Regjeringen innfører midlertidig kollektiv beskyttelse til flyktninger fra Ukraina

Norge åpner for midlertidig kollektiv beskytte av ukrainske flyktninger. Samtidig beroliger regjeringen den norske befolkningens etter en brann ved Europas største atomkraftverk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Natt til fredag ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vekket med beskjed om at det pågikk en brann en bygning nær et atomkraftverk i Ukraina.

– Justisministeren og jeg ble vekket i natt og holdt orientert, fordi vi har veldig god beredskap på dette i Norge, sier Støre under en pressekonferanse fredag.

Anlegget, som har seks reaktorer, er Europas største atomkraftverk og ligger i byen Enerhodar.

Støre forsikrer imidlertid at det ikke er noen umiddelbar fare for at Norge blir rammet av dette.

– Ingen av reaktorene i dette kjernekraftverket ble truffet av noe raketter eller noe annet, og det er ikke meldt om utslipp av radioaktivt materiale, sier statsministeren, som legger til at norske myndigheter har tilgang til ukrainske målestasjoner i sanntid.

– Men det er skremmende at krigen kommer så nært et atomkraftverk. Selv om det ikke er rapportert om utslipp, øker risikoen for ulykker.

Mange husker Tsjernobyl for mange år siden, sier Støre. Han viser forståelse for at nordmenn nå er bekymret.

– Derfor er det viktig for meg å si at det ikke har vært utslipp i Ukraina. Vi har god atomberedskap og gode planer om noe skulle skje.

Ingen trusler mot Norge

Videre sier han at de neste døgnene blir svært dramatiske.

– Vi ser bruk av tungt artilleri og klasevåpen som har store konsekvenser for sivile.

Han er imidlertid ikke bekymret for Norge som nasjon. Norge har heller ikke endret atomberedskapen sin, sier statsministeren.

– Det er ikke noen trusler som er rettet mot Norge. Vi er medlem av NATO og har god beredskap. Men jeg er bekymret for å leve i et Europa i krig - en stor angrepskrig fra det største landet i Europa, mot det nest største.

Også justisministeren beroliger nordmenn med at det foreligger gode rutiner for varsling av atomulykker.

– Hvis det skjer en ulykke, får vi varsel om det umiddelbart. Ukraina ligger såpass langt unna Norge. Det skal noe til før en ulykke utgjør noen trussel for oss.

Innfører midlertidig kollektiv beskyttelse

Torsdag ble 27 EU-land enige om å innføre midlertidig, kollektiv beskyttelse for den ukrainske befolkningen.

En slik ordning betyr at ukrainske statsborgere får midlertidig opphold i inntil tre år, uten individuell vurdering.

Flere enn en million ukrainere er på flukt, ifølge FN.

Støre bekrefter fredag at den norske regjeringen har besluttet å innføre en midlertidig kollektiv beskyttelse av de ukrainske flyktningene.

– Det betyr at mennesker som flykter fra Ukraina slipper en tidkrevende individuell behandling. Rundt tre hundre ukrainere har allerede kommet til vårt land. Vi er klare til å gi vårt bidrag i en felles innsats for Europa, sier Støre.

Justisminister Emilie Enger Mehl omtaler krigen som mer og mer blodig for hver dag.

– Vi ser sterke bilder i mediene om familier og barn på flukt. Det berører regjeringen sterkt. Norge skal sammen med de andre europeiske landene stille opp for å være en trygg havn for det ukrainske folket, sier hun.

– Vi skal stille opp for de som rømmer fra kuler og bomber. Vi skal gi dem beskyttelse, hjelp og omsorg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa torsdag at en lignende nasjonal ordning ble tatt i bruk i Norge under Balkankrigen på 90-tallet.

Regjeringen har bedt utlendingsmyndighetene om å styrke kapasiteten og ikke minst kartlegge de ulike kommunenes kapasitet, sier justisministeren.

Støre sier også at de har bedt norske helseforetak om å se på om det kan tilbys å sende medisiner til Ukraina.

– Er det aktuelt for norske sykehus å ta imot pasienter fra EU?

– Meg bekjent har det ikke kommet noe om behandling av pasienter på norske sykehus.

Vil gjelde alle ukrainere

Flere nordmenn vil reise til Polen for å bringe flyktninger til trygghet i Norge. Men ukrainere kan per nå bare reise visumfritt til Norge, hvis de har biometrisk pass.

Mange ukrainere, deriblant 14 år gamle Timofi som VG fortalte om torsdag, har bare nasjonale ID-papirer.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har advart om at transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regner som menneskesmugling. Ifølge norsk lov kan dette være straffbart med bot eller fengsel inntil tre år.

– Det er mange i Norge som vil hjelpe nå, og det har gått busser fra Bergen og Stavanger. Kan de ta med seg flyktninger fra Ukraina som ikke har pass eller andre papir?

– Regjeringen jobber med innretningen på beskyttelse. Når vi får iverksatt en ordning vil det gjelde alle ukrainere, også de som ikke har biometrisk pass sier Mehl.

– Fram til det vil vi hjelpe de som reiser på egen hånd.

Justisministeren sier til NTB fredag at UDI har blitt bedt om å planlegge for at det kan komme flere tusen ukrainere til Norge.

– VVi har også sagt at det kan komme flere oppdrag om videre oppskalering. Men det er viktig at vi løser denne situasjonen nå sammen med resten av Europa, slik at vi fordeler de økonomiske konsekvensene, og at ikke det blir så mange flyktninger på ett sted, sier Mehl.