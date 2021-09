VAKSINERT: Bildet viser Amit Shimony (12), som får første stikk i Israel.

NTNU-forsker: Må vaksinere barna for å få flokkimmunitet

Smitten sprer seg blant barn og unge. Det vil den fortsette med hvis ikke i alle fall 12–15-åringene vaksineres, mener en gruppe NTNU-forskere.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Når det blir frislipp, vil de aller fleste enten ha fått covid eller være vaksinert. Hva har størst helsemessig risiko av disse to alternativene? Å anta at det er grei skuring for barn å få covid vil også være en stor risiko, selv om ikke alle vil få følger av det. Vi vet fortsatt lite om senfølgene, sier professor Eivind Almaas ved corona-modelleringsmiljøet ved NTNU.

Regjeringen har tidligere gått inn for å vaksinere 16–17-åringene etter råd fra FHI, men de har ikke enda tatt en beslutning om 12–15-åringene. Torsdag ble det klart at FHI anbefaler å vaksinere denne gruppen med én dose.

Helseministeren har sagt at det vil bli tema på dagens pressekonferanse.

Hvis ikke de går inn for å vaksinere de yngre barna - og fortsetter videre mot gjenåpning med dagens test for karantene-system i skolene, mener Almaas de i realiteten velger at de fleste barna kan smittes.

– Hvis vi har et regime hvor det er tiltak, kan man ha ha en rimelig forventning om at man kan unngå smitte hvis man ikke er vaksinert. Men hvis man slipper opp, er dette en ønskedrøm.

Mener vi har tre valg

Gruppen «NTNU covid task force» har gjennom pandemien jobbet med å lage ulike matematiske modelleringer av strategier for å bekjempe smitten.

Og den siste modelleringen de har gjennomført, viser at det ikke er mulig å oppnå flokkimmunitet uten å vaksinere i alle fall noen barn. Studien en er ennå ikke fagfellevurdert og publisert, men forversjonen er lagt ut på Medrxiv.

– Mener dere det er mulig å oppnå flokkimmunitet hvis barna vaksineres?

– Med wuhan-varianten kunne vi nådd flokkimmunitet tidligere - med delta kan vi ikke nå det uten å måtte ta med barn. Jeg sier ikke at man må ta med alle barna, men noen. Det er under antakelsen at det er 90 prosent effektive vaksiner. Hvis vaksinen er mindre effektiv enn dette må enda flere barn vaksineres for å oppnå flokkimmunitet, sier han.

Samtidig mener han ikke det vil holde med 12–15-åringene for å oppnå flokkimmuniteten - spesielt når mange voksne fremdeles er uvaksinerte. Da mener han man i realiteten står igjen med tre valg.

– Det ene er å vaksinere enda flere, både barn og voksne. Det andre er å holde åpent og la smitten gå sin gang. Det tredje er å iverksette restriksjoner for å slå ned smitten i påvente av å finne ut av hvilket av det første eller andre alternativet er tryggest.

PROFESSOR: Eivind Almaas er professor ved Institutt for bioteknologi på NTNU.

En siste mulighet han trekker inn, er at det eventuelt kan utvikles en medisinsk behandling mot covid - men det er i dag bare under klinisk testing.

– Barn kan også bli immune gjennom å smittes?

– Ja, men hvis man bruker det som argument, sier man at da skal vi smitte en veldig stor andel av barna for å oppnå flokkimmunitet. Det er 1 million barn i Norge under 16 år. Hva er konsekvensen av at de fleste av disse blir smittet? Det kan godt være en veldig av sannsynlighet for at noe går galt, men når denne skal ganges med 1 million kan dette fort bety at mange barn blir veldig syke eller ender opp med long-covid.

En siste mulighet han trekker inn, er at det eventuelt kan utvikles en medisinsk behandling mot covid - men det er i dag bare under klinisk testing.

For tre dager siden sa også assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa til NRK at selv med en vaksinasjonsgrad på 90 prosent hos de som vaksineres nå, altså ikke vaksinasjon av barn under 16, vil vi ikke oppnå flokkimmunitet

Barnelegeforeningen har tidligere beskrevet beskrevet det som krevende å vurdere om 12–15-åringer burde vaksineres. Hovedgrunnene er at de trolig sprer mindre smitte enn 16- og 17-åringene, at få av dem blir alvorlig syke av corona, og at vi har ikke så god oversikt over mulige bivirkninger enda - noe som må veies opp mot mulige senfølger. Les mer om dette her.

Immunolog Gunnveig Grødeland har vært skeptisk, men sa på NRK nyhetsmorgen torsdag at hun er usikker på hva som er riktig.

Professor: Enig i at vi må vaksinere noen barn

– Jeg synes det Almaas sier er fornuftig, sier immunolog og professor Anne Spurkland, etter å ha lest professor Eivind Almaas uttalelser om flokkimmunitet og vaksinering av barn.

Spurkland er ekspert på immunforsvaret, og følger tett med på utviklingen på vaksinefronten. Hun har også tidligere uttalt til VG at hun mener barn bør vaksineres.

– Med viruset i fjor trodde vi at 70 prosent vaksinedekning i befolkningen holder, men med det mer smittsomme varianten må vi ha høyere dekning i befolkningen for å være immune.

Da er vi nødt til å ha med noen av barna også, forklarer immunologen. Samtidig påpeker hun har dersom vi ikke vaksinerer barna, kommer de uansett til å bli smittet.

– Det er det vi ser flere steder nå, og vi har da ett valg: Virus eller vaksine? Det er ikke noen andre måter å bli immune på. Da er vaksine en tryggere metode for å oppnå immunitet, sier Spurkland.

Hun sier hun mener det sentrale er at familiene bør få valget om på hvilken måte man vil bidra til flokkimmuniteten - gjennom vaksine, eller smitte.

RISIKOVURDERING: Professor Anne Spurkland erkjenner at det ikke er stor risiko for barn å få corona, men mener samtidig at det er mindre risiko å ta vaksinen.

– Hva med frykten for langtidsbivirkninger etter vaksine?

– Det er selvfølgelig en mulighet, og vi erfarte jo en sjelden bivirkning fra svineinfluensavaksinen. Men vi vet at de aller fleste, alvorlige bivirkningene i forbindelse med vaksinering dukker opp i løpet av de første seks til åtte ukene.

– Vi kan ikke utelukke at det kan komme et og annet også senere, men det er sjelden. Jeg er ikke så bekymret for det. Også viruset gir fare for langtidsvirkninger, så vi kommer uansett ikke forbi denne risikoen.