TIL TOPPS OG BUNNS: Arild Hermstad stuper ut i havet, og stiger til topps i partiet.

Hermstad til topps: Vil vise flere sider av MDG

ARENDAL (VG) Arild Hermstad stuper ut i dypet, og stiger trolig til topps i partiet - som den foreløpig eneste som offentlig sier at han har lyst til å bli ny leder i MDG.

Publisert: Nå nettopp

– Uansett vil jeg prøve å lede partiet i de månedene som er frem til landsmøtet, og eventuelt etterpå, på en måte der vi får frem bredden av alle de flotte politikerne vi har. Både på stortinget, men også i byene og bygdene, sier Arild Hermstad til VG.

VG har snakket med en lang rekke rekke MDG-topper etter at Une Bastholm (36) onsdag varslet at hun gir seg som leder i MDG, fordi arbeidsbelastningen blir for stor.

Men ingen av dem har hittil sagt at de ønsker å ta ledertrøyen i partiet og stille som motkandidat til Hermstad, som tar over som midlertidig leder frem til et ekstraordinært landsmøte om tre til fire måneder. Han har selv sagt at han er motivert til å fortsette.

VG møter ham ute på seilbåten til tidligere MDG-leder Rasmus Hansson, som har sagt at han håper på konkurranse, fordi det er sunt for partiet. Selv er han ikke interessert i å prøve igjen.

– Men jeg tenker at hvis det blir konkurranse, så er jo det skjerpende, sier Hermstad, etter et stup i havet.

– Men det ser ikke sånn ut foreløpig?

– MDG er jo et svært kollektivt prosjekt, og hvis jeg blir valgt til å lede det så er jo det selvfølgelig et stort privilegium. Jeg har uansett masse energi til å være med å lede partiet fremover, om det blir med en annen leder eller meg.

AV OG PÅ: Arild Hermstad sammen med avtroppende partileder Une Bastholm på hennes pressekonferanse i Arendal onsdag formiddag. Til høyre MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk.

– I gang med mye av jobben

MDG fikk en oppslutning på 3,94 prosent i valget i fjor, langt dårligere enn målet deres på syv prosent. Dermed havnet de også under sperregrensen på fire prosent.

Da var det Arild Hermstad som ledet partiets egen «havarikommisjon», som konkluderte med at MDG ble et «ensaksparti», som var for «krasse» og «kompromissløse», og fremsto «for radikale», «umodne» og «ensporede».

Nå sier han at de også gjorde mye riktig, men at de særlig burde vært bedre samordnet i partiet på tvers og trent for et nasjonalt valg.

– Vi er i gang med veldig mye av den jobben vi skisserte der om å vise fram andre deler av politikken vår. Det handler om å vise at vi er et parti som står opp for de sårbare i samfunnet, som i ruspolitikken, politikk for skeive, folk som står i vanskelige livssituasjoner, og selvfølgelig folk som har mindre.

TØFFE TAK: VGs siste måling ga MDG en oppslutning på 3,8 prosent.

Han understreker at grunnen til at MDG finnes er miljøsaken, og at de ikke vil forhandle den vekk.

– Vi skal endre norsk politikk, det er ekstremt viktig for oss. Det er egentlig viktigere enn partiet at vi klarer å fikse alle de krisene vi står i på en fremtidsrettet måte.

Men det er altså ikke det eneste ved MDG, sier han.

– Det er noen som prøver å skape en myte mellom god sosialpolitikk og miljø. Det å tro at grønn politikk er dårlig for folk, det er en myte som vi bare må ta et oppgjør med.

Han lister opp disse tre områdene som han mener er de viktigste for MDG:

Klima, og at krisene Norge står i må løses på en fremtidsrettet måte

At MDG er et sosialt engasjert parti som står opp for de sårbare

Fremheve næringspolitikken og omstilling til grønnere arbeidsplasser for å skape nye jobber og levende bygder i hele landet

– Må ta et oppgjør

Et siste punkt Hermstad trekker frem, er internasjonal solidaritetspolitikk.

– Jeg mener det er vår oppgave å ta et oppgjør med ideen om at det er en stor motsetning mellom hva som er bra for Norge og hva som er bra for våre naboland. Ekte solidaritet betyr at vi også må tenke hva som tjener oss på langt sikt, sier han.

– Det er ikke sånn at danskene har interesse av tomme magasiner i Norge - vi må ikke la oss lure inn i en retorikk og en tanke om at hvis Norge prøver å bli en øy, så blir alt bra her

UNG AKTIVIST: Hermstad som i 2002, da han holdt «minnestund» over Brundtland-kommisjonens FN-rapport om miljø.

Han sier man heller bør snakke om hva man kan gjøre på kort sikt, og ha samtaler med naboland for å finne løsninger.

– Ingen av krisene i verden i dag er sånn at Norge kan bli et bra sted å være hvis ikke vi fikser det også for verden.

Han skal altså ikke vie for mye av tiden til å forberede seg på det ekstraordinære landsmøtet med nytt ledervalg.

– Vi har veldig gode rutiner for det, og det er ikke det viktigste nå. Det er viktig å ha en god prosess på det, men det viktige er politikken og å blåse i gang valgkamp med nye og gamle kandidater. Og å vise alvor i at vi tør å stå noen ganger helt alene i noen av lokalsamfunnene der vi sitter i lokalpolitikken.

Var forberedt

Bastholm varslet ledelsen i partiet om at hun ville gå av allerede i månedsskiftet juni/juli, en knapp måned etter at hun ble gjenvalgt på partiets landsmøte.

– Da har du også visst hva du skulle inn i, og begynt å ta en del av jobben allerede?

– Ja, eller det har vel vært mest ferie, sier Hermstad.

– Men du har forberedt deg på det?

– Vi har jo det. Vi har visst at det skulle skje, og tenkt igjennom hvordan prosessene skal være i partiet og hvordan vi skal få fart på tiden videre i høst. Nå er det aller viktigste vi skal gjøre de neste månedene å få i gang lokalvalgkampen.