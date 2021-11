VIL IKKE PEKE: SV-leder Audun Lysbakken vil ikke peke på Stortingets administrasjon eller stortingsdirektøren. Han vil vente på den eksterne gjennomgangen av regelverket.

Lysbakken om Stortingets administrasjon: − Frustrasjonen er godt kjent

Audun Lysbakken (SV) sier at flere stortingsrepresentanter har vært frustrert over Stortingets administrasjon, men vil ikke si nå om det bør få konsekvenser.

Av Eirik Røsvik

Frp-leder Sylvi Listhaug varslet lørdag at politikerne nå må ettergå administrasjonen på Stortinget, ledet av stortingsdirektør Marianne Andreassen.

SV-leder Audun Lysbakken sier at han er glad for at det blir en ekstern gjennomgang av regelverket og skattespørsmål.

– Det er åpenbart på det som har kommet fra mange representanter at det ikke har kommet klare avklaringer fra administrasjonen på hva slags regelverk og lovverk de skal forholde seg til, sier Lysbakken.

Han sier at han vil vente på gjennomgangen før han konkluderer, men legger samtidig til:

– Frustrasjonen over hva slags beskjeder representantene har fått er godt kjent og en del av bildet vi må forholde oss til, sier han.

KRITISK: Sylvi Listhaug mener at man også må stille spørsmål ved hva Stortingets administrasjon har gjort.

Frp-leder Sylvi Listhaug reagerer på at stortingsdirektør Marianne Andreassen ikke ønsket å gå inn i daværende stortingspresident Eva Kristin Hansens sak, ifølge Adresseavisen.

Audun Lysbakken sier til VG at stortingsdirektøren ikke hadde mulighet til å gå gjennom enkeltsaker, fordi hun ikke hadde hjemmel til å gjøre det.

I etterkant har det blitt kjent at politiet starter etterforskning.

– Hvem bør rotet få konsekvenser for?

– Jeg har ikke tenkt å hive meg på den nå. Det første vi må gjøre er å sørge for at vi har gode prosesser for å rydde opp i alt, at vi får valgt en ny president og så får vi diskutere dette i ro og mak, sier han.

Vil svare Listhaug

Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier at det er naturlig at Sylvi Listhaug nå stiller spørsmål til administrasjonen.

– Selvfølgelig skal jeg svare, skriver Andreassen i en e-post til VG.

Direktøren sier at hun håper at Riksrevisjonens gjennomgang av pendlerboligordningen på Stortinget også vil inkludere administrasjonens rolle.

Hun sier at det er viktig for henne å lytte til representantenes opplevelse av situasjonen.

– Når det gjelder administrasjonens tildelinger av pendlerboliger har vi hatt en konsekvent praktisering av regelverket, men jeg ser at informasjonen vi har gitt representantene kunne vært bedre, skriver hun.

VIL SVARE: Marianne Andreassen sier at hun skal svare på Sylvi Listhaugs spørsmål.

Andreassen sier at det blir feil for henne å uttale seg nå om de skattemessige forholdene i saken, før rapporten fra den eksterne skatterevisjonen er klar.

– Jeg forstår at det er frustrerende for representantene med den uklarheten som foreligger om enkelte spørsmål rundt dette, men det er viktig at dette nå håndteres korrekt og basert på den skatterettslige gjennomgangen som snart er klar, skriver Andreassen.

Hun innrømmer at det er behov for bedre informasjon og veiledning fra administrasjonen til representantene.

– De skal føle seg trygge på hva som gjelder, og der må vi ta inn over oss at vi har et forbedringspotensial, skriver hun.

SNART ENIGE? Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakkens partier forhandler denne helgen og neste uke på Stortinget med Senterpartiet om budsjettet.

Stiller ikke ultimatum

SV forhandler nå om statsbudsjettet med Sp og Ap på Stortinget.

Lysbakken sier etter talen til SVs landsstyre at de ikke kan akseptere et budsjett som er dårligere på kortsiktige klimakutt enn Erna Solberg.

Støre-regjeringens budsjett kutter mindre i CO₂-utslipp neste år enn Solberg-regjeringens foreslåtte budsjett.

– Er det et ultimatum?

– Jeg har sagt hele tiden at vi driver ikke med trusler og ultimatum så lenge vi har en god tone i forhandlingene. Vi mener det er fullt mulig og veldig viktig å få på plass et budsjett som kutter mer. Men jeg nøyer meg med det nå, så får vi se hvordan dette blir, sier han.

SV-lederen vil ikke gå inn i status på budsjettforhandlingene på Stortinget med Senterpartiet og Arbeiderpartiet – eller om han selv må trå til på et tidspunkt.

– Det er noen frister på Stortinget, men vi må bruke den tiden vi trenger for å bli enige.

– Hvor er dere nå og når får vi budsjettet?

– Det er her vi er i fasen for kjedelige svar, som jeg også synes er kjedelig. Men jeg har ikke noe annet å si enn at vi tar det dag for dag. Til budsjettforhandling å være har det ikke gått så veldig lang tid enda. Det er viktig å huske.