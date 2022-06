Kampen om pillene: Nå jubler Ellen

Ellen Winther (46) har fått mange avslag i kampen for å medikamentet som kan forlenge livet hennes. Onsdag svelget hun de to første pillene.

– Denne dagen har jeg ventet altfor lenge på. Jeg føler en enorm glede og lettelse og håper at de har samme virkning som for de fleste som har prøvd dem, sier Winther.

Da hun svelget de første pillene klokken 10.00 onsdag, filmet hun begivenheten på video. VG har fått lov til å dele videoen.

– Alle jeg har pratet med som har betalt for å få tak i pillene, melder om store fremskritt. Flere sier de plutselig kan leve et normalt liv igjen. Jeg legger bevisst listen litt lavt, fordi det ikke er alle som har like stor fremgang, men det går jo an å håpe og drømme, sier kvinnen fra Svelgen på Vestlandet.

HÅP: Ellen Winther håper på netter hvor hun kan sove – hele natten.

VG har omtalt hennes lange kamp for å få tilgang til det amerikanske legemiddelet.

Winther har cystisk fibrose og har bare 20 prosent lungekapasitet igjen.

Info Cystisk fibrose Cystisk fibrose (CF) er en alvorlig arvelig multiorgansykdom som skyldes mutasjoner som gir feil i salt- og vanntransporten i kroppens celler. Hvert år fødes det 8–10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2020) som har sykdommen. Fra 2012 screenes alle nyfødte for cystisk fibrose via programmet for nyfødtscreening. Begge foreldrene må være bærere av det spesielle genet for at et sykdomstilfelle skal kunne utvikles. Ved hvert svangerskap mellom to foreldre med et slikt likt gen, er det 25 prosent sjanse for at barnet har cystisk fibrose. Cirka 148.000 nordmenn er friske bærere av genet som medfører cystisk fibrose, men de færreste ved at de er bærere før de selv får et barn med cystisk fibrose. Kilde: Norsk forening for cystisk fibrose Vis mer

Mens cf-pasienter i mange andre land, eksempelvis Danmark, for lengst har fått tilgang til pillene på blå resept, har det ansvarlige norske organet, Beslutningsforum, fått hard kritikk for ikke å gjøre det samme.

Men 25. april kunne Winther og de rundt 400 andre norske cf-rammede juble, etter at forumet offentliggjorde at de har inngått en avtale med den amerikanske pilleprodusenten Vertex.

– Ubeskrivelig

Da VG pratet med henne fredag, var hun sjokkert.

– Det er nesten ikke til å tro, men jeg har opplevd en livsforbedring som er ubeskrivelig. I natt sov jeg for første gang på mange år, uten å bli vekket av egen hoste. Det er ubeskrivelig.

Hun sier også at hun nå ikke trenger oksygen døgnet rundt.

– Det er surrealistisk, men etter to dager har jeg i dag i en rolig periode klart meg uten oksygen.

Pillene bidrar til å oppløse slim i lungene som sakte, men sikkert reduserer lungekapasiteten til cf-pasienter.

Hun sier hun aldri har fått opp så mye slim fra lungene som det siste døgnet.

– Det bare løsner, sier hun lykkelig og legger til:

– Jeg trodde oppriktig at jeg skulle dø. Nå kan det se ut som om jeg har fått livet i gave.

Dilemma

VG har omtalt en rekke pasienter som har opplevd sensasjonell fremgang etter at de begynte å bruke medisinen, som de i det åpne markedet har betalt over 200.000 kroner i måneden for å bruke.

Vi omtalte Winther første gang i fjor sommer, hvor vi fortalte om dilemmaet:

Hun hadde ikke råd til å kjøpe tablettene i påvente av at de ble godkjent i Norge, mens en familie i Oslo tok av sparepengene sine for å hjelpe sin datter til et bedre liv.

Hennes lungekapasitet økte kraftig.

– Mirakel

Det gjorde den også for Christian Lawley. Etter bare noen dager merket han fremgangen.

VURDERTE EN FLYTTE: VG ble med Christian Lawley til København, dit han planla å flytte – for å få tilgang til de livgivende pillene. Der møtte han cf-rammede Jonas Steinmeier (foran), som nå kan leve et normalt ungdomsliv, etter at han fikk pillene på blå resept.

– Jeg har opplevd et mirakel, sa han til VG i desember.

I løpet av noen dager økte lungekapasiteten fra 41 til 48 prosent og videre til 55 prosent:

Han slipper å flytte til Danmark og kan nå leve og jobbe normalt i Bergen og nyte livet med familien baby.

Pillene Kaftrio bidrar til å løse opp slimet som danner seg i lungene til cf-pasienter og som sakte, men sikkert ødelegger lungene uten denne medisinen.

HAR EN DRØM: Ellen Winther er lenket til en lang ledning bort til oksygenmaskinen hun er avhengig av store deler av døgnet. Hun drømmer om et liv uten.

Selv om Ellen Winther bevisst legger listen lavt, tillater hun seg å drømme.

– Jeg håper på sikt at jeg skal slippe å være bundet til oksygenmaskinen. Og så har jeg en drøm om å gjøre noe jeg gjorde ganske mye før jeg ble for syk, sier hun:

– Å reise til Syden. Men til å begynne med håper jeg bare på at jeg etter hvert får en lettere hverdag, hvor jeg endelig igjen kan få sove en hel natt uten å hoste og å våkne uthvilt.

Frp-leder Sylvi Listhaug har engasjert seg i kampen til Winther og de cf-rammede.

– Jeg er så utrolig glad for at de cf-syke som har ventet altfor lenge, nå endelig får Kaftrio som de trenger for å kunne puste normalt, sier hun.

PÅ BESØK: Sylvi Listhaug var på besøk hos Ellen Winther i høst.

Listhaug er kritisk til prosessen.

– Ellen og andre kunne fått et bedre liv for flere år siden om ikke Norge var så trege med å ta i bruk Kaftrio. Det er provoserende å tenke på. Men nå får vi glede oss over dette.

Tidligere i dag meldte Vertex at refusjonsavtalen for Norge er i dag fullført.

– Glade

Leder Eric Gillberg i Vertex i Norden, sier i en pressemelding at det vil være rundt 250 cf-pasienter i Norge som vil få tilgang til pillene.

– Vi er glade for at de norske helsemyndighetene har anerkjent verdien av disse medisinene og at cirka 250 personer med CF i Norge nå vil få tilgang til medisiner som behandler den underliggende årsaken til sykdommen deres, sier han.

Ukjent pris

De opplyser at Norge nå blir en del av de 31 landene, inkludert Danmark, Finland, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike, Slovenia, Polen, Kroatia, Luxembourg, Frankrike, Italia og Storbritannia, som har godkjent pillene.

De opplyser ikke hvor mye norske myndigheter må betale, men prisen er ventet å være betydelig lavere enn de 227.000 kronene i måneden, som er prisen i det åpne markedet.