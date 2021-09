BRENNER: Brannvesenet brenner propangass kontrollert for å tømme tanken. Prosessen kalles avfakling.

Stor propantank løsnet ved bryggen i Bergen- sperrer av større område

Store mengder brannmannskaper jobber nå for å unngå lekkasjer i en propantank som har løsnet under Zachariasbryggen i Bergen sentrum.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er redd for å få en lekkasje i tanken. En lekkasje vil være kritisk. Dette er propan, en meget brennbar gass, sier vaktkommandør i 110-sentralen Vest, Ole Jacob Hartvigsen, til VG.

Store mengder enheter fra brannvesenet jobber nå på spreng for å få kontroll på en propantank som har løsnet under Zachariasbryggen i Bergen sentrum.

Det er etablert en sikkerhetssone i store deler av Bergen sentrum, og folk i området rundt er evakuert.

– Politiet ønsker ikke at personer rører seg i området Torgallmenning, Strandgaten, Torget og Bryggen.

Tanken ligger vanligvis på havbunnen, opplyser 110-sentralen Vest.

Ifølge operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt tømmer brannvesenet tanken for propan via en prosess som heter avfakling.

– Det er en god del propan i tanken og den har løsnet. Den ligger trygt og greit som den gjør nå, sier Dahl-Michelsen til VG.

SPERRER: Politiet har sperret av et større område i Bergen sentrum.

Operasjonslederen understreker at situasjonen er under kontroll per nå.

Vaktkommandør i 110-sentralen Vest, Ole Jacob Hartvigsen, bekrefter situasjonen.

– Vi fikk melding av et firma om at en gasstank som ligger under havnivået hadde løsnet. Nå ligger den i press under bryggen, sier Hartvigsen til VG.

Tanken ligger feil vei, noe som kan føre til lekkasjer av eksplosiv propangass. Per nå er det ingen lekkasjer fra tanken, men brannvesenet brenner gass ved såkalt avfakling.

– Det er ca. 1,5 tonn gass igjen på tanken, opplyser vaktkommandøren. Han anser det som lite sannsynlig at brannvesenet vil rekke å tømme hele tanken før klokken 20.00, når vannet er på sitt laveste.

– Akkurat nå er det ikke lekkasjer, men det man er redd for er at det skal oppstå lekkasjer når det kommer fjære. Da kan vi få en annen situasjon, sier vaktkommandøren.

Klikk for å aktivere kartet

– Når arbeidet starter med å få kontroll på og snudd tanken vil det nok bli et større evakueringsområde, sier Hartvigsen.

– Det er kritiske er når vannstanden går ned og man vil prøve å snu tanken. Propan er en veldig brennbar gass, vi ønsker ikke lekkasjer der, sier Hartvigsen om situasjonen.