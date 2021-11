BORTSKJEMT: Til tross for interne krangler mener Oslos tidligere ordfører at Oslo Høyre har flere kandidater til å leder i partiets fylkeslag. Men hvem vil?

Ledertrøbbel i Oslo Høyre: Her er Fabian Stangs favoritter

Fabian Stang peker på fire stortingspolitikere som sine favoritter til å bli ny leder av Oslo Høyre. To av dem har allerede sagt nei.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det vakte oppsikt da Heidi Nordby Lunde forrige uke varslet at hun ikke tar gjenvalg som leder for Oslo Høyre.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang mener partiet har et luksusproblem når de skal velge hennes erstatter på Oslo Høyres årsmøte i januar.

– Vi er bortskjemte, og har flere gode lederkandidater i Oslo Høyre, sier Stang til VG.

Stang trekker selv fram fire favoritter han har til å overta posisjonen som leder i Oslo Høyre:

Ine Marie Eriksen Søreide

Nikolai Astrup

Mudassar Kapur

Mathilde Tybring-Gjedde

– De kan alle gjøre en god jobb, om de lar seg overtale. Og vi har også andre flinke folk i partiet. Det er viktig å huske på at vi jobber ikke for oss selv, men for partiet, sier han.

Alle kandidatene Stang sitter på Stortinget for Oslo Høyre. Det gjør også Lunde som har meldt at hun ikke stiller til gjenvalg.

fullskjerm neste NEI TAKK! Ine Eriksen Søreide sier at hun ikke er aktuell til å ta over som leder. 1 av 4 Foto: Tore Kristiansen

Fire har takket nei

To av Stangs favoritter har allerede sagt at de er uaktuelle som ny leder: tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide bekrefter det overfor Aftenposten og stortingsrepresentant Mudassar Kapur skriver det på Facebook.

I tillegg har også nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg, meldt at han ikke er kandidat. Det samme gjør Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo bystyre.

Stang mener at partiet har et enormt potensial i hovedstaden.

– I min tid var vi oppe på 35 prosent oppslutning i Oslo, så det er ingen tvil om at vi har et kjempepotensial.

URBAN: Heidi Nordby Lunde har varslet at hun vil gå av som Oslo Høyre-leder på nyåret etter fire år ved roret. Nå jaktes hennes etterfølger.

Den tidligere Oslo-ordføreren tar også til motmæle mot avtroppende leder Heidi Nordby Lunde, som har etterlyst at Høyre profilerer seg som et mer urbant byparti:

– Jeg vil advare mot det, og her er jeg helt uenig med Heidi. Vi i Oslo kan selvsagt vinne makten ved å vise at vi er et parti for alle som bor i Norge. Oslo fungerer ikke uten at resten av landet gjør det – og omvendt. Derfor må vi aldri nedprioritere distriktene i kampen for Oslo.

Fra dørbank til hjertebank

Stang peker på to saker Høyre må få eierskap til for å vinne Oslo: Miljø og skole.

– Vi har drevet med aktiv miljøpolitikk i snart 20 år, og det var vi som hadde gleden av å få fart på kollektivtrafikken. Men så kom vi litt i bakleksen fordi MDG var så tydelige. Men nå tror jeg velgerne ser at MDG ødelegger for miljøkampen ved å være så aggressive. Da er det vår oppgave å drive en miljøpolitikk folk kjenner seg igjen i – og vil delta i.

– Vi har akkurat sluttet med dørbank etter valget. Fra og med i morgen må vi banke på Oslo-folks hjerter for å vinne igjen. Vi må være ute og synliggjøre vår politikk. Det må være mindre seminarer og mer folk.

Hverken avtroppende leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, eller nestleder Eirik Lae Solberg ønsker å si noe til VG om hvem som bør ta over vervene etter dem.

Valgkomiteen i Oslo Høyre ledes av Jens Jørgen Lie.

Vil løfte sykehussaken

Michael Tetzschner er tidligere leder av Oslo Høyre, stortingsrepresentant og byrådsleder.

Han sier at ord som «sakseierskap» blir litt for innforstått dialekt fra de som lever av å kommentere politikk når man skal forklare partienes popularitet på forskjellige saksområder.

– Vi må løse de overordnede og praktiske problemene folk har i sin hverdag først, så kan vi begynne å snakke om partipolitikk og byrådsmakt etterpå. Oslo Høyre har et godt utgangspunkt med en god organisasjon. Vi må bekjempe tendenser til at politikk fremstilles som et spennende spill for få involverte, sier Tetzschner.

VIL HØRE PÅ MEDLEMMENE: Michael Tetzschner mener at Oslo Høyre i større grad må la synspunkter fra medlemmer, velgere og sympatisører påvirke standpunktene «før de presenteres som offisiell partiprosa».

Han sier at han avventer valgkomiteens beslutning og ønsker ikke å spekulere i navn til ledervervet i Oslo Høyre.

Selv trekker han frem sykehusdekningen for Oslos befolkning som en av sakene partiet bør arbeide grundigere med.

Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen sier begge at Ullevål sykehus skal legges ned. Tetzschner mener at saken ikke bør fremstilles som endelig avgjort på de premissene som til nå har vært kjent.

– Hvis vi skal være et bredt parti som representerer byen, så må vi ha en aktiv holdning til store beslutninger for byen og engasjere oss i de problemer og planer som berører dem. Vi kan ikke slå oss til ro med at noe sikkert er ok, fordi noen andre har bestemt det, sier han.