UTREDER: – Arbeidet med nytt bedragerisenter pågår for fullt, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i spørretimen på Stortinget. Det har nå gått ett år siden arbeidet startet.

Økokrim vil jobbe fra byen – blir bedt om å vurdere Sp-kommuner

Det har snart gått ett år siden Økokrim sa de kunne satse på bekjempelsen av bedragerisaker. Proppen i systemet er at de ikke får svar fra regjeringen på hvor de skal legge det nye nasjonale bedragerisenteret.

Kortversjonen Økokrim venter fortsatt på svar fra regjeringen om plasseringen av det nye nasjonale bedragerisenteret.

Minst 7 av 10 anmeldte bedragerier til politidistriktene henlegges uten etterforskning.

Økokrim anbefaler Trondheim som lokasjon, men regjeringen har bedt dem vurdere senterpartikommunene Stjørdal og Gjøvik.

Ingen beslutning har blitt tatt ennå, og justispolitiker fra Høyre frykter distriktspolitikk står i veien for kriminalitetsbekjempelsen. Vis mer

Minst syv av ti anmeldte bedragerier til politidistriktene henlegges uten etterforskning, viser tall fra Økokrim.

– Det er mange millioner som går ut til disse bedragerne, og det er ingen god koordinert innsats mot disse bedrageriene fra norsk politi, sier Pål Lønseth, øverste sjef for Økokrim til VG.

Han mener tallene viser at det forebyggende arbeidet som gjøres i dag, ikke er godt nok.

– Ikke er det noe systematisk, helhetlig forebyggende arbeid som gjøres heller. Bedrageriene anmeldes i tolv politidistrikter som har varierende kapasitet til å etterforske det.

VENTER: Sjefen for Økokrim, Pål Lønseth mener Trondheim er riktig lokasjon for nytt bedragerisenter. Justisdepartementet vil ha det til senterpartikommunene Stjørdal eller Gjøvik.

Usikker plassering

Opprettelsen av et nytt bedragerisenter startet for ett år siden, men siden den gang har fremdriften gått sakte. I desember anbefalte Økokrim å legge senteret med opptil 25 arbeidsplasser til politihuset i Trondheim, som snart har ledig plass til å huse dem.

– Trondheim har mange store virksomheter i finanssektoren og det er et stort forskningsmiljø der. I tillegg har vi andre store offentlige virksomheter med tilstedeværelse i byen som potensielt kan samarbeide med oss, sier Lønseth og fortsetter:

– Når vi ser samlet på dette, så er Trondheim en egnet lokasjon hvis det skal etableres utenfor Oslo.

Les også Politiet: Vanskelig å etterforske investeringsbedragerier Både Økokrim og Oslo politidistrikt innrømmer at etterforskning av investeringsbedragerier ikke har blitt prioritert.

Hva med Stjørdal?

Regjeringen, ved blant annet Justisdepartementet, var ikke like begeistret for at Økokrim hadde sett seg ut Trondheim. Siden nyttår har Økokrim blitt bedt om å vurdere Senterparti-kommunene Stjørdal og Gjøvik som egnede lokasjoner.

– Har dere fått nei fra regjeringen til å legge dette i Trondheim?

– Nei, vi har ikke fått noe. Vi har etterspurt en beslutning, men så langt har vi ikke fått det. Det er et problem for oss, all den tid det er viktig for oss å komme raskt i gang. Dette er en pågående og tung, kriminell organisert aktivitet, sier Lønseth.

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) har vært både hos justisministeren og finansministeren i forsøk på å overbevise dem om at Gjøvik bør få det nye Økokrim-senteret:

– Vi har prøvd etter beste evne å fortelle hvorfor dette bør legges til Gjøvik, sier Sveen til VG.

Han innrømmer at de ikke er byen med tettest kontakt opp mot banksektoren.

– Men vi den fremste ekspertisen på cyberkriminalitet på NTNU Gjøvik, så jeg mener at vi stiller med sterke kort og et godt fagmiljø, avslutter Sveen.

Info Tips oss! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655. Vis mer

Jobber med saken

VG har stilt Justisdepartementet spørsmål om de støtter Økokrims vurdering av Trondheim som beste plassering, og om hvorfor en stedsavklaring tar så lang tid.

– Det gjøres grundige vurderinger for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag og en mest hensiktsmessig lokalisering. Økokrims vurdering vil inngå i beslutningsgrunnlaget. Så snart saken er forberedt i departementene, vil det tas beslutning i saken, skriver Linda Hafstad, Senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet i en e-post til VG.

Justisdepartementet kan ikke si noe om når en beslutning vil være klar.

– Men vi er opptatt av å sikre rask fremdrift og avklaring i saken, avslutter Hafstad.

DISTRIKTSHENSYN: Sveinung Stensland fra Høyre frykter bedrageribekjempelsen går på bekostning av senterpartiets distriktspolitikk.

Forventer fremdrift

– Dette holder ikke, sier Høyres Sveinung Stensland.

Han har stilt flere spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), både i den skriftlige og muntlige spørretimen i Stortinget.

– Alt er på plass, pengene er på plass. Til og med kriminaliteten er på plass. At distriktspolitikk skal stå i veien for en slik kriminalitetsbekjempelse er jo bare rart, sier Stensland til VG.

Han mener arbeidet med å få på plass enheten har strandet i departementet.

– Økokrim er klare på at lokasjonen i Trondheim har det de trenger for å få dette til å fungere og det må regjeringen lytte til, avslutter Stensland.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post