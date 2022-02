OMKOMMET: Da boligen hadde kjølt seg ned ble det funnet levninger av to personer inne i boligen.

Løslater siktede etter dødsbrannen på Askøy

Politiet løslater mannen i 40-årene som er siktet for å ha påsatt dødsbrannen på Askøy hvor to personer omkom.

Av Christina Quist

Det var om morgenen fredag 10. februar at Vest politidistrikt fikk melding om bråk og røyk fra tomannsboligen på Askøy, vel tre mil utenfor Bergen.

En mann i 40-årene ble etter brannen siktet for «å ha påsatt brann som lett kan medføre tap av menneskeliv».

En kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene ble senere funnet omkommet i brannruinene.

Politiet ønsket etter pågripelsen å fengsle den siktede mannen i fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare, men retten ga dem kun medhold i to ukers fengsling.

Politiet har fredag besluttet å løslate mannen fra varetekt. Han blir løslatt i løpet av dagen.

– Vårt fokus de siste to ukene har blant annet vært å se om siktede kan sjekkes inn eller ut av saken. Den etterforskningen som er gjort rundt hans bevegelser, har svekket mistanken mot ham, sier politiadvokat Are Nygård Bergh i Vest politidistrikt til VG.

Han presiserer at siktelsen mot mannen opprettholdes, og at han ikke er sjekket ut av saken. Bergh ønsker ikke å kommentere konkrete detaljer i etterforskningen.

Siktedes forsvarer Eirik Nåmdal og bistandsadvokat Cecilie Wallevik har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Tror fortsatt brannen er påsatt

Politiet har siden brannen fredag 11. februar gjennomført en grundig etterforskning. Den har blant annet har bestått i et stort antall vitneavhør, kriminaltekniske undersøkelser og gjennomgang av elektroniske spor.

OVERTENT: Det kom åpne flammer ut av tomannsboligen som brant i Askøy kommune fredag morgen.

– De fleste etterforskningsskritt som begrunnet varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare er også gjennomført. Politiet har derfor ikke grunnlag for å begjære forlenget fengsling av siktede og har besluttet å løslate siktede, opplyser politiet.

Politiadvokat Bergh sier at politiets fremste hypotese fortsatt er at brannen er påsatt.

– Men vi kan ikke sette to streker under svaret. Vi venter fortsatt på svar på undersøkelser, sier han.

Det settes fortsatt inn store ressurser på å løse saken, opplyser politiet, og sier at de fortsetter med blant annet vitneavhør og gjennomgang av digitale enheter.

Mente å kunne knytte siktede til stedet

VG har tidligere fortalt at to sentrale vitner i saken, skal knytte den siktede mannen til åstedet.

– Det var forferdelig. Jeg hadde lagt meg, men så hører jeg en dame som roper om hjelp. Jeg hørte dunking og skriking, uttalte vitnet til VG, som etter hvert så at røyk kom ut av andreetasjen i boligen.

Et annet vitne har til VG betegnet hendelsen som et sjokk.

– Det er forferdelig. Jeg satt og så på OL. Det var et voldsomt smell og mye bråk der. Smellet var høyt. Det er vanskelig å beskrive, men plutselig kom det røyk, sier vitnet til VG.

Ifølge VGs opplysninger ble den siktede mannen i 40-årene domfelt i 2019 for narkotikalovbrudd og ruskjøring. Han tilsto disse forholdene i retten.

De to skal kort tid før brannen ha annonsert at de var et par. Den siktede mannen er ekskjæresten til den omkomne kvinnen.