Foreldrepar siktet for vold mot egen baby

Et foreldrepar på Sunnmøre er siktet for vold etter at den fem måneder gamle babyen deres døde for en uke siden.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Paret i 30-årene er «siktet for vold i nære relasjoner eller for å ha medvirket til dette» etter at den fem måneder gamle babyen deres.

Det skriver politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Barnet er obdusert ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport fra sykehuset, men jeg ønsker ikke å gå nærmere i detalj om innholdet, sier politiadvokat Julie Ulstein.

De siktede er begge i 30-årene. Foreldreparet ble fredag fremstilt i Møre og Romsdal tingrett med krav om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Tingretten har besluttet varetektsfengsling i fire uker for faren til barnet. Avgjørelsen for moren foreligger først senere fredag ettermiddag.

Kripos bistår i etterforskningen som er i innledningsfasen. Politiadvokat Ulstein opplyser at siktelsen mot de to er foreløpig.