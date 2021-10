SØKER FORTSATT: Torsdag fortsatte letemannskaper å søke etter tegn på de tre savende i Movatnet, som Tokagjelselva renner ut i.

Fortsatt ingen funn i Kvam: − Krevende forhold

MOVATNET (VG) Torsdag har søket etter de tre savnede i Kvam fortsatt i Movatnet og i deler av Hardangerfjorden. Politiet står fortsatt uten nye funn.

Fire dager har gått siden Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) sist sett i en grønn båt på vei mot fossefallet i Tokagjelet.

De tre har status antatt omkommet. Det har i løpet av uken blitt funnet klær og andre gjenstander som politiet knytter til de savnede.

Politiet: Tror de befinner seg i elven

– I dag har vi fortsatt søk etter savnede, og det har vært resultatløst, sier innsatsleder Svein Valland Laupstad til pressen torsdag ettermiddag.

Hovedteorien til politiet er at de befinner seg i øverst i elven i Tokagjelet.

– Det er krevende forhold. Vi vil nå avvente på lavere vannføring før vi gjør nye tiltak der oppe. Det er fortsatt meldt regn, og vi trenger noen dager med oppholdsvær. Vi følger med på værmeldingen og venter på at det skal bedre seg og komme mindre nedbør, så vi kan gjøre nye søk.

Laupstad forteller at det heller ikke har vært noen andre observasjoner av interesse i dag. De har blant annet filmet store deler av elven, og vurderer forløpende om de skal gå ned i elven. Han forteller at det er betraktelig færre letemannskaper enn det har vært tidligere i uken på grunn av forholdene.

– Når været bedrer seg og det kommer mindre nedbør vil vi gjøre nye søk, sier innsatslederen.

DÅRLIG VÆR: Mye nedbør og dårlig sikt har skapt utfordringer for letemannskaper av og på hele uken.

Tror de falt utfor stup

I flere dager har det pågått en storstilt leteaksjon etter båtfølget. Politiets hovedteori er at de tre savnede har falt utfor et stup på 15 meter i Tokagjelet, men det er uvisst hvor de kan ha havnet etter dette.

Torsdag fortsatte letemannskaper å søke etter tegn på de tre savende i Movatnet, som Tokagjelselva renner ut i. På grunn av høy vannføring, har det ikke vært mulig å søke i selve elven torsdag, av hensyn til letemannskapenes sikkerhet.

Politiet har ikke utelukket at de tre kan ha havnet i Hardangerfjorden, men de har samtidig signalisert at de tror at de mest sannsynlig befinner seg øverst i Tokagjelet.

