommer cirka 3 milliarder i omsetning for franchisehotellene de ikke selv drifter.

EBITDA-resultat før renter, skatt, av- og nedskrivninger i 2022, var på 1,4 milliarder kroner – beste resultat noensinne.

Selskapet hadde vekst på mer en 20 hoteller gjennom pandemien og Nordic Choice har 2,4 millioner medlemmer. Vis mer

Til sammen vil disse prosjektene gi rundt 3000 nye arbeidsplasser, sier Stordalen.

– Og åtte milliarder i nye hotellinvesteringer betyr økt lånegrad?

– Jeg har betalt tilbake all ekstragjelden jeg tok opp under pandemien. I tillegg har vi en sterkere finansiell posisjon enn før pandemien, blant annet fordi vi har solgt eiendommer for fem milliarder kroner.

Petter Stordalen har tatt med seg alle tre barna inn i drift og ledelse i sine selskaper. Fra venstre; Emilie, Henrik og Jakob.

– Ligger i vårt dna

Stordalen sier hans ambisjon er å sette en ny reiselivsstandard.

– Det ligger i vårt DNA å utfordre og vi skal forsterke nummer en posisjonen i Norden, ved å definere fremtidens reiseliv. Jeg håper Strawberry-navnet skal stå i generasjoner fordi vi greier å lede an i vår. Vi skal bidra til et mer inkluderende og rausere samfunn, sier han og viser blant annet til selskapets støtte til Pride.

I dag er det rundt 18000 ansatte i Stordalens selskaper.