VIL STUDERE: Elias Eide skulle gjerne vært vernepleiestudent nå, men stadig økende karaktersnitt setter en stopper for det. NTNU er et av flere steder i landet man kan studere vernepleie.

Frykter drømmestudiet ryker hvis eksamen avlyses

Da Elias Eide gikk ut av VGS i 2019 hadde han godt nok snitt til å begynne på drømmestudiet. Tre år senere må han ta opp fag for å komme inn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne uken anbefalte Utdanningsdirektoratet (Udir) å avlyse alle vårens eksamener for elever på grunnskolen og i videregående opplæring.

Vurderingen fra Udir er bestilt av regjeringen for å vurdere risikoen ved gjennomføring av eksamen i skolen våren 2022. Det er regjeringen som til slutt tar avgjørelsen om hvorvidt eksamen avlyses eller ikke.

Coronapandemien har nå preget undervisningen i skolen i tre år. Både våren 2020 og våren 2021 ble eksamen avlyst for elever på videregående og ungdomsskolen.

Avgangselevene på VGS disse årene er blitt omtalt som «coronakullene», og har fått rekordhøye karaktersnitt. Eksamenskarakterene pleier nemlig å dra gjennomsnittet noe ned, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet.

Hadde godt nok snitt

Nå frykter årets avgangskull å måtte konkurrere mot disse snittene, og ønsker avlyste eksamener. Hele 40.000 har skrevet under på en underskriftskampanje mot eksamen. De er redde for å tape konkurransen om studieplassene.

Men det er også en annen gruppe kommende studenter som taper dersom eksamen blir avlyst. Elias Eide er blant dem.

Da han gikk ut av VGS i 2019 var han mer enn klar for et år på folkehøgskole. Likevel sjekket han om karaktersnittet hadde holdt til å komme inn på høyere utdanning.

– Jeg vil gjerne studere vernepleie, og sjekket om jeg hadde kommet inn på det. I 2019 hadde jeg godt nok snitt til å bli tatt inn, forklarer han.

KOMMENDE STUDENT: Elias Eide (21) skulle gjerne vært student nå, men på grunn av det økende karaktersnittet på studiene i Norge, må han ta opp fag.

Men tre år senere har Eide fremdeles ikke begynt på utdannelsen.

Etter et halvt år på folkehøgskole ble elevene sendt hjem på grunn av coronapandemiens utbrudd. Den samme våren ble eksamener avlyst, og karaktersnittene steg brått.

Eide valgte å gå et ekstra år på folkehøgskole, som stipendiat, og håpet snittet ville jevne seg ut neste vår. Men også i 2021 fikk elever på VGS eksamen avlyst.

– Da måtte jeg søke meg inn på noe annet, og så begynte jeg å ta opp fag.

VG har vært i kontakt med en rekke unge som er i samme situasjon som Eide, og har også skrevet om problematikken før.

Sette livet på vent

Målet til Elias Eide er fremdeles å komme inn på vernepleiestudier, men dersom eksamen for VGS-elever blir avlyst også i år, blir det vanskelig.

– Da må jeg antagelig ta opp fag neste år også. Det føles kjipt. Jeg har liksom startet helt på scratch igjen, etter folkehøyskoleårene.

Eide er klar på at han ikke angrer på at han gikk på folkehøgskole, men synes det er kjipt å måtte sette livet på vent for å forbedre et karaktersnitt som i utgangspunktet var godt nok.

OPPTAK: Norske studenter søker seg inn via Samordna Opptak. Elias Eide har foreløpig ikke karaktersnittet han trenger for å komme inn på drømmestudiet.

– Det er kjedelig om årets avgangselever på VGS får slippe eksamen. Det siste skoleåret har jo vært stort sett normalt, og med få tiltak, sier Eide.

– Kan du skjønne deres frustrasjon også? Kullet som går ut denne våren har jo hatt tiltak i stor eller liten grad omtrent hele VGS?

– Ja, jeg kan forstå det. Og jeg kan skjønne at det er kjipt når årene over dem slapp, men på et tidspunkt må man jo enten stryke alle eksamenskarakterer, eller begynne å ha eksamen igjen.

Mulige løsninger

Eide mener at en løsning som kunne hjulpet dem som er i samme situasjon som ham er om eksamenskarakterene ble sett bort ifra i opptaket, for dem som hadde eksamen før pandemien.

– Er det noen andre løsninger som kunne fungert?

– Det måtte jo vært at man ikke måtte bruke så mye penger på å ta opp fagene. Jeg skjønner at privatskolene ikke kan skru ned prisen, men det er veldig kjipt å måtte betale masse penger for å komme inn på studiene.

TAR AVGJØRELSEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna og regjeringen må bestemme om det blir eksamen eller ikke for VGS-elever landet over.

Å ta opp fag koster mellom 12.000 og 15.000 i semesteret ved de fleste private privatistskolene i landet.

– Eventuelt kunne man kanskje fått et ekstra stipend eller noe.

Nå er det opp til regjeringen å lande på en avgjørelse. Kunnskapsminister Tonje Brenna har sagt til VG at de vil fatte en beslutning så raskt som mulig.