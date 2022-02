UENIGE: AUF-leder Astrid Willa Hoem (t.v.) og Unge Høyres Ingerid Berge har ulike meninger om en fraværsgrense i ungdomsskolen.

Uenige om ny fraværsgrense: − Drastisk forslag

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har varslet at en reform av ungdomsskolen er på trappene – og høyresiden ber henne vurdere fraværsreglene for de yngre elevene. Dét mener AUF er et blindspor.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

– Vi syns det er ganske spesielt av høyresiden å gjentatte ganger tar til orde for en fraværsgrense i ungdomsskolen, sier leder i AUF Astrid Willa Hoem til VG.

Hoem viser til at Høyre-representanter på Stortinget i høst sendte et forslag hvor de ba regjeringen vurdere å endre reglementet i ungdomsskolen for å få ned fraværet. I 2020 foreslo Høyres programkomité innføring av fraværsgrense også i ungdomsskolen.

AUF-lederen peker på at ungdomsskoleelever allerede er pliktig å gå på skolen, og at foreldrene skal sørge for at de møter opp. Hvis ikke har skolen og kommunen ansvar for å følge opp.

– Må løses på andre måter

Hoem mener høyresiden bommer på problemstillingen når de foreslår strengere fraværsregler.

– Det er sannsynligvis andre problemer som ligger bak hos de som ikke møter opp, og det løses ikke ved å ikke gi barna vitnemål. Det gjør bare problemet større.

– Er dere enig i at fravær i ungdomsskolen er et problem?

– Det er ikke reglene som er utfordringen, ungdomsskolen er jo allerede obligatorisk. Fraværet som er i ungdomsskolen må vi løse på andre måter.

– Hva mener dere må til for å få ned fraværet?

– Vi mener det handler om helheten. Vi må ha en inkluderende skole, en skolehelsetjenester som er tilgjengelig, beredskapsteam for mobbing i hver kommune, og en mer praktisk ungdomsskole med flere valgfag, slik at elevene får kontrollere en større del av skolehverdagen sin selv.

– Høyresiden har ikke flertall på stortinget nå og vil sannsynligvis ikke få flertall for et forslag om fraværsgrense. Hvorfor mener dere likevel det er viktig å ta opp dette nå?

– Høyresiden har nå foreslått og stemt for dette på Stortinget. De har ment det over tid. Jeg syns ikke fraværsgrensen i videregående har fungert, og da er det rart å servere samme løsning også på ungdomsskolen. Det er et ganske drastisk forslag fra høyresiden, og det er nødvendig å diskutere.

Vil ikke holde tilbake vitnemål

Til VG sier Jan Tore Sanner (H), som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, at partiet ønsker en oppfølgingsplikt av fravær for skolene. Han understreker at det ikke er snakk om å ikke gi karakterer og vitnemål til elever med høyt fravær, slik man gjør på videregående.

– Dette vil ikke være det samme som en fraværsgrense, ettersom elevene har rett og plikt til å gå på grunnskolen, sier Sanner.

– Fravær og frafall henger nøye sammen

Unge Høyre er derimot tydelige på at de vil ha en fraværsgrense, men heller ikke de mener den kan være lik den som praktiseres i VGS.

– Men vi har et stort problem med fravær i ungdomsskolen, og det er vi nødt til å begynne å ta på alvor, sier Ingerid Berge, som sitter i sentralstyret til Unge Høyre.

Hun mener at premisset om at reglementet ikke kan bli strengere er helt feil.

– Det hjelper jo ikke hvor strenge reglene er, hvis ikke reglene fører til at elevene møter på skolen. Derfor trenger skolene tydeligere og bedre rutiner for å følge opp fravær, sier hun.

Berge peker på at antallet 10. klasse-elever med mer enn 15 dager fravær var 9000 i 2019, og at det er høyere enn på videregående.

– Dersom vi ikke fikser fraværet på ungdomsskolen, risikerer vi at det fortsetter på videregående, der vi vet at fravær og frafall henger nøye sammen.

Hun er enig med AUF i at fraværsproblematikk kan henge sammen med andre ting, og at problemet ikke kan løses med strengere fraværsregler alene.

– Vi vet at mange opplever ungdomsskolen som umotiverende, og for mange går ut av 10. trinn uten gode nok ferdigheter i lesing, skriving og regning. Alt dette henger selvsagt sammen.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Kristina Torbergsen (Ap) understreker at skolene har plikt til å ha et forsvarlig system for føring av fravær i grunnskolen.

Nylig var et forslag til ny opplæringslov på høring. Ett av forslagene som kom inn var å lovfeste kommunen og fylkeskommunens plikt til å følge opp elever med fravær.

– Plikten skal bidra både til å forebygge fravær generelt og til å hindre at fraværet blir for høyt. Vi vurderer nå hvordan vi skal følge opp høringen, sier hun til VG.