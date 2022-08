NÆRINGSTOPP X2: Jan Christian Vestre (Ap) gikk rett fra jobben som næringslivstopp i møbelprodusenten Vestre AS til toppjobben i Nærings- og fiskeridepartementet.

Vestre om aksje-regelbrudd: − Forventer at vi skjerper oss

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det ikke er usannsynlig at enda flere ansatte har brutt aksje-reglene i hans departement.

– Det er ikke bra, og det er slurvete. Det skal selvfølgelig ryddes opp i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til VG.

Etter VGs avsløring om at 18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har unnlatt å melde fra til arbeidsgiveren sin om aksjene de eier, skal departementet gå gjennom retningslinjene og hvordan de håndheves.

Flesteparten av byråkratene eier aksjer i store, delstatlige selskaper som DNB, Equinor, Kongsberggruppen, Norsk Hydro, Telenor og Yara. Samtidig jobber de i NFD, som forvalter det statlige eierskapet i nettopp disse selskapene.

HELE NORGE POSERER: – Når vi har utlendinger her dytter vi dem bort, så de må reklamere for «Hele Norge eksporterer», sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og peker på en stor vegg dekket av logoen til eksportreformen. Han byr også på litt departementshumor: Da John Kerry var besøk sa han «Hele Norge eksporterer» med amerikanske aksent.

– Ikke usannsynlig at det vil komme flere

De ansatte i departementet skal ifølge interne retningslinjer rapportere inn om de eier, kjøper eller selger aksjer i disse selskapene – uansett verdien. Byråkratene må også rapportere eierskap i selskaper hvis verdien på aksjene er mer enn 50.000 kroner.

– Folk kan være trygge på at de som jobber i NFD jobber for folket, og ikke for seg selv, sier Vestre.

Samtidig åpner han for at det i den kommende tiden vil vise seg at det er enda flere enn 18 av de ansatte som ikke har rapportert inn det de skulle.

– Det er ikke usannsynlig at det vil komme flere ansatte som rapporterer inn aksjer de eier som skulle vært meldt inn tidligere. Har det vært slurv før, så kan det godt hende at det er flere tilfeller av slurv.

PÅ TILBUDSSIDEN: – Hvis jeg skal sitte et annet sted, så sier du bare ifra, for det er samme for meg om jeg sitter eller står. Kanskje ikke ligge på gulvet, sier Vestre til VGs fotograf. Men han slipper å legge seg flat – på gaten.

Vestre viser til at departementet sendte ut en beskjed til de ansatte om å følge retningslinjene og rapportere eierskap etter at departementet ble gjort kjent med VGs funn.

Han vil ikke svare på spørsmål om hvilke stillinger de som har brutt regelverket har, om noen av dem har lederansvar, og om brudd på retningslinjene har fått konsekvenser for ansatte eller ledere.

– Dette hadde vært helt annerledes hvis det var brudd på lov om habilitet eller innsideinformasjon. Men det er ikke bra at interne retningslinjer brytes. Man kan kalle det slurv, men det er ikke bra å slurve, sier Vestre og legger til:

– Jeg forventer at vi skjerper oss. Og jeg kommer til å følge med på at vi skjerper oss.

REGJERINGENS RIKESTE: Jan Christian Vestre er mangemillionær, og eier 70 prosent av familiebedriften, møbelprodusenten Vestre AS.

Vurderer begrensninger

Ifølge dagens retningslinjer skal den enkelte ansatte si ifra til sin nærmeste leder om rapporteringspliktige aksjer. Ifølge departementsråd Mette Wikborg er det snakk om «både små og større summer» som ikke har blitt rapportert.

Vestre peker på at aksjonærregisteret, som VG har brukt i sine undersøkelser, kun viser hvilke aksjer en person eier ved utgangen av et år – og ikke handel underveis i året.

– Det kan godt være at rutinene blir justert, for eksempel at ansatte oftere rapporterer inn. Vi må også diskutere om det skal være begrensninger på hvilke typer selskaper de kan eie aksjer i når de jobber i visse avdelinger, sier han.

WALL STREET PÅ VEGGEN: De ansatte i NFD som eier aksjer i delstatlige selskaper, kan oppdatere seg på børsutviklingen når de kommer på jobb. Venstre skjerm i foajeen i departementet viser de statseide selskapenes aksjekurs, høyre viser en bildekarusell av statsrådene Skjæran og Vestre på tur. Her er sistnevnte sammen med NHO-direktør Ole Erik Almlid LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arvid Moss, leder for Nasjonalt Eksportråd.

– Viktig skille

Departementet har undersøkt om noen har brutt habilitetsreglene ved å spørre de ansatte om de har jobbet spesifikt med rammevilkårene til næringen de eier aksjer i.

– Det er et veldig viktig skille mellom brudd på retningslinjene og lovbrudd, som brudd på habilitetsregler eller innsideregler. Vi har ikke sett noe som tyder på slike brudd, og det er bra. Men det er ikke noen unnskyldning for at retningslinjene ikke skal følges.

– Så det er bra at det bare er de interne retningslinjene som er brutt?

– Nei, de interne retningslinjene skal følges.

– Hva opplever du at er grunnen til at de ikke har blitt fulgt?

– Det kan være ulike grunner. Kanskje har de ikke blitt fulgt godt nok opp? Jeg må legge til grunn at nyansatte får en gjennomgang av retningslinjer og rutiner, men det kan ha sviktet der.