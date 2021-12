CORONAJUL: Statsminister Boris Johnson klapper for julekoret som sang utenfor 10 Downing Street på onsdag. I et forsøk på å redde julen, tar Storbritannias statsminister vaksinegrep.

Omikron: Boris haster ut boosterdoser til alle – i Norge er planen før påske

Storbritannias statsminister lover jul og oppskalerer booster-vaksinering som et tiltak mot omikron i Storbritannia.

Av Line Fausko

Han åpner nå for at alle over 18 år skal få boosterdose i løpet av januar, fordi de tror det vil hjelpe mot omikron-spredning.

I tillegg kutter de ned tiden mellom doser fra seks til tre måneder.

– Vaksinesentre vil poppe opp som juletrær, sa Boris Johnson på onsdag.

I Norge må man fortsatt vente i fem eller seks måneder på boosterdose.

For å få en mest mulig effektiv vaksineutrulling av boosterdosene, har landet hentet inn både militæret og en rekke frivillige arbeidere.

Booster kan hjelpe

Rådene om å redusere tiden mellom dosene kommer etter råd fra britiske helsemyndigheter. I en rapport om omikron, skriver de at en boosterdose kan øke nivået av antistoffer nok til å gi bedre beskyttelse mot omikron-varianten.

– Det vil ta tid å få mer data om omikronvarianten. Å vente på denne informasjonen før vi tar grep gjør at man risikerer en ufordelaktig og forsinket respons, står det i rapporten.

Hvor godt vaksinene fungerer mot omikronvarianten, er usikkert. FHI sier det må gå mer tid før det kan vurderes om vaksinene fremdeles har effekt når det gjelder å

hindre utvikle alvorlig sykdom.

Støre: Vil få booster innen påske

I Norge er tiden mellom andre og tredje dose fem måneder for eldre over 65 år og seks måneder for de mellom 45–64 år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa tidligere i uken at de planlegger for at alle over 18 skal få tilbud om booster innen påske. I tillegg setter regjeringen setter opp vaksinetempo når det gjelder de over 65 år, og ber kommunene starte umiddelbart med de ned til 45 deretter.

REGJERING: Helseminister Ingvild Kjerkol og Jonas Gahr Støre (begge Ap) på pressekonferansen tirsdag der de kunngjorde planer om boostervaksinering av alle innen påske.

For både regjeringen og helsemyndighetene mener vaksinen er det viktigste tiltaket mot omikronvarianten.

I FHIs anbefaling til regjeringen før torsdagens pressekonferanse, skriver de at «det er avgjørende for videre utvikling av pandemien at vaksinasjon går hurtigst mulig for grupper som anbefales oppfriskningsdose».

Det er fortsatt rundt 300–400.000 eldre som venter på boosterdose. Regjeringen kom i dag med egne råd til de som venter, der de blant annet må begrense antall nærkontakter.

FHI: Vurderer å redusere tid mellom doser

En boosterdose kan derimot hjelpe. FHI er enige med Storbritannia og immunolog Anne Spurkland, om at en boosterdose sannsynligvis vil forsterke vaksinenes effekt også mot den nye varianten.

På spørsmål til FHI om hvorfor Norge ikke gjør som Storbritannia og får ut booster til alle, svarer vaksinesjef Geir Bukholm at de vil legge til rette for at de over 18 år kan få tilbud om en vaksinedose raskt.

– Den usikre smittesituasjonen med økende forekomst av delta-varianten og en samtidig introduksjon av omikron-varianten, vil være viktige elementer i vurderingene som må gjøres fremover, skriver han i en e-post til VG.

De vurderingene dreier seg om nytte og risiko for de over 18 år, at det finnes nok vaksiner og at vaksinasjonskapasiteten og at distribusjonssystemet er godt nok.

FHI vurderer nå å forkorte tiden det må gå mellom andre og tredje dose, fordi det vil gjøre at flere kan få den raskere.

– Samtidig er det viktig at intervallet er slik at vi får en best mulig effekt av denne oppfriskningsdosen. Dette gjelder både den direkte effekten av oppfriskningsdosen og varigheten av effekten av en slik dose. Også risiko for mulige bivirkninger er viktig i vurdering av doseintervallet. Denne vurderingen gjør vi nå.

Regjeringen: Vil lytte til FHIs råd

I en e-post til VG skriver statsministerens statssekretær Tale Jordbakke at de fortløpende vurderer dette spørsmålet etter råd fra helsemyndighetene.

– Dersom det kommer et råd fra FHI om å redusere intervallet mellom dose to og tre, vil vi lytte til det.

– For øvrig følges situasjonen fortløpende, slik at tiltak kan oppgraderes eller nedjusteres basert på råd fra helsemyndighetene.