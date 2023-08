Oslo tingrett slo 9. juni fast at Oslo kommune må betale erstatning fordi sikringen på stedet ikke var god nok. I tillegg ble det kjent at kommunen må betale 781.250 kroner i sakskostnader.

Oslo kommune anker dom etter stupeulykke på Munch brygge

I juni ble Oslo kommune dømt til å betale erstatning etter en stupeulykke i Bjørvika for to år siden. Nå anker kommunen saken og tar den til lagmannsretten.

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten i Oslo kommune bekrefter avgjørelsen om å anke overfor NRK.

– Det er viktig for oss å få avklart hvor langt kommunens ansvar rekker i saker som denne. Tingrettens dom etterlater flere spørsmål, sier Kongstein til kanalen.

I mai 2021 gjennomførte daværende MMA-utøver Geir Kåre Nyland et såkalt «militærstup» fra bryggen ved Munchmuseet i Oslo. Under vann traff han et betongelement med hodet først.

Nyland fikk en komplett ryggmargsskade. Han ble lam fra brystet og ned, og han vil aldri kunne gå igjen.

9. juni slo Oslo tingrett fast at kommunen må betale erstatning fordi sikringen på stedet ikke var god nok. I tillegg ble det kjent at kommunen må betale 781.250 kroner i sakskostnader.

1 / 2 LAM FRA BRYSTET: Geir Kåre Nyland avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2021. ULYKKESSTEDET: Det var like ved Munchmuseet at Geir Kåre Nyland hoppet fra bryggekanten og pådro seg de alvorlige skadene. forrige neste fullskjerm LAM FRA BRYSTET: Geir Kåre Nyland avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2021.

– Jeg synes det er rart hvordan de (Oslo kommune, red.anm.) har behandlet meg, og hvordan de fortsatt behandler meg, sier Nyland til NRK.

Han sier til kanalen at han «er langt nede».

– Jeg er langt nede. Da jeg vant i retten, forsvant tusen kilo av skuldrene.

– At jeg nå skal gjennom en psykisk belastning igjen, gjennom en kamp mot Oslo kommune, det er bare så drøyt.

Oslo kommune har brukt sommeren på å vurdere om de skal anke dommen eller ikke.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, sto det i dommen fra tingretten.