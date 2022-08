STENGT: Fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus har ennå ikke åpnet dørene etter at de har hatt sommerstengt.

Da gynekologen ble syk, stengte fødeavdelingen: − Dramatisk

Gynekolog Lisa Skiphamn (48) frykter for fødetilbudet ved Kristiansund sykehus etter at ledelsen stengte ned fødeavdelingen på ubestemt tid da hun selv ble kreftsyk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fødeavdelingen på Kristiansund sykehus har vært stengt siden februar 2021 på grunn av mangel på jordmødre og gynekologer.

Lisa Skiphamn var den siste legen som ble rekruttert før gjenåpning 6. juni.

Tidligere har hun jobbet på avdelingen i Kristiansund, både som lege i spesialisering og konstituert overlege, før hun i en periode jobbet som fastlege i hjemkommunen Aure. Nå er hun ansatt som gynekolog på fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus.

– Da vi åpnet før sommeren hadde vi tilstrekkelig med bemanning til å åpne og ha et trygt fødetilbud. Så ble jeg syk og fikk diagnostisert brystkreft, sier Skiphamn, som først luftet sin frustrasjon til lokalavisen Tidens Krav, til VG.

Valgte å holde stengt

Hun ble operert en uke før fødeavdelingen skulle holde sommerstengt i en måned, noe den har pleid å gjøre hvert år.

– Planen var at jeg skulle være tilbake på jobb etter sommerstengingen, men i løpet av sommerferien ble det klart at jeg måtte ha tilleggsbehandling i form av reoperasjon, kjemoterapi og stråling.

Det ble klart at Skiphamn ikke kom til å være tilbake til gjenåpning av fødeavdelingen etter sommerferien.

Dermed ble gjenåpningen av fødeavdelingen utsatt.

Det til tross for at Stortinget både har bestemt og bevilget penger til at fødeavdelingen skal holde åpent frem til et felles sykehus på Hjelset erstatter Molde og Kristiansund i 2025.

LEGE: Lisa Skiphamn er ansatt som gynekolog på fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus.

– De ansatte fikk beskjed om at man ikke fikk til å åpne på grunn av mangel på kritisk personell. Det var også en LIS-lege (lege i spesialisering red.anm.) som skulle ut i svangerskapspermisjon, men ny LIS-lege var allerede ansatt på det tidspunktet, sier Skiphamn.

10. august ble det kjent at tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trakk seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.

– Det kom overraskende på meg at man ikke valgte å åpne igjen, og heller sa «det her greier vi ikke». Jeg vet at de ansatte på avdelingen kom med konstruktive innspill for å få kabalen til å gå opp, i påvente av en mer permanent løsning.

Avdelingssjef Johan Kippervik på Kristiansund sykehus svarer på e-post via kommunikasjonsenheten i Helse Møre og Romsdal. Han peker på at personalkabalen «endret seg vesentlig» i løpet av ferieukene.

– Vår vurdering var at det var for få fagfolk til både å ha et forsvarlig tilbud for de fødende, mens man samtidig skulle ivareta andre kvinner på Nordmøre med gynekologiske lidelser.

– Aldri hørt om lignende

– Det er en ganske dramatisk avgjørelse å stenge en hel avdeling, selv om det er nøkkelpersonell som går ut i sykemelding. Jeg har aldri hørt om lignende ved andre sykehus, sier Skiphamn.

Hun mener det burde blitt satt inn en vikar i hennes sted.

– Foretaket har sagt at man vil unngå vikarstafett, og ikke basere driften på vikarer. Det er jeg for så vidt enig i, men samtidig er vi, som alle andre avdelinger på alle landets sykehus, avhengig av å bruke vikarer når akutte situasjoner oppstår. I tillegg er avdelinger på vår størrelse avhengig av vikarer, som et supplement til de faste ansatte.

Hun fortsetter:

– Avdelingen består til enhver tid av fire eller fem leger, men om to av dem skal ut i ferie, på permisjon eller kurs, så vil halve staben vår erstattes. På større avdelinger vil man kunne dekke opp på en annen måte.

Hun mener de fleste vikarer som har vært på fødeavdelingen er kompetente, og faglig fullt på høyde med de fast ansatte.

