Jonas Gahr Støre: − I dag våknet vi til krig i Europa

Statsminister Jonas Gahr Støre fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Samtidig varsler han at nødhjelpen til Ukraina økes med 200 millioner kroner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I dag våknet vi til krig i Europa. Vi har lenge fryktet at Russland vil gå til et massivt militært angrep på Ukraina. Det skjer nå. Angrepet vi nå ser er et angrep mot Ukrainas frihet.

Det sier Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse torsdag ettermiddag i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

Dette skjer i Ukraina nå:

Russland leder en storskala invasjon fra flere kanter inn i Ukraina, og det russiske militæret skal ha nådd fram rett nord for hovedstaden Kyiv.

Det meldes om angrep fra artilleri, fly og raketter flere steder i landet.

De strategisk viktige byene Kharkiv, Mariupol og Odessa er under angrep.

Det sivile luftrommet over Ukraina er stengt, samt over enkelte av grenseområdene.

Han sier samtidig at Norge på det sterkeste fordømmer angrepet på landet, og at Norge sammen med sine partnere i Europa krever at Russland stanser angrepet og søker en fredelig løsning.

– Jeg vil ikke at det skal være noen tvil: Russland har ansvar for at det blir en ny tid i Europa. I tråd med Natos rutiner, som er godt innarbeidet, har forsvarssjefen satt i gang tiltak for å styrke forsvarets årvåkenhet og beredskap, sier han.

Øker nødhjelpen

Støre sier at Norge har økt nødhjelpen til Ukraina med 200 millioner kroner.

– Norge stiller allerede opp med humanitær, økonomisk og politisk støtte, men vi vil stille opp mer i tiden som kommer, sier han.

Statsminister sier at han forstår at nordmenn kan bli urolige av det som skjer i Ukraina, men beroliger med at det ikke er tegn til forhøyet militær aktivitet i våre nærområder.

– Jeg vet at mange nordmenn i dag kjenner på uro, og noen er redde. Jeg forstår det. Jeg vil derfor understreke: Vi ser ingen forhøyet militær aktivitet i våre nærområder, men som en del av vår beredskap øker vi årvåkenheten også i vårt land, og vi følger situasjonen nøye, sier han.

forrige













fullskjerm neste SKADET: En kvinne med blodig ansikt etter at et russisk luftangrep traff en boligblokk utenfor den nordøstlige grensebyen Kharkiv. 1 av 8 Foto: AA/ABACA

– Hvordan skader dette Norges forhold til Russland?

– Russland har påtatt seg et enormt ansvar med å gjennomføre et angrep på et naboland i Europa, og det er klart at det får konsekvenser for Russlands forhold til alle land, sier Støre.

Han sier at Norges naboskap med Russland krever at landene har kontakt for å ivareta spørsmål som angår begge land, og at begge har ansvar for å ivareta naboskapet.

– Dette er ikke en krise som har oppstått på grensen, men vi markerer tydelig avstand og vil slutte oss til de sanksjonene som diskuteres med andre land i Europa som svar på situasjonen.

Nato ruster opp

En rekke verdensledere har også fordømt Russlands angrep mot Ukraina, og Nato-sjef Jens Stoltenberg uttalte torsdag at angrepet er et grovt brudd på folkeretten.

– Vi har nå krig i Europa i et omfang som vi trodde hørte historien til. Freden er knust, uttalte han på en pressekonferanse.

Han informerte samtidig om at Nato nå aktiverer sitt militære planverk for å forsvare alliansens medlemmer, og at de allerede har styrket det felles forsvaret.

Info 5 grunner til at det er krig nå Ukrainas forhold til Russland: Forholdet mellom Ukraina og Russland har vært betent siden Sovjetunionen ble oppløst. Dette toppet seg under Maidan-revolusjonen da den russiskstøttede presidenten Viktor Janukovitsj gikk av. Uenighet med Nato: Forsvarsalliansen har holdt døren åpen for Ukrainas medlemskap siden 2008, men de har enda ikke søkt. Putin har uttrykt stor motstand mot at de blir medlemmer. I desember kom Putin med nye krav til Nato der han krever at forsvarsalliansen trapper ned sin tilstedeværelse i medlemsland i Øst-Europa. Nato har på sin side styrket tilstedeværelsen. Flere Nato-land har støttet Ukraina med militærutstyr. Anerkjennelsen av fylkene Donetsk og Luhansk: Fylkene i Øst-Ukraina ble av Putin anerkjent som selvstendige stater denne uken. Det gjorde at han kunne gå inn med sine styrker i regionen. Interne spenninger i Ukraina: Prorussiske krefter i Ukraina gir Russland påskudd for å angripe militært ved å si at de trenger hjelp. Putins ønske: Putin ønsker kontroll over Ukraina og frykter at et mer vestlig Ukraina vil utgjøre en trussel for regimet i Russland. Vis mer

– Flere tusen soldater er allerede på plass øst i alliansen, og flere er klare. Vi har over 100 fly i høy beredskap og mer enn 120 fartøyer til sjøs, utdypet han.

Stoltenberg avviser direkte spørsmål om at Nato har militære styrker inne i Ukraina nå, men sier at Nato og flere medlemsland har støttet Ukrainas væpnede styrker de siste årene.

En rekke ledere i EU-land har allerede også varslet at de vil innføre sanksjoner som vil få massive og alvorlige konsekvenser for Russland.

EU holder et hastemøte senere torsdag for å diskutere krisen og ytterligere sanksjoner, og det er varslet at det vil bli den sterkeste og kraftigste pakken noensinne fra EU.

Støre sier torsdag ettermiddag at Norge kommer til å slutte seg til disse sanksjonene.