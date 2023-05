SAKENS UTFALL: Bistandsadvokat Lise Ligaard representerer fornærmede i saken. Hun sier klienten er tilfreds med at saken ledet til domfellelse.

Hadde sex med pasient – psykolog dømt

Psykologen hevder han ble forelsket i pasienten, men fortsatte behandlingen i flere år etter at han hadde sex med henne. Nå er han dømt for å ha misbrukt tillitsforholdet han fikk i terapirommet – men vil anke.

Kortversjonen En psykolog på Østlandet er dømt for å ha misbrukt stillingen sin for å ha sex med en pasient.

Hendelsen skjedde i 2013, da psykologen og pasienten avtalte et seksuelt møte.

Psykologen er dømt til ti måneders fengsel og må betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Han nekter straffskyld og anker dommen.

Bistandsadvokat Lise Ligaard sier fornærmede er tilfreds med domfellelse, men vil vurdere anke over det sivile kravet. Vis mer

Mannen var offentlig ansatt ved et distriktspsykiatrisk senter på Østlandet da han fikk kvinnen henvist som pasient fra sin fastlege.

Pasienten var i begynnelsen av 30-årene og slet psykisk med følgene av grov omsorgssvikt i barndommen. Hun var mor og gift, delvis sykmeldt fra jobben sin og hadde et selvmordsforsøk bak seg.

Behandlingen begynte høsten 2012. Et halvt år senere begynte seksuelle fantasier å bli en del av samtalene i behandlingsrommet. Psykologen og pasienten avtalte et seksuelt møte våren 2013.

Det lå flere forberedelser før møtet, som det blir beskrevet i dommen. Blant annet gikk psykologen til innkjøp av madrass og bekledning til et seksuelt rollespill. Dette legger retten vekt på fordi de kommer fram til at psykologen handlet forsettlig forsettligEt juridisk begrep som beskriver en handling som er gjort bevisst. .

Psykologen har forklart at han dagen før de skulle møtes ringte fornærmede og avlyste møtet. Minutter senere ringte han opp igjen og opprettholdt avtalen.

Tingretten mener det viser at han forstod faremomentene med det han var i ferd med å gjøre, men likevel valgte å gjennomføre.

«Misbrukte fortrolighet»

Fornærmede benekter å ha hatt følelser for ham, heller ikke av seksuell art. De har begge beskrevet at det ble et sterkt tillitsforhold mellom dem.

Selv om det ikke ble uttrykt eksplisitt, var fornærmede innforstått med at møtet ville ende i seksuell omgang. Fornærmede var redd for å såre ham og syntes det hele var litt spennende, har hun forklart.

Behandlingen fortsatte frem til 2016 og ble forsøkt gjenopptatt av psykologen i 2018, noe kvinnen ikke ønsket.

Retten har i vurderingen lagt vekt på at det dreier seg om et forhold mellom psykolog og pasient.

«(...)en terapisituasjon vil innby og er avhengig av en særskilt nærhet og fortrolighet. Denne fortroligheten som åpenbart oppsto mellom tiltalte og fornærmede, har tiltalte misbrukt for å få tilfredsstilt sine egne lyster», heter det i dommen, som ikke er rettskraftig.

Retten mener psykologen aldri hadde grunnlag for å tro at fornærmede gjengjeldte hans følelser for henne, utover den fortroligheten som oppstår mellom behandler og pasient.

«Det verken var eller ble utviklet et kjærlighetsforhold mellom dem», fastslår dommen.

Gjennom terapien var psykologen vel kjent med kvinnens sårbarhet og depresjoner. Slik hadde han også fått kunnskap om hennes seksuelle preferanser, og det var dette han utnyttet, ifølge tingretten.

ANKER: Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sier at han vil anke dommen og føler seg uriktig dømt. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak.

Føler seg uriktig dømt

Psykologen har i hovedsak erkjent de faktiske forhold i saken, men bestrider å ha misbrukt sin stilling eller et tillitsforhold, som han sto tiltalt for og nå er dømt for.

Under hovedforhandlingen skal han ha gitt utrykk for at det han gjorde var uetisk, men ikke galt, kommer det frem i dommen.

– Dommen vil bli anket. Han opplever seg uriktig domfelt og at begrunnelsen for domfellelsen er så tynn at det er vanskelig å forstå at den berettiger en domfellelse, sier mannens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre til VG.

Må sone og betale oppreisning

Psykologen er dømt til inntil ti måneders fengsel for å ha misbrukt sin stilling som psykolog, samt brudd på helsepersonelloven.

Halvparten av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han er også fratatt sin autorisasjon som følge av denne saken. I tillegg dømmes han til å betale oppreisningserstatning til fornærmede for 200.000 kroner.

Fornærmede har fremmet krav om menerstatning og for økonomisk tap uten medhold i tingretten.

Tingrettens vurdering av erstatningskravet beror på i hvor stor grad fornærmedes skader skyldes psykologens handlinger holdt opp mot tidligere belastninger.

Kan anke erstatningskravet

Bistandsadvokat Lise Ligaard sier på vegne av fornærmede at hun er tilfreds med at saken ledet til domfellelse.

– Erstatning ble avvist, vil dere anke på dette punktet?

– Fornærmede ble tilkjent erstatning for ikke-økonomisk tap ikke-økonomisk tapoppreisning på 200.000 kroner. Det var ikke fornærmede som gikk til anmeldelse av saken, og erstatning har aldri vært noen motivasjon for henne. Hva gjelder anke over det sivile kravet, så vil hun vurdere dette innen ankefristens utløp, sier Ligaard.

BISTÅR: Advokat Lise Ligaard.

– Hvilket etterspill håper dere denne saken før?

– Fornærmede har et sterkt ønske om at domfelte aldri får muligheten til å praktisere som psykolog igjen. Hun er opptatt av at behandlingsrommet skal være trygt for sårbare pasienter, og hun mener at det er avgjørende for tilliten til systemet at mennesker som har utøvd slike handlinger ikke får anledning til å komme tilbake i tilsvarende eller lignende roller.

