Avblåser eksplosjonsfare i Bergen: Har sikret propantanken

Store mengder brannmannskaper har søndag ettermiddag og kveld jobber på spreng for å unngå lekkasjer i en propantank som løsnet under Zachariasbryggen i Bergen sentrum.

SISTE: Rundt 18.45 søndag kveld opplyser politiet at propantanken er sikret, og at det ikke lenger er fare for eksplosjon.

Sperringene for fotgjengere og biltrafikk er nå opphevet, men det vil bli opprettholdt en indre sperring like ved området hvor nødetatene jobber.

Brannvesenet vil nå utføre såkalt avfakling, som er å brenne propangass kontrollert for å tømme tanken.

– Det er ingen pågående gasslekasje. Akkurat nå er er det stabilt, men nødetatene vil være på stedet utover kvelden, sier Ole Jakob Hartviksen i 110-sentralen.

Han forteller at det er en tankbil på vei fra Haugesund som skal koble seg på tanken for å ta gass ut av den.

Fryktet lekkasje

Det var søndag ettermiddag at politiet og brannvesenet meldte om at de forsøkte å få kontroll på en propantank som hadde løsnet under Zachariasbryggen i Bergen sentrum. Folk i området ble evakuert, og det ble opprettet en sikkerhetssone i store deler av Bergen sentrum.

– Vi er redd for å få en lekkasje i tanken. En lekkasje vil være kritisk. Dette er propan, en meget brennbar gass, sa vaktkommandør i 110-sentralen Vest, Ole Jacob Hartvigsen, til VG tidligere søndag ettermiddag.

Tanken har ligget under sjønivået, men Hartvigsen sier at festene har løsnet og at tanken dermed har steget opp med tidevannet. Den ligger nå kilt fast opp ned under en del av bryggen.

– Dette er en hendelse som kan utvikle seg om vi får en lekkasje i tanken. Vi er redd for at det vil kunne bli lekkasje når det kommer bevegelse på grunn av tidevannet eller når vi forsøker å snu tanken, sier Hartvigsen til VG tidligere søndag ettermiddag.

Eksplosjonsfare

Bergen kommune sendte ut SMS-varsel til innbyggere i området. Det skriver kommunen på sine hjemmesider.

Vest politidistrikt ba på Twitter om at beboere med vinduer ut mot Zachariasbryggen måtte holde seg unna disse. Noen butikker måtte også stenge som følge av evakueringen, opplyser politiet.

– Følg politiets anvisninger. Torget, Strandkaien og deler av Bryggen blir stengt pga eksplosjonsfare, skriver politiet.

Like før klokken 18 skriver de at brannvesenet fremdeles jobber for å få sikret tanken, og at situasjonen ikke er avklart.

– Beboere i området trenger ikke å forlate husene sine, men må holde seg unna vinduer, skriver de.

1,5 tonn gass

Brannvesenet jobbet på spreng for å komme til tanken, og deler av bryggen ble løsnet for at mannskapene skulle komme lettere til.

– Vi har nå en kranbil på stedet som skal løfte av platene på bryggen og det som ligger rundt, sa vakt-kommandøren til VG.

Han sier at de har en rekke mannskaper på stedet. Noen er involvert i arbeidet med tanken, mens andre står parat i tilfelle sikkerhetssonen må utvides ytterligere.

– Det er ca. 1,5 tonn gass igjen på tanken, opplyser vaktkommandøren. Han anser det som lite sannsynlig at brannvesenet vil rekke å tømme hele tanken før klokken 20.00, når vannet er på sitt laveste.

Vil ikke ha folk i området

Ifølge operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt tømmer brannvesenet tanken for propan via en prosess som heter avfakling.

– Politiet ønsker ikke at personer rører seg i området Torgallmenning, Strandgaten, Torget og Bryggen.

– Det er en god del propan i tanken og den har løsnet. Den ligger trygt og greit som den gjør nå, sier Dahl-Michelsen til VG.

Operasjonslederen understreker at situasjonen er under kontroll per nå.

– Når arbeidet starter med å få kontroll på og snudd tanken vil det nok bli et større evakueringsområde, sier Hartvigsen.

– Det er kritiske er når vannstanden går ned og man vil prøve å snu tanken. Propan er en veldig brennbar gass, vi ønsker ikke lekkasjer der, sier Hartvigsen om situasjonen.