Nora og Noah på navnetoppen i 2021

De mest populære navnene i Norge i fjor var Nora og Noah. Det er første gang Noah er på topp, mens Nora har vært i navnetoppen lenge.

Av NTB-Anja Ariel Tørnes Brekke

– Noah er relativt nytt, i hvert fall som motenavn. Det første året det var ti gutter som fikk navnet Noah i Norge, var så sent som i 1997, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB.

Statistisk sentralbyrå opplyser at navn fra bibelen fortsetter å klatre på listene over mest populære guttenavn. 402 gutter fikk navnet Noah eller Noa i fjor.

– Bibelnavnene har økt i popularitet de siste 15 årene. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det har noe med religiøs vekkelse i Norge å gjøre. Mye av årsaken er trolig at mange gamle navn av denne typen nå rett og slett er modne for en renessanse, sier Sønstebø.

Nora mest brukt siden årtusenskiftet

409 nyfødte jenter fikk navnet Nora i fjor. Nora var toppnavnet på jentelista allerede i 2012, og har siden ligget på 1. eller 2. plass hvert år sammen med Emma.

– Nora er det nest mest brukte navnet i Norge etter årtusenskiftet, etter Emma, sier Sønstebø.

Det viser navnestatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken oppdateres hvert år og viser hvilke navn som er gitt til nyfødte som er folkeregistrert i Norge.

I 2020 var det jentenavnene Nora, Emma og Ella som toppet statistikken. Hos guttene var det navnene Jakob, Emil og Noah som var mest populære.

Isak, Aksel og Frida er nye på topplisten sammenlignet med 2020, mens Liam, Henrik og Emilie er ute av listen.

– Isak klatret fra 17. plass i 2020 til 5. plass i 2021, og har klart størst økning i antall. 81 flere barn fikk navnet i fjor sammenlignet med året før, sier Sønstebø.

Lokale forskjeller

I de ulike fylkene er det store variasjoner i de mest populære guttenavnene.

Det er kun i Rogaland og Vestland fylke at navnet Noah er på førsteplass, selv om det topper listen nasjonalt. I Møre og Romsdal, Nordland, Innlandet og Agder troner Emil på førsteplass og i Oslo og Viken er Oskar på topp.

Landet er mer samlet om de populære jentenavnene.

I hele fire fylker; Viken, Innlandet, Vestland og Trøndelag, troner Nora på topp. I Agder og Troms og Finnmark er Emma det mest brukte navnet, mens Hedda er på førsteplass i Møre og Romsdal og Nordland. I Oslo er Sofia på topp.

De mest populære jentenavnene i Norge

Dette er de mest populære jentenavnene på nyfødte i 2021, og hvor mange som fikk dem. Navnet i parentes viser samme plass året før.

Nora 409 (Nora) Emma 369 (Emma) Sofie 327 (Ella) Olivia 311 (Maja) Ella 302 (Olivia) Sofia 295 (Emilie) Maja 282 (Sofie) Leah 279 (Leah) Frida 276 (Sofia) Ingrid 273 (Ingrid)

De mest populære guttenavnene i Norge

Dette er de mest populære guttenavnene på nyfødte i 2021, og hvor mange som fikk dem. Navnet i parentes viser samme plass året før.