– Alle vikarer som vi tar inn har autorisasjonen i orden. De fleste har vært hos oss gjentatte ganger og er kjent på huset. Det skapes et inntrykk av at det nærmest er hasard å ta inn en vikar i avdelingen. Det er ikke min erfaring.

Avdelingsleder Kippervik konstaterer at svært mange sykehusavdelinger, Helse Møre og Romsdal inkludert, er avhengig av vikarbruk.

– Men vikarer skal være et supplement til den faste bemanningen. Det blir problematisk dersom vikarene utgjør en for stor del av den faste bemanningen. Vi ønsker ikke å komme i denne situasjonen, skriver han via kommunikasjonsenheten.

Han legger til at dét var grunnen til at fødeavdelingen i Kristiansund ble stengt i februar 2021.

– Det er en situasjon som våre ansatte har vært tydelig på at de ikke ønsker seg tilbake til.

Frykter avdelingen forvitrer

Torsdag svarte helseminister Ingvild Kjerkol på kritikk fra Bunadsgeriljaen om at regjeringen ikke gjør nok for å rekruttere flere gynekologer og jordmødre.

– Det er flere som har utfordringer med å rekruttere fagfolk, og derfor har regjeringen også opprettet flere stillinger for leger i spesialisering og økt antallet utdanningsstillinger for spesialsykepleiere, sa Kjerkhol til VG.

Skiphamn kjenner ikke igjen sin egen fødeavdeling i dette bildet. Hun mener derimot at rekrutteringen til avdelingen har vært en «suksesshistorie».

– Vi ansatte fire overleger før sommeren, fem med meg. På jordmorsiden har man full dekning. Det har gått over all forventning. Særlig med tanke på at sykehuset har vært nedleggingstruet over mange år, sier hun.

Skiphamn mener usikkerheten rundt fødeavdelingen går ut over fagmiljøet.

– Nå er vi nødt til å starte på ny med en ansettelsesprosess der vi burde hatt arbeidsro og starte fagutvikling. Hvis fagmiljøet forvitrer står vi i fare for å miste hele avdelingen, noe som også vil gå ut over tilbudet i generell gynekologi, sier hun.

KRITISERES: Bunadsgeriljaen har etterlyst handling fra helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Torsdag 25. august besøkte hun det kriserammede fødselssykehuset i Kristiansund.

– Naivt

Dersom fødeavdelingen i Kristiansund legges ned, frykter Skiphamn for kvaliteten på tilbudet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer for pasienter på Nordmøre.

– Det er naivt å tro at for eksempel Molde eller andre sykehus uten videre skal klare å ta over den jobben vi gjør. Selv om man kan gi et såkalt forsvarlig tilbud, vil det resultere i et totalt sett dårligere tilbud for våre pasienter.

– Jeg mener at en avdeling på vår størrelse har livets rett. Små og middels store sykehus er effektive og leverer mye helse for pengene. At man er liten er ikke synonymt med lavere kvalitet, legger hun til.

For sin egen del er Skiphamn fast bestemt på å komme tilbake på jobb.

– Jeg har gode prognoser, og skal bli frisk, sier hun.

Direktøren håper legene blir

På spørsmål om fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus har en fremtid svarer direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, at han håper alle legene som er rekruttert til Kristiansund blir værende i foretaket.

– For å lykkes med det er det viktig å skape forutsigbarhet og vise at vi satser på Kristiansund. Dersom vi ikke lykkes med å gjenåpne føden skal det fortsatt være gynekologisk utredning og gynekologisk kirurgi i Kristiansund, skriver han i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

– Skiphamn sier: «Det er naivt å tro at for eksempel Molde eller andre sykehus skal klare å ta over den jobben vi gjør. Det vil resultere i et dårligere tilbud.» Står man i fare nå for å få et dårligere tilbud?

– En gynekolog sine arbeidsoppgaver strekker seg langt utover fødsler. Skiphamn har helt rett i at Molde ikke vil klare å ta over hele den jobben. Derfor er det viktig å beholde gynekologene i Kristiansund. Men Molde vil klare å ta imot de fødende, som de har gjort de siste 1,5 årene, svarer Bakke.