FENGSLET: Mannen i 50-årene må fortsatt sitte varetektsfengslet. Her er han på 90-tallet.

Retten om Tengs-siktet: «Meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet»

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs er varetektsfengslet i ytterligere 12 uker.

Det har Sør-Rogaland tingrett bestemt.

«Retten mener likevel at det er meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for», skriver tingretten i kjennelsen.

VG har foreløpig ikke klart å komme i kontakt med den siktedes forsvarer.

Mannen i 50-årene nekter straffskyld og mener politiet har tatt feil mann.

De to forrige gangene den siktede 50-åringen ble varetektsfengslet, var det begrunnet i fare for bevisforspillelse. Denne faren er ikke lenger til stede, mener politiet.

Torsdag ba de derfor om at 50-åringen skulle varetektsfengsles i hele 12 uker på bakgrunn i såkalt håndhevelsesarrest.

Det krever både sterk mistanke, og at det vil være støtende for allmennheten at mannen er på frifot.

Under sin argumentasjon la den siktedes forsvarer, Stian Kristensen, frem påstand om at hans klient skal løslates, og pekte på at det er 25 år siden drapet klienten hans er siktet for ble begått.

Han viser til en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg i forbindelse med Kristin Juel Johannessen-saken. Gjerningsmannen der ble først frikjent for drapet, men pågrepet igjen 16 år etter drapet og senere dømt. I forbindelse med varetektsfengslingen viste ankeutvalgets mindretallet til «at det etter 16 år bare under helt ekstraordinære omstendigheter kan være aktuelt å vurdere varetektsfengsling».

Kristensen mener dette er av betydning for denne saken.

– Tenker du på samfunnsvernet og samfunnets opplevelse av utrygghet så har det gått altfor lang tid, især når du ser det sammen med det faktum at han ikke er domfelt på 15 år.

Kristensen mente også at det hans klient ikke ville bli gjenkjent på gaten over hele landet, og at det derfor ikke er grunnlag for å si at en løslatelse vil støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet.

Han viste også til at hans klient i flere år har vært identifisert som en mulig gjerningsmann i lokalmiljøet, ettersom han er blitt utpekt i både bøker og i en TV-dokumentar.

FORSVARER: Advokat Stian Kristensen representerer den drapssiktede mannen fra Haugalandet.

Styrket bevis

Tidligere var det kjent at DNA-funnet kunne stamme fra siktede og personer i hans farslinje. Årsaken er at Y-kromosom normalt arves uforandret fra far til sønn.

Det har blitt gjennomført nye undersøkelser av DNA-funnet, og ifølge VGs opplysninger mottok politiet nylig svar på disse, og presenterte dem for den drapssiktede mannen i avhør onsdag.

I retten torsdag forteller politiet at den aktuelle sporprøven i saken er forenlig med siktedes profil, og at hans slektninger og øvrige ubeslektede personer er utelukket.

Siktedes forsvarer, Stian Kristensen, argumenterte både med at DNA-beviset likevel ikke trengte å stamme fra siktede, og viste til faren for at DNA-beviset er forurenset.

– Min påstand er at man ikke kan utelukke at profilen stammer fra ubeslektede.