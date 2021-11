AMBULANSEHALL: På Ahus er det som et grep i pandemien tatt i bruk en omgjort ambulansehall for å sortere mistenkt smittede og ikke smittede pasienter på akuttmottaket.

Ansatte ved akuttmottaket på Ahus slo alarm for fire uker siden

Mandag kom flere tiltak på Ahus – med blant annet økt bemanning. Det skjer en måned etter at ansatte ved akuttmottaket varslet om «tøffe uker».

Kritisk drift på akuttmottaket flere ganger i uken, noe som betyr for mange og for syke pasienter over tid. Slik ble situasjonen på akuttmottaket på Ahus beskrevet i allerede begynnelsen av oktober.

Det var stor pågang av pasienter – flere med luftveisinfeksjoner, men det var særlig vanskelig å få pasienter videre fra akuttmottaket og over på sengepost. Mange avdelinger på sykehuset var helt fulle og pasienter lå i korridorene daglig.

VG har sett e-poster som viser at de ansatte slo alarm:

6. oktober sendes det ut en e-post til legene i spesialisering ved akuttmottaket, der de informeres om at ledelsen er varslet om behov for tiltak etter «tøffe uker» for de ansatte. Det gis uttrykk for bekymring over situasjonen.

26. oktober varsles ledelsen på ny. De informeres om «høyt arbeidspress, dårlige arbeidsforhold og uverdig behandling av pasientene».

29. oktober holder ledelsen ved sykehuset et møte for å diskutere den pressede situasjonen.

En måned etter at ledelsen ble varslet i starten av oktober, ble det mandag 1. november innført flere tiltak, deriblant økt bemanning per vakt, forflytting av pasienter for å avlaste akuttmottaket og nye grep for hvordan håndtere kritisk drift.

– Det ble sendt varsel om mye kritisk drift og fulle sengeposter 6. oktober. Har dere innført tiltak tidsnok?

– Jeg mener vi har satt inn tiltak på riktig nivå til riktig tid, sier administrerende direktør Øystein Mæland til VG.

Tall VG har fått innsyn i viser at sykefraværet i akuttmottaket begynte å gå oppover – til rundt ni prosent i høst.

– Vi ser en klar sammenheng mellom sykefraværet og den belastningen mange har stått i over tid, sier Mæland.

Tirsdag besluttet St. Olavs hospital i Trøndelag å heve beredskapen til gult nivå fordi akuttmottaket er fullt. Det samme er sengepostene, delvis fordi sykehuset sliter med å få skrevet ut ferdigbehandlede pasienter til kommunene.

På Ahus har de så langt ikke valgt å heve beredskapen.

SMITTEVERN: Det har kommet inn mange pasienter med luftveisinfeksjoner på Ahus de siste ukene og disse må sorteres til en del av den omgjorte ambulansehallen for å ivareta smittevernet.

– Hvilke vurderinger er gjort rundt å heve beredskapsnivået slik situasjonen er nå?



– Det gjøres løpende vurderinger om det er behov for det. Hvor vi står nå, vil jeg ikke spekulere på. Vi har vært i beredskap tidligere i lange perioder under pandemien, men da har situasjonen vært annerledes enn nå, svarer direktør Mæland på Ahus.

– Er grunnbemanningen på Ahus god nok?

– Jeg vil ikke diskutere grunnbemanning i den situasjonen vi er i nå. Vi har gjennom hele pandemien hatt forsterket bemanning på de mest utsatte områdene, både i akuttmottaket, intensivområdet og covid-postene, svarer han.

Over 250 avvik

De ansatte blir bedt om å skrive såkalt avvik når det skjer hendelser ut over det vanlige som går ut over pasienter eller ansatte. Tall VG har fått innsyn i viser at det så langt i 2021 er skrevet flere avvik på akuttmottaket enn i hele 2020. Tallet for 2021 er 252, mens det totalt for 2020 var 239.

– Ansatte som gråter på jobb og kaster opp av arbeidsoppgavene. Hva tenker du når du får slike rapporter?

– Når man kaster opp på grunn av situasjonen, kan man vel ikke få et klarere signal på at dette er langt fra helsefremmende arbeidsplass, svarer foretakstillitsvalgt Berit Langset til VG.

– Opplever du at tiltakene som er innført er tilstrekkelig for å avhjelpe situasjonen?

– Nå legges det i økende grad opp til at drift skal tas opp og ned, etter pågang. En tenkning som er god på papiret, men forutsetter en del elementer. Denne gangen vil jeg driste meg til å mene at tiltakene er besluttet for sent, fortsetter hun.

KORRIDOR: Flere ganger i uken blir det så fullt i akuttmottaket at pasienter blir liggende i korridorene.

– En vanskelig vinter

Ståle Clementsen, som er foretakstillitsvalgt for legene for Ahus, mener tiltakene forskyver problemet innover i sykehuset.

– Jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Når pasientene flyttes tidligere videre inn i sykehuset, kommer de til sengeposter som ikke har plass. Men for akuttmottaket vil det nok oppleves som en bedring. Det løser imidlertid ikke det overordnede problemet, som er at vi har for liten plass i utgangspunktet, sier han til VG-

– Stort sett så driftes sykehuset med fulle sengeposter året gjennom. Når det da blir en topp, enten med infeksjonssykdom eller skader, har vi lite å gå på, legger han til.

Han tror de ansatte går en vanskelig tid i møte.

– Det ser ut til å bli en vanskelig vinter og sykehuset kommer til å være fullt. Sånn som det ser ut nå, er det ikke noen avlastning å hente fra andre sykehus. Det er viktig at ledelsen bemanner tilstrekkelig opp, slik at ikke ansatte slites ut før vinteren er over, sier han.