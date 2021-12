MÅTTE VENTE: Lørdag kveld var det lange køer med passasjerer i ankomsthallen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Reagerer på «uhøflige» nordmenn: − Oppfør deg

«Vranghet», «frekkhet» og «ubehagelig mangel på folkeskikk». Slik beskriver Andreas Brekke (47) natten han tilbrakte i coronatest-køen på Oslo Lufthavn.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– «Velkommen til Gardermoen, sånn har vi det hver dag» sa en vekter til meg da jeg forsiktig luftet min frustrasjon i ti-tiden etter å ha blitt latterliggjort av to godt voksne kvinner som ikke fikk nøyaktig forklaring på hvor mange minutter de måtte stå i kø.

I et hjertesukk av et Facebook-innlegg beskriver Brekke opplevelsen på flyplassen natt til søndag.

Brekke jobber ikke selv på flyplassen. Til daglig er han lærer (han jobbet i VG fra 2000 til 2010). Men i helgen var han innkalt av Sivilforsvaret for å hjelpe til med koordineringen i ankomsthallen etter innstrammingen av innreisereglene forrige uke.

PÅ PLASS: Andreas Brekke på Gardermoen natt til søndag.

Noe kø og ventetid

Alle som reiser til Norge fra utlandet skal nå testes for coronaviruset innen 24 timer etter ankomst, uavhengig av vaksinestatus.

Omtrent 21.000 utenlandsreisende var forventet å ankomme Gardermoen i løpet av helgen, sa Avinor til E24 lørdag.

Ullensaker kommune styrer testingen på flyplassen. De har kapasitet til å gjennomføre omtrent 5000 tester i døgnet, opplyser kommunen.

– Det er særlig når det kommer flere fly samtidig at det blir utfordrende, skriver kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg i Ullensaker kommune, Gunnhild Grimstad-Kirkeby, til VG.

– Tidvis har det vært køer, sier hun.

– Ubehagelig mangel på folkeskikk

I innlegget forteller Brekke at «de aller fleste reisende» tok ventetiden med fatning.

– Likevel, å oppleve den vrangheten, den frekkheten og den ubehagelige mangelen på folkeskikk enkelte av de ankomne utviser mot første og beste tilrettelegger ved ankomst var overraskende, skriver han.

Brekke beskriver de tilreisende som stort sett «godt voksne og eldre mennesker» fra «typiske sydendestinasjoner» med «et bredt utvalg av taxfreevarer i posene sine».

– De aller fleste av disse tilhører gruppen mennesker som de siste to årene har blitt forsøkt beskyttet gjennom samfunnets nedstengning, skriver han.

Les hele innlegget her:

Han legger til:

– De ankomne har vært de høyest prioriterte for vaksine, for boosterdose og for å få den første klemmen da dette ble mulig.

Brekke forteller om en student som trillet en rullestolbruker til et møtepunkt, mens han fikk kjeft av andre hjelpetrengende reisende som måtte vente på tur.

– Hvorfor er de så sure når de kommer fra ferie, lurte (studenten red.anm.) på. Han fortalte at han holdt ut jobben fordi han ble glad av de som var takknemlige, og at dette veide opp for de som var uhøflige.

Ønsker ikke henge ut noen

Man «kan godt være kritiske til forskriften, til flyplassmyndighetenes evne til å skalere innsatsen proporsjonalt med reisevolumet», og til «prisen samfunnet vil betale for stående beredskap», skriver han.

– Likevel, og det kan ikke sies tydelig nok, oppfør deg!

På telefon med VG søndag kveld, understreker Brekke at innlegget kun er et uttrykk for hans personlige opplevelse denne enkeltnatten.

– Det er ikke min hensikt å henge ut noen. Det er vel et forsøk på å belyse at man må vise litt respekt overfor de som gjør dette daglig, sier han.

Det handler om å være oppmerksom på at det ikke er helt enkelt å reise for tiden, og at ting endrer seg fra dag til dag, mener han.

– Jeg forstår veldig godt frustrasjonen, men det er vel en opplevelse av at folk oppfører seg urimelig.

– Klart noen blir frustrerte

Ullensaker kommune sier som Brekke: Stort sett har reisende forståelse for de nye og strengere innreisereglene.

– Mitt inntrykk er de langt fleste reisende oppfører seg bra, men det er klart at noen blir frustrerte, sier kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Grimstad-Kirkeby.

– Enkelte har sikkert en lang reise bak seg og er slitne, så da går det an å forstå at de helst skulle sluppet å måtte forlenge reisen enda mer for å få testet seg.

Hun legger til:

– Vi ønsker å tilby testing til flest mulig på flyplassen, men heldigvis er reglene slik at de reisende kan teste seg innen 24 timer etter ankomst. I perioder har vi måttet sluse folk forbi teststasjonen for å unngå lange køer, og så langt det lar seg gjøre så deler vi da ut selvtester til de reisende.

Les mer om regjeringens innstrammingstiltak her: