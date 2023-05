HANDSHAKE: Mimir Kristiansson tar nyslått leder i Sveits-klubben Marius Arion Nilsen i hånden.

Kuppforsøk ble mislykket – skylder på skittent sjoko-triks

Da Rødt offentlig varslet om kupplanene sine, mobiliserte høyresiden. Gratis sjokolade får skylden for at partiet mislyktes.

I VG torsdag varslet Rødts Marie Sneve Martinussen og Mímir Kristjánsson om planene om å stikke kjepper i hjulene for Frps forsøk om å opprette en venneforening for Sveits.

I stedet for Frps Marius A. Nilsen, forsøkte de å få valgt inn Martinussen.

«Sabotasje», svarte Frp.

Les også Planlegger kupp mot Sveits-klubb Savner du et godt, gammeldags politisk kupp? Se ikke lengre! Rødt har planer om å kuppe den nye venneklubben til Sveits…

– Ikke lurt

– Det kan være at å varsle om kupp-planene i VG kanskje ikke var så lurt. Høyresiden stilte ivrig opp. Ledervalget ble et dundrende nederlag for min del, og jeg fikk kun fem stemmer mot resten, sier Marie Sneve Martinussen i Rødt til VG.

SJOKO-TRIKS: Gratis Toblerone får skylde for Rødts kuppnederlag.

Rundt 20 personer deltok på møtet totalt, ifølge NTB.

– Nei, det gikk jo som all kommunistiske initiativ Det gikk i vasken, sier Frps Marius A. Nilsen om møtet.

Til tross for nederlaget – hevder Sneve at kuppet var vellykket.

– Vi er strålende fornøyd med å hindre Frps forsøk på å opprette en fanklubb for skatteparadiser på Stortinget. Det politiske formålet ble lagt bort, og vi fikk en bred og nøytral formålsparagraf, sier Martinussen.

KUPPMAKERNE: Mímir Kristjánsson og Marie Sneve Martinussen under kuppforsøket.

Formålet ble ifølge Nilsen politisk nøytralt – og handler om å samle kunnskap om og ha bedre dialog med Sveits.

Nyslått leder Marius A. Nilsen i Sveits-klubben gir ikke Rødt poeng.

– Formålsparagrafen ble vedtatt akkurat som den sto og var foreslått fra meg, svarer Frp-politikeren.

«Skitne triks»

Martinussen beskylder Frp for å benytte «skitne triks» for å tiltrekke seg velgere.

– De mobiliserte og lokket med gratis sjokolade. Er det et udemokratisk triks for å få velgerne til å komme – å servere noe gratis for å få stemmekveget? spør hun.

– Gratis sjokolade, er ikke det sosialistisk da?

– Jo. Jeg synes det høres ut som noe som kan inspirere vennegruppen og samfunnet for øvrig. Ting smaker bedre når det er gratis, både sjokolade og kollektivtrafikk, sier hun.

– Smøring på lavt nivå

Nilsen innrømmer sjoko-trikset – men kontrer med at det var Rødts representanter som spiste mest av den.

– Det er helt riktig at det ble kjøpt inn en del Toblerone før møtet. Det er smøring på lavt nivå, sier Nilsen spøkefullt.

SJOKO-KUPP: Høyresiden mobiliserte med gratis Toblerone hevder Rødt – som beskylder Frp og Marius Arion Nilsen for å ha benyttet seg av udemokratiske triks.

Og selv om hun ikke fikk ledervervet – så ble Martinussen valgt inn i styret til Sveits-klubben.

– Det vil jeg si er en minnelig løsning. Dette endte nok som ett av de fredeligste kuppene i verdenshistorien. Ingen ble kastet ut, sier Martinussen.

Men hun er ikke helt ferdig med bredsiden mot Nilsen.

– Han stjal faktisk det sveitsiske flagget mitt. Eller han kom og leverte et tilbake på døren min, sier hun.

At det er tyveri er ren misforståelse, hevder Nilsen på sin side.

– Rødt stilte med to sveitsiske flagg som de hadde investert i. I god «kommunistisk ånd», så eksproprierte jeg ett av flaggene, og leverte tilbake det andre. Det står nå på kontoret mitt. Det er sikkert en lavere skattesats enn Rødt er komfortable med, men det får gå, sier han.

Ifølge Nilsen ønsker foreningen nå å invitere den sveitsiske ambassadøren på besøk. Martinussen på sin side ønsker besøk fra Tax Justice Network og Kjell Inge Røkke.

Heidi Nordby Lunde fra Høyre og Per Olaf Lundteigen fra Sp er også valgt inn i styret til klubben.

HELE STYRET: Marius A. Nilsen (Frp), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Heidi Nordby Lunde (H) – bakerst ser vi Marie Sneve Martinussen (Rødt)