SKURTØMMER: Per Olaf Lundteigen liker å spørre folk om det vet forskjellen på skurtømmer og sliptømmer. Han er forbløffet over hvor lite mange vet om skogsdrift. (Bak Lundteigen: Skurtømmer)

Sp-Lundteigen: − Vi har snakket over «huet» på folk

FLESBERG (VG) Det er sagflis, bark og tømmer over alt. I skogen ligger Senterpartiets klima-løsning. – Men vi har snakket over «hue» på folk, sier Sp-veteran Per Olaf Lundteigen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han peker, fekter og tar dype magadrag av lukten av fersk-kappet tømmer. Så kommer innrømmelser og selvpisking på løpende bånd som stokkene på sagbrukets samlebånd.

Vi er på Moelvens sagbruk i Flesberg i Numedal. I Per Olaf Lundteigens eget hjemfylke Viken – eller Buskerud – som Senterpartiet fortsatt kaller det.

KROPPSSPRÅK: Per Olaf Lundteigen liker å fekte og peke og slå neven i bordet når han vil understreke sine mange poenger.

– Dere har kanskje snakket litt over hodet på folk?

– Ja, vi har snakket over “hue” på folk. Jeg har prøvd å si at i den grønne omstillingen vår må vi må satse på torsk, tømmer og timotei – for å konkretisere hva vi vil. Vi må tenke folkeopplysning i alt vi gjør. Vi må synliggjøre og konkretisere – og vi må treffe folk bedre i hverdagen, sier Lundteigen og peker på klærne de tilstedeværende i rommet på sagbruket.

Tre er tingen

Nær 190 centimeter Lundteigen reiser seg og peker på gardiner og takplater inne på møterommet på sagbruket.

Mye av det er oljebasert.

– Her og her og her har vi karbon. Mer av det må baseres på fornybart tre, messer han som en predikant.

PRATER OM TAKPLATER: Som en predikant prediker Per Olaf Lundteigen om at fornybart tre bør brukes mye mer som bestanddel i alt fra egen allværsjakke til gardiner og takplater. Sittende: Rune Frogner fra Moelven Flesberg.

Lundteigen vil at mye mer skal utvirkes og foredles av tre og tremasse fra de dype norske skogene i et langt land der en tredjedel er skog.

Han synes det er nesten skammelig at det går enorme mengder norsk flis til den gigantiske treforedlingsfabrikken i Karlstad i Sverige i EU.

les også Fersk måling: Støre slår knockout på Solberg

Sp-veteranen som 13. september blir innvalgt til sin sjette stortingsperiode (!) mener partiets klimagrep har kommet helt i skyggen av andre Sp-saker i valgkampen som kampen mot sentralisering og oppsplitting av sammenslåtte fylker.

– Ja, de andre sakene er utrolig viktige, og de kjører vi frem. Men vi har ikke fått frem budskapet vårt i klimapolitikken. Det må vi bli bedre på, sier han.

Skurtømmer og sliptømmer Skurtømmer: Tømmerstokker som er lange, tykke og rette nok til å kunne skjæres til planker og bord på et sagbruk. Det er som regel de nedre delene av en trestamme som egner seg best.

Sliptømmer: (Også kalt massevirke) Som regel det tømmeret som ikke kan brukes til sagtømmer på grunn av korte lengder, liten diameter, krok, råte eller andre feil/skader. Navnet kommer av at det lages tremasse eller ren cellulose av dette tømmeret, i eldre tid ved sliping, og av dette kan det lages bygningsplater, papir, papp, kartong og stadig flere produkter. (Kilder: Store norske leksikon og Per Olaf Lundteigen) Vis mer

– Hvorfor har dere ikke fått frem budskapet?

– Det er et godt spørsmål. Vi har jo forslag i Stortinget, blant annet om å innføre et statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder kroner – som sammen med private skal satse på eiersiden på treforedling, fiskeforedling og næringsmiddelindustri. Det er det som vokser på land og i havet som er alternativet til det svarte karbonet.

FAN AV FLIS: Store hauger med treflis skal fraktes med tog på Numedalsbanen fra Moelven-sagbruket i Flesberg. Mye av det går til treforedling og blir til fornybare emballasjeprodukter på en fabrikk i Karlstad.

les også Sp-veteran Lundteigen: Feil å utestenge SV

– Men dette har vært for vanskelig å kommunisere?

– Ja, vi har ikke skjønt hvor stort behov det er for folkeopplysning i klimaordskiftet. For meg er det ganske uvirkelig at folk ikke skjønner at fotosyntesen og livet i havet og på land er alternativet til fossilt karbon fra olje, gass og kull.

– Er det noe av grunnen til at Sp nå er kommet på defensiven etter de rekordartede partimålingene i fjor og i vinter?

– Ja, det er helt opplagt at vi ikke er helt fremme i den debatten. Det er bare trist og tragisk for et parti med kløveren i partilogoen, svarer Lundteigen og beskriver kløverens egen nitrogenfabrikk i røttene og den grønne klorofyll-fargen som forutsetningen for plantenes vekster.

– Det er ingen andre partier enn Senterpartiets folk som har levd så mye av naturen. Dette er et budskap som går som varm kniv i kaldt smør hos oss, forsikrer han.

TØMMERMENN: Per Olaf Lundteigens far var tømmermåler. Selv elsker Sp-politikeren også lukten av skog og tømmer. Til venstre: daglig leder av Moelven Flesberg, Rune Frogner.

Likevel er han en av dem som har holdt døren åpen for et regjeringssamarbeid med SV. Og våget å snakke om det i et parti som siden landsmøtet på Hamar i juni har snakket om en Ap- og Sp-basert regjering. Punktum.

les også Tidligere Sp-leder advarer: Ikke lukk SV-døren

– Hvorfor har du advart mot å stenge dører mot SV som en eventuell regjeringspartner?

– Landsmøtet har bestemt at vi skal gå til valg på en Sp- og Ap-basert regjering. Hvis det fører til et flertall på Stortinget, så er saken grei. Hvis det ikke fører til et flertall, så er det bare ett annet parti som det er aktuelt å ha med seg i regjering, og det heter SV. Det er ikke aktuelt å ha med seg andre. Men om vi skal ha med SV, så avhenger det litt av om det blir en flertallsregjering. Vi er helt pragmatisk, dette blir en ren strategisk vurdering av hva som gir best resultat.

Bøyer seg

– Du var også «kjerringa mot strømmen» som advarte før landsmøtet mot at Sp skulle ha en egen statsministerkandidat. Hvorfor?

– Jeg sa det i forkant av landsmøtet, så valgte partiets høyeste organ likevel å fremme dette, så ser jeg at dette ble gjort. Da bøyer jeg meg for det.

– Ventet du en rekyleffekt etter at Sp gikk så høyt til værs i fjor og solet seg i egen suksess?

– Ja, dette kom ikke uventet. Jeg har vært med på dette før. Også jeg har blitt heist opp i skyene – av media tidligere – hvoretter jeg ble kjørt ned igjen med dunder og brak.