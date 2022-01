Trondheim hyller Eggen: − Betydde mye for veldig mange

Fotball-legenden Nils Arne Eggen er død. Han ble 80 år gammel. Trondheim-ordfører Rita Ottervik forteller at han var viktig også utenfor fotballbanen.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), mener betydningen Nils Arne Eggen har hatt for både trøndere og nordmenn ikke kan overvurderes.

– Det er virkelig en stor legende som har gått bort. Han betydde mye også for veldig mange utenfor fotball-sfæren. Mange følte seg nær ham. Mange brukte Eggens godfot-teori som lederfilosofi også langt utenfor fotballen, sier Ottervik til VG.

– Han ga trøndere enda større selvtillit?

– Ja, det å klare å slå fotballstorheter i utlandet er noe mange er stolte over. Han bidro til at veldig mange gikk på jobb og skole med godt humør og stolthet etter Rosenborg sin seier dagen før, sier Ottervik.

Hun kjente Eggen ganske godt, om ikke som en nær personlig venn.

– Det var slik at han da han ringte, så pleide han ikke å presentere seg, sier ordføreren i Rosenborg-byen.

ORDFØRER: Rita Ottervik (Ap).

– En mann med stort hjerte

Tidligere statsminister og Ap-leder Thorbjørn Jagland har alltid hatt stor sans for Nils Arne Eggen.

I en melding til VG skriver han om trenerlegenden:

– En av norsk fotballs største personligheter, en mann med et stort hjerte og et enormt engasjement for lagånd og fair play, sier Jagland.

I 1996 ville han gjerne ha med seg lederen og sosialdemokraten Eggen i sin regjering, forteller han.

– Jeg mente han ville bli en god talsmann for idrettens betydning i samfunnet.

Jagland forteller at Eggen ville vært et godt forbilde for unge mennesker som ønsker å engasjere seg.

– Selv mente han nok at han ville kunne skape litt for mye liv, skriver Jagland om Eggen i dag, 26 år etter.

JAGLAND: Thorbjørn Jagland sammen med Nils Arne Eggen og Jens P. Heyerdahl under valgkampen i 1997.

– Takk for gode opplevelser og livsvisdom

Venstre-leder og tidligere kunnskapsminister Guri Melby er sambygding med Eggen. Hun er også lektor og tidligere fotballspiller i likhet med Orkdals store sønn.

Nå sørger hun og har bare gode minner om Nils Arne.

For henne har Nils Arne Eggen vært en viktig del av oppveksten, og en inspirasjon som leder. Melby følte på en stolthet av det Eggen oppnådde som trener for Rosenborg.

– Det å stå på en bruskasse på store stå og se Rosenborg bli Norges klart beste lag under hans lederskap, var stort for en fotballspillende trønder, og det ga oss en tro på at det var mulig å lykkes utenfor hjembygda, sier Melby.

INSPIRASJON: Venstre-leder Guri Melby forteller at Nils Arne Eggen har vært en inspirasjon for henne.

– Så hadde Nils Arne en annen side ved seg, ved siden av å bygge idrettsprestasjoner på høyeste nivå, var han samfunnsengasjert og opptatt av hvordan enkeltmennesket kunne bidra til laget. Ikke ved å gjøre alle like, men ved å fremheve hverandres styrker og spille hverandre gode. Det er en stor inspirasjon for meg som leder selv.

– Nils Arne Eggen, takk for alle gode opplevelser og livsvisdom du har gitt oss.

– Har vist at det umulige er mulig

Kulturminister Anette Trettebergstuen beskriver Eggen som en ekte sosialdemokrat.

– Få mennesker har betydd mer for norsk idrett enn ham, og få mennesker har vist så mange at det umulige er mulig, sier hun og fortetter:

– Han var i hele sin karriere opptatt av det å være en lagspiller, og at et lag blir best når de spiller hverandre gode.

Hun mener Eggen hadde et tankegods som alle kan lære av, og som hun alltid vil ha med seg.

– Mine varmeste tanker og kondolanser går til venner og familie.