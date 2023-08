Maja Victoria Torkildsen (20) har i dag fått bekreftet at hun har sykdommen en «chatbot» varslet henne om.

Maja (20) oppdaget sykdom med app – Forbrukerrådet advarer

Den populære helseappen hjalp Maja (20) å oppdage alvorlig sykdom. Forbrukerrådet advarer mot datainnsamlingen i denne typen apper.

Kortversjonen Maja Victoria Torkildsen (20) bruker helseappen «Flo» for å ha oversikt over mensensyklusen sin. Den hjalp henne også å oppdage en alvorlig sykdom, endometriose.

Forbrukerrådet advarer mot bruk av slike apper på grunn av deres datainnsamlingsprosess.

De oppfordrer politikere til å påse at sikkerheten til helseappene blir testet.

Tross sikkerhetsbekymringer, har «Flo» hjulpet Torkildsen med å holde oversikt over menstruasjonssyklusen og identifisere sykdom.

Torkildsen mener at det ville tatt lengre tid å oppdage sykdommen uten «Flo».

Forbrukerrådet råder folk til å slette kontoene deres, ikke bare appene, når de ikke lenger bruker dem.

Over 240 millioner mennesker har lastet ned «Flo», en app som også har blitt kritisert for å selge brukerdata.

Torkildsen tror at appen er nyttig for mange, men forstår kritikken og den potensielle frykten den kan forårsake. Vis mer

Mange unge bruker i dag apper for å kartlegge mensen, apper for å unngå graviditet, apper for å logge hodepine – eller apper for å bedre søvn.

– Man registrerer veldig personlig informasjon, men jeg har egentlig ikke tenkt så mye på hva informasjonen kan brukes til og tror ikke mange gjør det heller, sier Maja Victoria Torkildsen (20).

Trenden bekymrer Forbrukerrådet, som advarer mot å dele private helseopplysninger på denne måten. De mener politikerne må ta ansvar for at sikkerheten til disse appene testes.

– Sikkerheten vil aldri kunne bli fullstendig, men i dag er det ikke engang et minimum og det bør vi kunne forvente, sier Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Han understreker samtidig at det ikke er brukerne av appene som må holdes ansvarlig.

I 2018 lastet Torkildsen ned mensenappen «Flo». Denne har hjulpet henne med å holde oversikt over syklusen, som ble uregelmessig etter hun startet på hormonell prevensjon.

I dag bruker hun også appen til en rekke andre ting. Blant annet hjelper den henne med å kartlegge når hun kan forvente at PMS PMSPremenstruelt syndrom (PMS) er plager som kan komme én til to uker før menstruasjonen.-plagene vil starte, og med å vite når hun er minst fertil dersom hun må ta pause fra hormonell prevensjon.

Det er også den som skal ha rådet henne om å oppsøke lege, basert på symptomene hun registrerte. For noen måneder siden ble hun endelig diagnostisert med endometriose.

Hun tror det ville tatt lengre tid å oppdage sykdommen uten «Flo».

– Jeg kunne helt sikkert ha registrert alle tingene på en annen måte, men det er mye lettere når man har alt ett sted, legger hun til.

Info Dette er endometriose Med endometriose vokser vev – som ligner på det som vokser i livmoren – utenfor livmoren. Vevet vokser vanligvis på utsiden av livmor og i området rundt, på eggledere, eggstokker, tarm og blære. Det kan føre til store smerter. Det finnes ingen kur for endometriose. Den eneste behandlingen er å fjerne vevet regelmessig og dempe symptomene med for eksempel p-piller. Kvinnehelseutvalget mener helsepersonell som møter tenåringer med sterke mensensmerter, bør vurdere om det kan være endometriose. I 49–75 prosent av tilfellene er det derfor de har så vondt. Les mer om hva endometriose er her. Vis mer

«Flo» er populær blant unge og har over 240 millioner nedlastinger. Appen er omdiskutert og ble i 2022 blant annet kritisert for å selge persondata videre.

Ved å legge sammen informasjon om deg fra ulike apper kan det dannes en detaljert profil på deg, som senere kan brukes målrettet mot deg, ifølge Forbrukerrådet.

– For eksempel er søvnen din en indikator på din mentale- og psykiske helse, og kan si noe om stressnivået ditt. Selges informasjon om at du sliter med søvn videre, er det ikke utenkelig at dette i fremtiden kan brukes mot deg av for eksempel forsikringsselskaper, som ikke vil tilby forsikring til personer de selv mener har risikabel livsstil, sier Myrstad.

Han legger til at omfanget av konsekvensene er usikre både på kort- og lang sikt. Derfor anbefaler han å ta forholdsregler.

– Slett kontoen din, ikke bare appen, når du ikke lenger bruker den. Vær gjerrig med det du deler om deg selv, og kanskje særlig om andre i livet ditt. Alle apper trenger ikke kontaktlisten din. Du kan også søke opp appen og se etter nyhetsartikler og omtaler, råder Myrstad.

VG har gitt mensenappen «Flo» muligheten til å kommentere, men har foreløpig ikke fått svar.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Selv synes Torkildsen «Flo» er verdt å bruke og tror den er nyttig for mange. Likevel forstår hun kritikken og hvorfor noen er skeptiske.

– I og med at det kommer forslag på hvilke sykdommer man kan ha, kan noen også begynne å kjenne på frykt for masse sykdommer de ikke egentlig har.

– Det blir litt som når man Googler symptomene sine og alltid får opp det verst tenkelige, humrer hun.

