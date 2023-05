Mann dømt til å betale 7,5 millioner i erstatning etter voldtekt

En mann i begynnelsen av 30-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fire år og seks måneders fengsel for en rekke seksuelle overgrep.

NTB

Mannen er dømt for å ha voldtatt sin samboers niese. Overgrepene startet da fornærmede var 11 år gammel, og den dømte mannen var da 19, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen erkjente straffskyld for ti overgrep, mens fornærmede mener det er snakk om mellom 30 og 40 overgrep.

Fornærmede har en posttraumatisk stresslidelse som følge av overgrepene, og mannens handlinger er også grunnen til at hun har en medisinsk invaliditetsgrad på 33 prosent.

Totalt dømmes mannen til å betale kvinnen til sammen 7,5 millioner kroner i oppreisningserstatning, menerstatning, erstatning for lidt inntektstap, erstatning for fremtidig lidt inntektstap og erstatning for behandlingsutgifter.

– Dommen er i tråd med vårt syn. Både når det gjelder straffeutmåling og erstatning, sier fornærmedes bistandsadvokat Maren Eide til Aftenbladet.

