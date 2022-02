Sier nei til løslatelse av Anders Behring Breivik

Telemark tingrett avviser terroristens ønske om å bli fri. Breivik har anket dommen, opplyser forsvarer Øystein Storrvik.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i avgjørelsen fra tingretten.

Dommen var enstemmig.

Massemorderen varslet allerede høsten 2020 at han begjærte seg prøveløslatt.

Han ønsket nå å bli fri etter å ha sonet minstetiden på ti år, men påtalemyndigheten har motsatt seg dette fordi de mener han fortsatt er en fare for samfunnet.

I dommen skriver Telemark tingrett at det det er stor fare for at Breivik vil begå nye voldshandlinger.

– Gitt hans psykiatriske tilstand som uendret, er det åpenbar risiko for at han vil falle tilbake til den atferden som ledet opp til terrorhandlingene den 22. juli 2011, skriver tingretten.

– Tiltalte fremsto som blottet for empati og medfølelse for ofrene for terroren, står det også i dommen. Tingretten mener Breivik mangler innsikt om både seg selv et eventuelt møte med samfunnet.

– Basert på det som fremkom under hovedforhandlingen, legges til grunn at det er betydelig risiko for at tiltalte, ved prøveløslatelse nå, vil ha få muligheter til å fungere i et normalsamfunn, skriver den enstemmige tingretten.

Anker dommen

Anders Behring Breivik anker tingrettens avgjørelse.

– Jeg har nettopp informert min klient om dommen og han anker dommen, sier Breiviks forsvarer Øystein Storrvik til VG.

– Vi jobber videre med søksmål om hans soningsforhold og brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) i den forbindelse, sier Storrvik.

Info OM RETTSSAKEN Anders Behring Breivik begikk terrorangrep i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Totalt ble 77 mennesker drept i angrepene. Han ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. Et av rettens hovedargumenter for å idømme lovens strengeste straff, var at de mente at Breivik ville være en svært farlig mann, selv etter 21 års soning i fengsel. Etter å ha sonet minstetiden på ti år, begjærte terroristen seg prøveløslatt. Retten behandlet spørsmålet over tre rettsdager i Telemark tingrett i januar i år. Spørsmålet Telemark tingrett skulle ta stilling til, er om Breivik fortsatt er så farlig at samfunnet må vernes mot ham. Vis mer

Under rettsbehandlingen konkluderte den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist med at Breivik fremdeles er like farlig i dag som han var da han ble dømt for terrorangrepene, og at det er høy risiko for fremtidige voldshandlinger om han ble løslatt.

Også etter dommen kom tirsdag er Rosenqvist klar.

– Jeg er ikke det minste overrasket, sier hun kort tid etter at dommen ble kjent.

Hun tror rettsslutningen ikke vil bety store endringer for Breivik.

– Det vil ikke ha noen betydning, han vi fortsette soningen slik den er. Utfordringer er å få aktivisert ham med andre ting en studier og politiske filosoferinger. Det er ikke bra å fordype seg i det han har fordypet seg i, men det er vanskelig å gi ham et alternativ han vil gå med på.

DAGEN SOM ENDRET NORGE: Disse ble ofre under terrorangrepene

Rosenqvist presiserer at hun ikke har satt seg inn i dommen i detalj, likevel tror hun rettsbeslutningen vil kunne ha betydning for eventuelle nye rettssaker i fremtiden.

– Neste gang spørsmålet skal overprøvdes rettslig vil spørsmålet være mindre fordi det da vil dreie seg om utviklingen fra nå til neste overprøving. Jeg tror ikke det vil være grunnlag for en så omfattende bevisførsel som vi hadde denne gangen, sier hun.

Hun er likevel klar på at det er svært lite sannsynlig med en løslatelse i nær fremtid.

– Jeg tenker dommen han har skal bare opprettholdes så lenge han vil være en fare for andre ved prøveløslatelse, men han har en lang vei å gå slik situasjonen er nå.

PSYKIATER: Randi Rosenqvist har gjort en rekke risikovurderinger av Anders Behring Breivik.

Rosenqvist mente også i retten at Breivik må gjennom en lang periode med genuin anger og få en vesentlig forandring av sine politiske oppfatninger før en prøveløslatelse i det hele tatt kan være aktuelt.

– Ingen progresjon

Da assisterende fengselsleder i Skien fengsel, Espen Jambak, vitnet i retten, mente han at Breivik ikke har hatt noe progresjon i fengselet.

Forsvarer Øystein Storrvik mente derimot at Breivik aldri har fått muligheten til progresjon, fordi han er ilagt så strenge restriksjoner og fordi han nærmest er avsondret fra all menneskelig kontakt.

Jambak sluttet seg til at det er lite progresjon, og sier at de har vurdert å finne andre løsninger, men at det ikke er enkelt.

Hevdet at han tar avstand fra vold

Under rettsbehandlingen fikk terroristen selv forklare seg, og han hevdet blant annet i sin forklaring at han i dag tar sterkt avstand fra vold og terror.

– Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror, og objektivene i manifestene. Jeg gir dere mitt æresord for at dette er bak meg i all tid, uttalte han i retten.

RETT I SKIEN FENGSEL: Behandlingen av prøveløslatelsen ble av hensyn til sikkerheten gjennomført i en provisorisk rettssal i gymsalen i Skien fengsel hvor Breivik soner.

I sin forklaring gikk han også langt i å hevde at det ikke var han som gjennomførte terrorangrepene, men at han var blitt radikalisert av en navngitt høyreekstrem organisasjon i forkant av massedrapene.

Breiviks lovnader gjorde ikke inntrykk på statsadvokat Hulda Karlsdottir, som var svært tydelig på at han fremdeles er svært farlig.

– Han ber om tillit. Basert på terroren, drapene og drapsforsøkene og de enorme skadene som Breivik påførte alle, sammen med hans komplett uforståelige forklaring på hvorfor han mente seg beredt på å utføre disse handlingene, sier det seg selv at æresordet ikke holder for en prøveløslatelse. Det hele fremstår for meg som helt absurd, sier hun