FROGNERKILEN: Hvalrossen Freya befinner seg fortsatt i småbåthavnen Frognerkilen i Oslo.

– Det er ikke hennes intensjon å ta livet av noen, men det kan skje

Fredag vil fartøyet Rind være på plass i Oslofjorden for å advare om kjendishvalrossen. Den klare beskjeden er at om folk ikke lar Freya være i fred, kan konsekvensene være fatale.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den siste tiden har hvalrossen Freya funnet sitt tilholdssted i Frognerkilen i Oslofjorden. Der har hun gått om bord i fritidsbåter, samt bydd på utfordringer for andre som har ferdes i havneområdet.

Nadia Jdaini, senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, forteller til VG torsdag kveld at båten «Rind» vil ankomme Oslo fredag formiddag. Dette for å kunne informere og bidra til at folk ikke kommer for nær hvalrossen.

Kan bli fare for liv og helse

Den klare beskjeden fra Jdaini er at folk og båter må holde seg unna hvalrossen.

– Hvis en hvalross ikke får være i fred kan den bli stresset og redd. Da kan det selvsagt bli fare for liv og helse. Hvis man holder avstand til dyret, både på land og i vann, er det liten sjanse for at farlige situasjoner oppstår.

Senest onsdag skrev VG som en gutt som padlet på sup-brett, da han plutselig havnet i vannet sammen med hvalrossen.

SE VIDEO AV DA EN GUTT (17) HAVNET I VANNET MED FREYA:

Rune Aae, doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved USN, sier at slikt «ikke må skje».

– Freya er et ungt dyr, og de er kjente for å leke. Det er ikke hennes intensjon å ta livet av noen, men det kan skje når hun leker. Hun er ikke aggressiv, men det kan hende hun drar noen under vann – det skal ikke mye til før man får panikk når man blir dratt under vann.

HVALROSS-EKSPERT: Rune Aae var i Frognerkilen på mandag, for å se på hvalrossen Freya.

Gutten var ikke klar over at hvalrossen var i Frognerkilen da han padlet dit.

Jdaini, burde myndighetene eller andre sette opp varsler, sperringer eller linkende?

– Så vidt vi vet har Oslo kommune gjort tiltak for å hindre at folk kommer for nærme.

Aae mener at det burde vært bedre informasjon i og rundt Frognerkilen.

– Det hadde vært greit at politiet, kystvakten eller hva det måtte være, får opp større info-plakater. Også at det blir større info langs veier og kaier, og at de som leier ut brett får vite at det ikke bør foregå den type aktivitet i området.

Vurderer å flytte hvalrossen

Fiskeridirektoratet forbereder en mulig flytting av hvalrossen. I øyeblikket vet de ikke når, om eller hvordan dette vil skje.

– Her er vi i kontakt med fagfolk, blant annet på Havforskningsinstituttet, for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Detaljer rundt dette er vi ikke ferdige med å utrede, og vi kommer med informasjon når eventuell flytteprosess er avgjort, sier Jdaini.

– I mellomtiden kan selvfølgelig hvalrossen ha bestemt seg for å dra et annet sted. Da vil vi uansett være forberedt hvis den skulle skape problemer andre steder.

SE VIDEO – HER FÅR FREYA SEG EN BÅTTUR:

Jdaini informerer om at fiskeridirektoratet har forvaltningsansvar for sjøpattedyr, men at de ikke har myndighet til å innføre tiltak på land. Derfor «samarbeider de godt med kommuner, havnevesen og andre».

– Avlivning er siste mulighet

Aae sier at menneskers nærvær kan forårsake at hvalrossen blir skutt, noe han mener er helt unødvendig.

– Da får man heller holde seg unna, sier Aae.

SE VIDEO AV DA LANDSLAGSPADLEREN BLE «JAGET» AV FREYA:

– Hvalrosser er ville, fredede dyr, og avlivning er siste mulighet. For å kunne avlive må det være fare for liv og helse. Derfor er det veldig viktig at folk holder avstand, for ikke å fremprovosere farlige situasjoner, sier Jdaini

– Når ville dyr føler seg truet, kan de angripe.

Også bymiljøetaten i Oslo kommune kommer med en klar beskjed.

– Ikke gå nærmere enn 10 meter med båt, vannscooter eller lignende, skriver de på sin Facebook-side.

Bymiljøetaten skriver også at hvalrosser normalt holder til langt mot nord, blant annet ved Svalbard, og at de er relativt raske svømmere, som kan være lenge under vann.