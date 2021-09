FÅR KRITIKK: Sanner holdt tilbake dokumenter om et utvalg som skulle vurdere Oljefondets fremtid.

Holdt tilbake dokumentinnsyn: Åpner for kontrollsak mot Jan Tore Sanner

Flere medlemmer av Stortingets avtroppende kontrollkomité åpner for at finansminister Jan Tore Sanner (H) må forklare Stortinget hvorfor han ønsket å forsinke dokumentinnsyn «i en oppjaget valgkampinnspurt».

VG har tidligere i september avdekket hvordan Sanner ba sitt eget embetsverket vente med å sende ut dokumenter til pressen i de siste dagene av valgkampen:

«Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag.»

Slik lød beskjeden fra finansministeren til hans eget embetsverk om kvelden tirsdag 7. september, seks dager før valget.

– Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen, uttalte Christoffer Conrad Eriksen til VG i forrige uke. Eriksen er professor i Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Mandatperioden for den sittende kontrollkomiteen på Stortinget går ut 1. oktober, når det nyvalgte Stortinget trer sammen.

LEDET KONTROLLKOMITEEN: Dag Terje Andersen (til høyre) og Svein Harberg er leder og nestleder i Stortingets kontrollkomité – fram til det nye Stortinget trer sammen fredag 1. oktober.

Typisk kontrollsak

Både den avtroppende komitélederen Dag Terje Andersen (Ap) og de to nestlederne Svein Harberg (H) og Nils T. Bjørke (Sp) peker på at kontrollkomiteen har full anledning til å stille spørsmål til en statsråd. Og så ut fra svarene avgjøre om det skal åpnes en formell kontrollsak med en innstilling til Stortinget.

– Dette er en typisk sak det er naturlig at den nye kontrollkomiteen ser på, og ber om flere opplysninger om, slik vi har gjort en rekke ganger. Så får svarene avgjøre om det blir en sak eller ikke, sier Svein Harberg, som er Høyres fraksjonsleder i den utgående komiteen.

– Hva tenker du om det Sanner ba embetsverket om å gjøre?

– Jeg har ikke alle detaljene, da må jeg sette meg grundigere inn i saken først, sier Harberg.

Tre muligheter

Komitélederen de fire siste årene, Dag Terje Andersen (Ap) tok ikke gjenvalg og forlater Stortinget nå i høst.

– Jeg vil nødig forskuttere hva min etterfølger bør gjøre, sier Andersen til VG.

– Dette er en beklagelig sak som føyer seg inn i rekken av mange saker om regjeringens hemmelighold, sier han.

Som eksempler ramser han opp saken om politiets og Forsvarets objektsikring, om kampfly-rapporten fra Riksrevisjonen, og Frode Berg-rapporten fra EOS-utvalget.

Andersen sier at en ny kontrollkomité har flere muligheter til å undersøke finansminister Sanners embetsførsel:

– Komiteen har flere muligheter: De kan stille spørsmål og ta opp en sak på eget initiativ. Eller de kan ta opp saken når de behandler protokollene fra statsråd, eller Sivilombudets årsberetning, påpeker Dag Terje Andersen.

Sanner: Trengte noe tid

Jan Tore Sanner uttalte til VG i forrige uke at «det var selvfølgelig aldri snakk om å ikke utlevere informasjonen, men dette kom midt i en svært travel periode og jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken».

– Samtidig var jeg opptatt av at vi skulle holde oss innenfor fristen. Jeg oppfattet at fristen var på tre dager, og hvis det var feil beklager jeg det. Det var ingen instruks jeg ga til embetsverket, men jeg ga noen innspill som jeg ba dem komme tilbake til i et møte med meg neste dag, la finansministeren til.

Bør få spørsmål fra Stortinget

Også SVs medlem i den nåværende komiteen, Freddy André Øvstegård, reagerer og peker på den nye komiteen.

– Jeg har lest Sanners begrunnelse i mediene, for meg fremstår det veldig tynt, sier han.

–Offentligheten og hvordan demokratiet vårt fungerer er avhengig av rask og tilgjengelig informasjon fra regjering og forvaltning. Vi får et dårligere ordskifte og mindre kontroll med regjeringen hvis informasjon holdes tilbake på den måten her. Det å utvise stor grad av åpenhet og at man gir informasjon så raskt som mulig er viktig for demokratiet, legger SV-representanten til.

– Burde dette være en sak for en ny kontrollkomité?

– Ja, en ny komité bør stille spørsmål til Sanner, sier Øvstegård.

«Håpløs» begrunnelse

Andre nestleder Nils T. Bjørke (Sp) peker på komiteens rett til å kontrollere en statsråds embetsførsel. Denne muligheten gjelder også etter at statsråden har gått av:

– Å bruke en slik begrunnelse er jo helt håpløst. Om dokumentene er offentlig, så skal de utleveres. Det å si at innsyn ikke passer inn i valgkampen, er ikke hjemlet noe sted i offentlighetsloven, sier Bjørke.

– Bør den nye kontrollkomiteen dra i gang en kontrollsak mot Sanner?

– Den nye komiteen får ta en diskusjon om dette når den er oppnevnt, og så vurdere om det skal stilles spørsmål til Sanner, sier Bjørke.

«Gått for lang tid»

Hans Andreas Limi (Frp), som var parlamentarisk leder mens Frp satt i regjering, tror imidlertid ikke at noe initiativ til å åpne kontrollsak mot Sanner vil føre fram:

– Når regjeringsskiftet er gjennomført og Stortinget har konstituert seg med ny kontrollkomité, har det gått for lang tid. Det er litt ulike oppfatninger om hva som har skjedd, derfor har det neppe noen verdi å bruke tid på dette for en ny komité, sier Limi.