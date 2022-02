– FERDIG: Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier de er litt ferdig med Russland og at eventuelle russiske sanksjoner ikke vil ha stor påvirkning for deres bransje.

Norsk eksport halvert: Vi er egentlig litt ferdig med Russland

Norsk næringsliv ligger ikke an til å bli hardt rammet av eventuelle russiske sanksjoner, men enkeltselskaper kan få problemer.

Av Bjørn Haugan

– Det er virkelig sørgelig det som nå skjer, både for folk og handel, sier Hans Rekdal i Norsk-Russisk handelskammer om Russlands angrep på Ukraina.

Info Etablert i 2003 Norsk-Russisk handelkammer ble etablert i 2003. Medlemmene er i hovedsak norske bedrifter, men også russiske firmaer med interesse for samarbeid med norsk næringsliv. «Kammerets formål er å bistå medlemsbedriftene i deres forretningskontakter, samt bidra til utveksling av informasjon, kunnskaper og erfaringer». Vis mer

– Norsk eksport til Russland i 2021 var på i fire milliarder kroner, som er en halvering av norsk eksport til Russland før de geopolitiske begivenhetene fant sted i 2014, sier han.

Begivenhetene han viser til dreide seg om Russlands annektering av Krim, som utløste vestlige sanksjoner og russiske motsanksjoner, blant annet mot norsk eksport av sjømat, som i stor grad stanset opp.

NJET: Det er mange år siden norsk oppdrettslaks har funnet veien til Russland.

– Norsk sjømateksport utgjorde den gang 80 prosent av total norsk eksport til Russland. I årene siden den gang har norsk utstyr til fornyelse av den russiske fiskeriflåten vært dominerende sektorvaregruppe, sier han.

– Den gangen eksporterte vi sjømat til Russland for seks milliarder kroner og andre varer, blant annet innen olje- og gass, for to milliarder kroner, sier Rekdal.

Han sier at skadeeffektene av nye sanksjoner vil kunne bidra til ytterligere redusjon i norsk eksport.

– For enkeltselskaper som rammes av nyinnførte sanksjoner, kan de negative konsekvensene være omfattende, sier Rekdal.

– Vi er egentlig litt ferdig med Russland

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, som organiserer mange av bedriftene som eksporterer norsk fisk og sjømat, sier at de nesten ikke har forhold seg til Russland etter at de i realiteten stengte grensen for norsk sjømat i 2014.

– Vi er egentlig litt ferdig med Russland, fordi de har stengt oss ute fra sine markeder i så mange år. Så for norsk eksport av sjømat vil eventuelle russiske sanksjoner neppe få store merkbare konsekvenser, men noen enkeltselskaper kan selvsagt oppleve dette som vanskelig.

FOR OG SMOLT: Geir Ove Ystmark sier fiskefor og smolt er eneste produkter som eksporteres til Russland.

Han sier eneste eksport er noe fiskefor og smolt, samt noe fisk via østeuropeiske land, som blir bearbeidet der, før de ender i Russland.

– Norsk sild blir eksempelvis til sildesalat i Hviterussland og salaten eksportert til Russland. Det er helt legalt.

– Relativt begrenset

Equinor er et av de norske selskapene som er relativt store i Russland, med et hovedkontor i Moskva med 70 medarbeidere.

– Vi følger nøye med, men virksomheten i Russland er relativt begrenset. Samlet produserer vi omkring 30 000 fat hver dag i Russland. Det er mindre enn 1,5 prosent av vår totale produksjon, sier Equinor-talsperson Ola Morten Aanestad.

300 ansatte i Jotun

Jotun er et annet norsk selskap som er store, relativt sett i Russland.

– Vi har vært i Russland siden 1989 og har satset der. Vi startet leveranser fra vår nye fabrikk i St. Petersburg i 2017, og har litt over 300 ansatte i landet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i Jotun.

– Hvor stor andel utgjør deres russiske engasjement?

– Det utgjør mellom to og tre prosent av Jotuns omsetning.

– Har satt krisestab

Han sier de har satt krisestab.

– Jeg kommer nettopp fra et møte hvor vi har satt kriseteam her i konsernet og ved vårt kontor i Russland. Vi er opptatt av å følge nøye opp det som kommer, inkludert eventuelle sanksjoner som vil påvirke vår virksomhet.

Rekdal fremholder at selv om norsk eksport til Russland er nede i fire milliarder, kan mange norske selskaper bli skadelidende.

Fredag trakk han frem i DN at flere norske selskaper allerede har problemer, fordi sanksjonene har rammet russiske banker og finansieringsselskaper, som gjør at norske selskaper sliter med å få innbetalt utestående regninger.

– For tidlig å si

Espolin Johnson i Jotun sier det er en av utfordringene de risikerer å møte.

– Vi kartlegger kontinuerlig konsekvensene av sanksjonene, men jeg har pr. nå ikke oversikt over om det er en utfordring for oss.

Aanestad i Equinor sier det er for tidlig å si hvordan den alvorlige situasjonen vil påvirke selskapets virksomhet i Russland.

Norsk flytrafikk er et område som kan bli rammet: Storbritannia, Bulgaria, Polen og Tsjekkia har allerede fått forbud mot å fly over russisk territorium og det er ventet at det vil gjelde alle som har sanksjonert mot Russland.