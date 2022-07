KJENTE GJERNINGSMANNEN: En av de ansatte på Kaffebrenneriet ble godt kjent med den nå terrorsiktede mannen.

Gjerningsmannen var stamkunde: − Jeg ble kvalm

De ansatte på en av stamkafeene til Zaniar Matapour (43) sier de reagerte kraftig da de forsto hvem som sto bak masseskytingen i Oslo. – Han var rolig og stille person, sier de til VG.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er kø fram til kassen da VG besøker Kaffebrenneriet ved Løren torg i Oslo torsdag ettermiddag.

Kaffemaskinen er pyntet med pride-flagg, og bak disken står to ansatte som onsdag ettermiddag fikk seg en ubehagelig overraskelse:

Da politiet gikk ut med bilder av mannen som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, kjente de igjen ansiktet.

GJENKJENT: Dette bildet av Matapour dagen før angrepet, gikk det til å gå kaldt nedover ryggen til de ansatte på Kaffebrenneriet.

Zaniar Matapour var nemlig fram til et år siden innom kafféen nesten hver dag. Han bestilte alltid den samme kaffetypen.

– Jeg ble kvalm da jeg forsto at det var han som sto bak angrepet, sier en av baristaene til VG.

Hun beskriver Matapour som en hyggelig og rolig kunde.

– Jeg kjenner jo noen som var i Oslo sentrum natt til lørdag, og det blir plutselig litt ekstra personlig når jeg også kjenner til gjerningsmannen, sier hun.

DAGLIG BESØK: I en lang periode var Matapour daglig innom Kaffebrenneriet på Løren i Oslo.

– Begynte å gråte

En annen ansatt, som heller ikke ønsker å stå frem med navn, ble godt kjent med Matapour gjennom de tre årene hun har jobbet på kafeen.

Det hun beskriver står i sterk kontrast til gjerningene han nå er siktet for. Derfor er hun ekstra rystet.

– Han var en veldig snill mann, en behagelig type. Han var aldri noe utagerende eller aggressiv. Han tok med barna sine, og vi snakket om alt fra familie til religion og matlaging.

Ifølge kvinnen fremsto han i samtalene ikke som radikal eller ekstrem på noe vis.

Sist gang hun så ham i kafeen er bare for et par uker siden.

– Da jeg så bildet av han ble jeg helt satt ut og begynte å gråte. Jeg får det bare ikke til å gå opp at han sto bak angrepet. Det gjør saken bare enda verre.

POLITIET KOM: Eieren av restauranten i Oslo sentrum, der Matapour var innom dagen før angrepet, sier han er sjokkert.

Politiet beslagla bilder

På Matapours stamrestaurant et annet sted i Oslo sentrum, er de ansatte fortsatt ganske satt ut.

Gjerningsmannen ble fanget opp av et overvåkningskamera da han var innom fredag ettermiddag, bare timer før angrepet.

– Politiet kom her på søndag med et brev fra politiadvokaten der de beslagla kamerabildene. De har sikkert fått tips om at han har vært her.

Eieren av spisestedet sier til VG torsdag at han spurte politiet om hva det gjaldt.

Politiet skal ha sagt at dette ikke hadde noe med dem og gjøre og at de lette etter bilder av en konkret person som kanskje hadde vært der.

Kort tid etterpå publiserte de bildene av Matapour på en pressekonferanse.

– Han var her nesten hver uke. En rolig, stille mann. Det er helt sjokkerende, sier han.

Og så legger han til.

– Han var litt i sin egen verden.