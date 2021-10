UNDERSØKER: Politiet gjør åstedsundersøkelser på stedet hvor avdøde ble funnet.

Mann funnet død i Skien: Betegnes som et mistenkelig dødsfall

En uidentifisert mann ble funnet død på en sti i et boligfelt i Skien lørdag. Politiet betegner det som et mistenkelig dødsfall.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Den døde har skader som gjør at vi per nå betegner det som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Andre Kråkenes til VG.

Mannen ble funnet av en tilfeldig person på en sti i nærheten av flere bolighus i Skien, og er ikke identifisert.

Ifølge Kråkenes har politiet har per nå ingen formening om hvem det kan være eller hvor lenge personen har vært der.

SPERRET AV: Området er stengt på grunn av pågående åstedsundersøkelser.

Politiet ble varslet om funnet av AMK klokken 15.47 lørdag ettermiddag.

– Nå sperrer vi av åstedet og vil gjøre åstedsundersøkelser. Det blir identifiseringsarbeid for å finne ut hvem personen her, og taktisk og teknisk etterforskning etter hvert, sier operasjonslederen til VG.

Klokken 16.50 skriver politiet på Twitter at vedkommende fortsatt ikke er identifisert og at de ennå ikke vet hvor lenge den avdøde har ligget på stedet.

