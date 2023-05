VARMERE TIDER: Oslofolket har kunnet nyte sol og varme store deler av våren. Nå blir det enda varmere. Her fra april.

Varsler 30 grader

Ta frem solkremen. Nå kommer sydenvarmen - for enkelte.

Samtidig som en «uvanlig kjølig» vind blåser over landet denne helgen, kan Oslo-beboere glede seg over en meget oppløftende værmelding for neste uke.

Onsdag kan det nemlig bli opp mot 30 grader i hovedstaden.

– Det blir varmt, jeg skal ikke love at det blir 30 grader, men det blir over 25 varmegrader de varmeste stedene på Østlandet, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør til VG.

Skyene forsvinner og gir rom for blå himmel og strålende sol mellom tirsdag og fredag, grunnet et høytrykk som bygger seg opp over Sør-Norge.

OSLO-SOMMER: Strålende sol titter over hovedstaden til uken.

Minner om skogbrannfare

Også Sør-Norge vil få sommervær til uken. I de indre strøkene i Agder blir det over 25 varmegrader, forteller Skattør. Gleden varer helt til neste helg, da en nordlig vind er ventet å blåse bort noen av varmegradene.

Skattør minner om skogbrannfaren under sommerdagene.

– Vi har ganske samkjørte prognoser på at det blir tørt, og skogbrannfaren vil øke utover uken, sier hun.

– Har sommerværet kommet for å bli?

– Vi går jo mot juni og juli. Det blir sommer, svarer meteorologen.

Vestlendingene og Trøndelag blir snytt for det varme høytrykket på Østlandet, og i Bergen er det meldt regn frem til tirsdag, før sola titter frem den første juni-helgen.

Bergenserne får derimot ikke treffe på synet av en gradestokk over 14 varmegrader til uken, ifølge prognosene.

I Trondheim er det meldt overskyet og regn hele den første uken i juni.

Store snømengder i høyden

Innbyggerne i nord må vente litt til på varmere tider. Natt til mandag synker temperaturene, og Meteorologisk institutt varsler snø over 400 til 600 meter over havet.

«Beregn ekstra tid om du skal ut og kjøre, bruk riktige dekk og kjør etter forholdene», råder meteorologene.

– Nord-Norge har ganske jevne temperaturer frem til onsdag, da blir det enda kaldere, sier Skattør.

Det er også varslet snø over fjellene i Sør-Norge gjennom helgen.

– På de høyeste fjellovergangene over Øst- og Vestlandet kan det by på problemer for bilistene, forteller Skattør.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av fjellet i Sør-Norge, Hordaland og Sogn og Fjordane denne helgen.