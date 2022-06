MER: LO støtter studentorganisasjonene og krever at studiestøtten knytter til det dobbelte av grunnbeløpet i folketrygden.

LO vil nesten doble studiestøtten

Arbeidstagerorganisasjonen krever at studentene skal få utbetalt over 220.000 av Lånekassen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Under LO-kongressen ble det fredag ettermiddag vedtatt at organisasjonen vil:

Arbeide for en offensiv sosial boligbygging som sikrer at studentene kan leie rimelig i studietiden.

At studiefinansieringen knyttes til grunnbeløpet i folketrygden og økes til 2G.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111.477. LO ønsker at studentene skal få det dobbelte. Grunnbeløpet brukes for å beregne trygde- og pensjonsytelser, og reguleres i samsvar med lønnsveksten i samfunnet.

Neste studieår utgjør basislånet for studenter i Norge 128.887 kroner. Det er mindre enn 1,2 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Vi mener studentenes økonomi må styrkes betraktelig. Å knytte støtten til folketrygden vil sikre at støtten vokser i takt med folketrygden og ikke må forhandles hvert år i Stortinget, skriver studentrådsgiver i LO Lars Måseide i en e-post til VG.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er den største samlingen av fagforbund i landet, og med vedtaket gir de sin støtte til studentorganisasjonene som har kjempet for økt studiestøtte i lang tid.

I 2021 viste utregninger fra Norsk studentorganisasjon (NSO) at studenter får dårligere kjøpekraft – det var før prisen på strøm og matvarer økte kraftig.

– Studenter går hver måned i minus og altfor mange studenter er derfor avhengig av å jobbe mye eller få hjelp hjemmefra for å få hverdagen til å gå rundt. Vi håper politikerne også ser viktigheten av økt studiestøtte og prioritering av studenters økonomi. Dagens nivå holder rett og slett ikke, sier Måseide.

Tidlig i mai ble det klart at regjeringen ikke øker studiestøtten i det reviderte nasjonalbudsjett. Det gjorde lederne NSO og Tekna Student bekymret for studentenes økonomi fremover.

Økt studiestøtte har lenge vært en kampsak for studentorganisasjonene. I fjor viste utregninger fra NSO at studenter får dårligere kjøpekraft – det var før økte priser på strøm og matvarer.

Over halvpartene av studentene i Norge sier lønn fra arbeid er nødvendig for at de skal kunne studere.