UNG2022-rapporten til Opinion viser at flere unge ikke føler de kan ytre meningene sine.

Unge er redde for å bli «cancelled»

Mange unge velger å holde munn fremfor å si hva de mener. Jurist Anine Kierulf tror det kan føre til negative konsekvenser for demokratiet.

Publisert: Nå nettopp

UNG2022-rapporten til Opinion viser at hele 52 prosent mener de ikke lenger kan si hva de mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt.

Flere unge unngår derfor å ytre meningene sine fordi de er redde for hvilke reaksjoner det kan gi.

I år er også ytringsfrihet den viktigste kampsaken blant unge gutter, ifølge rapporten.

Gaute Fannemel-Grytten (19) er en av flere unge som selv har følt seg begrenset når det kommer til hva man kan gjøre og si.

– Om det er en diskusjon eller debatt som finner sted, blir jeg gjerne nysgjerrig eller redd for hvilke reaksjoner jeg hadde fått på meningene mine.

Han forteller at man er redd for å bli stemplet for noe man ikke er.

– Og jeg tror ikke at jeg er alene om den følelsen.

Overvåkende ungdomskultur

Seniorrådgiver og ansvarlig for studien, Tove Botnen, forteller at ytringsfrihet er noe de har sett at unge har vært spesielt opptatt av over flere år.

– I en sånn overvåkende ungdomskultur, hvor det er ganske strenge regler for hva som er lov å si og hva som ikke er lov å si – er det en del som føler at ting har blitt litt for politisk korrekt.

Hun forteller at flere unge uttrykker at de må passe på hvordan de formulerer seg for at andre ikke skal bli krenket eller at man selv skal bli stemplet. Særlig gutter er opptatt av dette.

Tove Botnen er seniorrådgiver og ansvarlig for UNG2022-rapporten til Opinion.

Redd for å bli «cancelled»

Rapporten viser at det har oppstått en «woke» ungdomskultur som handler om å være på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypisk. Ytrer man da noe som kan fornærme andre, risikerer man å bli «cancelled» – altså boikottet eller utestengt.

– Ikke alle unge er like begeistret over hvor langt denne boikotten har gått, og de mener at den overvåkende ungdomskulturen kan legge et lokk på debatten.

Botnen forteller at flere unge mener det må være greit å si eller ytre seg om hva de mener, uten å bli stemplet, sett ned på eller at noen blir krenket at det de sier.

Politikk er gjerne et typisk tema unge mener kan skape reaksjoner.

– Flere unge stiller seg til venstre enn til høyre på den politiske skalaen. Det er særlig meninger som høyresiden engasjerer seg i, som noen forteller at de holder for seg selv.

Grytten forteller at det er mange unge som har sunne og fornuftige poenger, men at de ofte ikke tørr å si det fordi det er så lett å bli kategorisert som det ene eller det andre.

– Da får man egentlig aldri diskutert noe på en god måte.

Han ser på dette som en negativ utvikling som virker hemmende på samfunnsdebatten.

– Ingen skal krenkes, men når ingen krenkes får vi heller aldri diskutert noe riktig heller.

Man frykter da for å bli stemplet, eller i verste fall bli «cancelled», sier han.

I arbeidet med denne saken har VG pratet med mange unge som synes det er vanskelig å si meningene sine om flertallet har en annen oppfatning. Særlig vanskelig er det å prate om politikk, legninger og rettigheter, sier dem.

En annen av de vi har pratet med tørr ikke å melde seg inn i et politisk parti, da personen er redd for å bli utestengt av vennegjengen.

– En mer ensformig og mindre opplyst debatt

Anine Kierulf, som er førsteamanuensis i jus og leder for ytringsfrihetsutvalget, mener denne ungdomskulturen er bekymringsfull.

– Det er alltid forbundet med et ubehag å mene noe annet enn de andre, men at unge mennesker i dag føler dette så sterkt er urovekkende. Det gjør både at de brenner inne med ting de gjerne skulle ha sagt, og at vi andre går glipp av deres perspektiver.

Anine Kierulf er førsteamanuensis i jus og leder for ytringsfrihetsutvalget.

Kierulf forteller at ytringsfriheten og demokratiet beror på at ulike stemmer skal brytes mot hverandre. Og om hele grupper av stemmer ikke blir hørt, eller om flere synspunkter ikke blir fremsatt, blir det mindre reell meningsbrytning og en mer ensformig og mindre opplyst debatt.

– Hvis unge opplever at det de mener ikke har verdi, og derfor sensurerer seg selv, svekkes demokratiet. Det kan også gjøre at de mister litt tilliten til det samfunnet de skal fungere i.

Hun tror derfor det er viktig at man allerede fra barnehagen lærer å fremelske verdien av saklig uenighet, fremfor å fokusere på at alle skal være enige og venner hele tiden.

– Det er bra at man er venner og ikke plager hverandre, men man kan fint være venner selv om man er skarpt uenige. Det er ikke et mål at folk skal være enige om verdimessige og politiske spørsmål. Reelt demokrati forutsetter faktisk det motsatte.