Feriehjemsfart: Kø flere steder etter ulykker

En rekke trafikkulykker har skapt betydelige køer siste dag av fellesferien. Kjedekollisjon har stengt E18 for andre gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 18.14 fikk politiet Sør-Øst melding om en kjedekollisjon E18 nordgående retning i Gullitunnelen.

– Det er fire biler involvert, men ikke meldt om alvorlige personskader, sier operasjonsleder Erik Gunnerød.

Trafikken står stille i nordgående retning, sier han.

Vegtrafikksentralen melder at omkjøring går via fylkesvei 308 og fylkesvei 3176.

Det er den siste store ulykken av flere søndag ettermiddag.

Dobbel kjedekollisjon

Det er andre kjedekollisjon på E18 søndag ettermiddag.

Trafikken på E18 nordgående var stengt en times tid som følge av en kjedekollisjonen med tre biler ved Bentserud ved Holmestrand i 15-tiden.

Det bygget seg raskt opp køer, bekreftet Trafikkoperatør Kjetil Løvås Vegtrafikksentralen Sør. Ingen ble alvorlig skadet, ifølge politiet på Twitter.

På E18 ved drammen skal det være saktegående kø nordover etter en ulykke ved Brakerøya.

Det har vært minst tre tunnelulykker på E18 så langt søndag ettermiddag.

Gullitunnlen er stengt i nordgående retning etter ulykke, melder Vegtrafikksentralen sør klokken 18.22.

Klokken 17.47 meldes det om trafikkulykke i Hemtunnelen på E18 nordgående. Venstre felt er stengt, melder Vegtrafikksentralen.

Også i Brekketunnelen på E18 sør for Holmestrand i nordgående retning var det en trafikkulykke søndag ettermiddag. Det var ikke meldt om alvorlige skader. Klokken 16.30 var veien her åpnet for trafikk.

To dødsulykker

Trafikken sto stille på E39 rett vest for Mandal ved Skogsfjorden etter en ulykke, meldte politiet i Agder rett før klokken 17.

– Det er snakk om motorsykkel og bil. Det fremstår som alvorlig, sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG.

Klokken 17.25 melder politiet at fører av motorsykkel har omkommet. Veien holdes stengt i påvente av tekniske undersøkelser.

Like før klokken 18 skriver politiet på Twitter at det er omkjøring forbi ulykkesstedet.

Det er den andre dødsulykken søndag ettermiddag, etter at også en bilfører omkom i en møteulykke med traktor.

Ulykke skapte trøbbel på E6

Rett før klokken 16.00 meldte politiet om en ny trafikkulykke med to biler involvert.

Ulykken skjedde på E6 nordgående, nord for Rygge flyplass, og førte ifølge politiet til trafikale utfordringer.

Bilene var kjørbare og ble eskortert vekk fra E6, meldte politiet Øst rett over klokken 16.00.

Like før klokken 17 førte et nytt trafikkuhell mellom to biler til redusert fremkommelighet på E6 ved Kløfta etter Arteid bro retning Oslo.

I samme minutt som Vegtrafikksentralen melder bilene berget, klokken 17.34, melder politiet øst om en bil i autovernet ved Kløfta. Bilen ble berget like etterpå.

Var ventet mye trafikk

Det var ventet mye trafikk på hovedveiene i Sør-Norge foran den siste dagen i fellesferien.

Spesielt gjelder det E18 i retning nordover, E16 og veiene fra fjellene. Her kan det bli kan det bli trafikale utfordringer, ifølge Vegtrafikksentralen Sør.

På E134 over Haukelifjell er det over 2–3 timer ventetid grunnet veiarbeid, meldes det klokken 17.40.

– Det er meldt nedbør utover dagen i store deler av Sør-Norge. Sjekk vindusviskerne på bilen din, hold avstand og kjør pent, oppfordrer Vegtrafikksentralen.

Trafikkoperatør Kjetil Løvås hos Vegtrafikksentralen Sør sa til VG søndag morgen at de forventer stor trafikk, spesielt på E18 nordover fra Sørlandet og Vestfold og Telemark mot Oslo.

– Det er siste dag av ferien for veldig mange, så vi forventer ekstra trykk på veien. Vi følger trafikken tett utover dagen og vil oppdatere informasjonen til publikum fortløpende, sier Kjetil Løvås.

Statens vegvesen har en rekke kameraer langs landets hovedveistrekninger.

– Våre systemer og kartløsninger måler trafikken og kan fra det angi forsinkelser raskt.

Her forventes mest kø

Erfaringsmessig bygger det seg opp kø på strekningen Bamble – Porsgrunn og Holmestrand – Tønsberg, ifølge Vegtrafikksentralen Sør.

– Det kan også være at mange reiste hjem fra ferie lørdag, siden værmeldingen ikke er den beste. Dette får vi svar på utover dagen og ettermiddagen.

Landet rundt

Trafikkoperatør Kristin Storrø ved Vegtrafikksentralen Nord sier de ikke forventer større ferieavviklingstrafikk

– Det er søndag og mange skal flytte seg, men vi forventer ikke trafikkmengder som vil skape store problemer på veiene, kanskje med et lite unntak fra enkelte fergesamband, sier Kristin Storrø.

Det kan bli litt ekstra pågang og ventetider på fergestrekningene:

Bognes – Skarberget i Tysfjord i Nordland.

Bognes-Lødingen i Ofoten.

– Det kan være lurt å sjekke med fergeselskapets nettsider om det er mye kø og for eventuelle innstillinger, sier trafikkoperatøren.

I Nord er det sommerdag og gode kjøreforhold, legger hun til.

I Midt-Norge forventes det heller ikke det helt store trykket på veien.

Trafikkoperatør Erling Drangsholt hos Vegtrafikksentralen Midt sier det erfaringsmessig pleier å flyte greit på veiene i distriktet i ferieavslutningen.

– Det kan oppstå noen utfordringer på veiene inn fra inn fra kysten, spesielt ved Klepp-krysset sør for Trondheim, der E39 og E6 møtes, sier Drangsholt.

– Det er litt fuktig, men fint kjørevær, legger han til.

Heller ikke vest i vårt langstrakte land er det forventet spesielt mye trafikk søndag.

– Det virker som ferien nå er fordelt over flere uker, så vi forventer ikke slik trafikk som ved påske og pinse, sier trafikkoperatør Albert Sherington.

Han opplyser at det er noe opprydningsarbeid på Vikafjellet i forbindelse med rassikring som muligens kan gi noe stopp.

Inn mot Oslo forventes det trafikk som normalt etter en utfartshelg.

– Det er vanskelig å spå, så vi tør ikke si noe mer, opplyser Vegtrafikksentralen Øst.