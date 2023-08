REGJERINGEN SOLBERG: Her er Solbergs regjering avbildet, da de tiltråde i 2013.

Rødt vil grille flere Høyre-topper

Rødt vil kalle inn tre tidligere Høyrestatsråder til høring i kontrollkomiteen. I tillegg ønsker de å spørre ut Høyres tidligere generalsekretær.

– Med bakgrunn i avsløringene som DN har kommet med, så kommer vi til å foreslå å invitere involverte personer med bakgrunn fra Høyre til kontrollhøringen på Stortinget om habilitet, sier Rødts Seher Aydar i kontrollkomiteen til VG.

Hun ønsker å kalle inn de tre tidligere Høyrestatsrådene Thorhild Widvey, Monica Mæland og Torbjørn Røe Isaksen. I tillegg vil hun invitere tidligere generalsekretær Lars Arne Ryssdal til høringen.

Planene om høringen ble til etter at tre statsråder i Støre-regjeringen i sommer innrømmet å ha brutt habilitetsreglene, men inkluderer også praksis i tidligere regjeringer. Tonje Brenna ble sittende, mens Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe gikk av.

Kontrollkomiteen møtes senere i år for å bestemme hvem de skal kalle inn.

VIL GRILLE: Rødts Seher Aydar vil kalle inn flere Høyre-topper til Stortingets habilitetshøring.

17 utnevnelser

Forrige uke skrev Dagens Næringsliv at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, sendte e-post til den daværende generalsekretæren i Høyre rett før valget i 2013 med emnet «Statlige styrer, status juni 2013».

Der ga han sterkt uttrykk for sine meninger som sammensetningen av statlige oppnevnte styrer.

Tidligere statsråd Thorhild Widvey skal også kort tid før hun ble utnevnt til kulturminister ha laget sin egen liste med 253 kandidatnavn, som hun delte med sin ektemann Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

DN har funnet 17 navn på listen som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Solbergs tid som statsminister, hvorav fire ble oppnevnt av Widvey.

EKTEPAR: Sindre Finnes og Erna Solberg.

– Oppnevnte venninne

Aydar understreker at Erna Solberg skal kalles inn for å svare på konkrete spørsmål om habilitetsvurderinger i hennes regjering.

Hun sier at Widvey var direkte involvert, i tillegg til at hun ifølge DN fungerte som et kontaktledd mellom Finnes og sin egen ektemann, Bjelland.

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utnevnte to personer som Bjelland var i direkte kontakt med: Bjørn Haugland ble styremedlem ved Universitetet i Bergen og Henrik Madsen styreleder i Forskningsrådet.

– Så er det ikke minst Monica Mæland, som var næringsminister i perioden. Hun oppnevnte partifelle, venninne og tidligere regjeringskollega Thorhild Widvey til å være styreleder i Statkraft. Det var en kontroversiell beslutning som fikk spørsmål fra kontrollkomiteen også den gangen. Nå må vi se på saken på nytt, sier hun.

SVARER GJERNE: Monica Mæland (H) sier hun vil svare på alle spørsmål Rødt måtte ha.

Mæland sier hun gladelig svarer på spørsmål Rødt måtte ha - men ber dem sette seg inn i saken først.

– Jeg vil anbefale Rødts representant å lese habilitetsvurderingen som ble gjort i saken av lovavdelingen i Justisdepartementet den gangen. Dersom Rødt har ytterligere spørsmål svarer er jeg selvsagt gjerne på det, sier hun til VG.

Også Torbjørn Røe Isaksen vil stille.

– Hvis Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kaller inn til høring, vil jeg selvfølgelig stille, sier han til VG.

Torbjørn Røe Isaksen er i dag samfunnsredaktør i næringslivsavisen E24. Avisen er en datteravis av VG, og begge avisene er eid av Schibsted.

GENERALSEKRETÆR: Lars Arne Ryssdal var generalsekretær i Høyre fra 2009 til 2016.

Vil kalle inn generalsekretær

Tidligere Høyre-generalsekretær Lars Arne Ryssdal satt hverken på Stortinget eller i regjeringen. Kontrollkomiteen skal kontrollere regjeringen og forvaltningen.

– Sindre Finnes sa først til DN at han lagde planen for Solberg-regjeringen på oppdrag fra det han kaller generalen. Så endrer han senere forklaring og sier at han laget det som et innspill som aktivist og Høyremedlem. De endrede forklaringene gjør det nødvendig å høre fra «generalen», sier hun.

– Men hvorfor vil dere kalle inn personer som ikke hadde konstitusjonelt ansvar?

– For å få all fakta på bordet. I sakskomplekset blir det antydet at det har vært et målrettet arbeid over tid for å påvirke Solberg-regjeringens beslutninger. Skal vi til bunns i dette må vi få svar fra beslutningstagere både i regjeringen og i Høyres ledelse, sier hun.

Ryssland ønsker ikke å kommentere saken, og VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Widvey.