ANGREP: Espen Andersen Bråthen (38) gikk til angrep med pil og bue på Coop Extra i Kongsberg onsdag 13. oktober, før han slapp unna og drepte fem personer med stikkvåpen.

Kongsberg-drapene: Espen Andersen Bråthen tidligere anmeldt av Coop

Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for massedrapene i Kongsberg, har tidligere blitt anmeldt av Coop. Ifølge VGs opplysninger ba Kiwi i Kongsberg også om besøksforbud mot mannen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg kan bekrefte at gjerningsmannen tidligere er anmeldt av oss. Utover dette har vi ingen kommentar, og alle spørsmål vedrørende anmeldelsen må rettes til politiet, sier Silje Verlo Alisøy, kommunikasjonsrådgiver i Coop Norge, til VG.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva Bråthen ble anmeldt for, eller når anmeldelsen ble inngitt. Men på generelt grunnlag sier Bjørn Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge:

– Det er en utfordring i sentrumsnære butikker flere steder at det er personer som gjentatte ganger og over tid oppfører seg truende, og som gjør at de ansatte føler både ubehag og i mange tilfeller føler seg truet. Det er ofte gjengangere, der butikker går til det steget å anmelde. Da må man gjerne anmelde flere ganger.

Han sier at det er en utfordring for handelsnæringen og andre generelt:

– Det er politiets oppgave å sørge for at man er trygg, men vi forstår at det kan være krevende og kanskje er et større ressursbehov. Det vi også ser, og det som vi merker bidrar til å skape trygghet, er mer synlig politi. Det forstår vi at kan være utfordrende for politiet med de ressursene de har.

Opplysninger til VG: Kiwi ba om besøksforbud

VG får også opplyst at Kiwi-butikken i området tidligere har bedt om et besøksforbud mot Espen Andersen Bråthen.

Sikkerhetssjef i Kiwi, Andreas Wormdahl, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker – og viser til politiet.

På generelt grunnlag sier han likevel:

— Det er sånn at vi leverer inn begjæringer om kontakt- og besøksforbud når vi opplever det nødvendig ut fra forholdenes alvorlighetsgrad. Sakene er ikke begrenset til eksempelvis gjentatt vinningskriminalitet, men det kan også være relatert til annen atferd som er egnet til å skape frykt blant kunder og ansatte, sier han.

VG har forsøkt å forelegge opplysningene i denne saken for Bråthens forsvarer, Fredrik Neumann, men han sier at han ikke har tid eller ønske om å kommentere noe vedrørende saken.

– All kontakt med politiet er viktig

Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Per Thomas Omholt, ønsker ikke å bekrefte eller avkrefte om det foreligger anmeldelser fra Coop eller Kiwi - eller andre - og hva disse eventuelt inneholder.

– Politiet har tilgang til opplysninger som ligger i politiets systemer, og vil sjekke om det er opplysninger i disse sakene som er relevante. Anmeldelser er en del av det som ikke er tidskritisk for etterforskningen, sier Omholt.

Han fortsetter:

– Eventuelle tidligere anmeldelser mot ham er jo en del av etterforskningen, men det arbeidet er ikke påbegynt. Vi kommer til å se på historikken hans i forhold til anmeldelser. Vi ønsker ikke å si noe om det nå.

– VG kjenner til at Kiwi ba om besøksforbud mot ham. Har han fått besøksforbud mot Coop og Kiwi tidligere?

–All kontakt han har hatt med politiet tidligere er viktig, men det er ikke tidskritisk å samle det inn. Slike opplysninger ligger i politiets systemer.

– Har han blitt anmeldt av andre bedrifter eller personer i området før?

– Det er eventuelt ikke tidskritisk informasjon som vi har sett på ennå.

På spørsmål om hvordan politiet har håndtert anmeldelsene som har blitt inngitt på Bråthen og hva de har foretatt seg i sakene, svarer Omholt:

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke uttale oss om tidligere forhold. Det er ikke sikkert det er av betydning, og det kan jo hende at det er andre som vil komme til å vurdere politiets håndtering - både av aksjonen og av tidligere henvendelser, sier han.

Varslet flere ganger

Politiets hovedhypotese er at Kongsberg-siktede var psykisk syk under angrepet. I forkant av massedrapene var Bråthen godt kjent hos både politi, PST og helsevesen, men flere av hans barndomskamerater har uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

Det er uklart hva slags helsehjelp Bråthen har fått gjennom årene, men Statsforvalteren undersøker det gjennom en tilsynssak mot helsetjenesten i Kongsberg.

Bråthen har erkjent drapene, men det er foreløpig ikke kjent om han har tatt stilling til straffskyld.

