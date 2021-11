ET SPØRSMÅL OM TID: Dag Svensson er forsvareren til mannen i 30-årene som er siktet i Lørenskog-saken.

«Kryptomannens» forsvarer om pass-etterlysning: − Positivt

Advokat Dag Svensson håper politiets etterlysning vil bære frukter nok til å sjekke hans klient ut av Lørenskog-forsvinningen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er positivt at de går ut og ber om opplysninger, det kan jo også hjelpe politiet til å forstå at min klient ikke har noe med dette å gjøre, sier Dag Svensson ved Advokathuset i Lillestrøm.

Han er forsvareren til mannen i 30-årene som ble pågrepet under en politiaksjon i Oslo den 8. april 2020.

Han ble siktet for å ha hatt en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, som politiet mener ble drept 31. oktober 2018.

Mannen har siden starten nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre.

– Det er et spørsmål om tid, men vi håper jo snart det kommer et gjennombrudd som gjør at politiet kan avslutte saken mot min klient, sier Svensson.

Mandag gikk politiet ut med en etterlysning: Alle som har hatt befatning med et bilde av passet til Ole Henrik Golf (32) fra Mandal bes melde seg.

Det kan være man har kjøpt eller solgt det selv, kanskje som en del av større ID-pakker som kan inneholde flere titalls identiteter. Politiet ber folk som har kjøpt slike pakker om å sjekke grundig hva de inneholder.

– Jeg vil oppfordre dem til å melde seg for politiet. Tiden er inne for det, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til VG.

Politiet er klare på at det ikke er straffbart i seg selv å besitte ID-en, og at det ikke vil være deres fokus å straffeforfølge dem som kommer med informasjon i en så alvorlig straffesak.

Brukt til e-postadresser og telefonnummer

Den eller de som står bak forsvinningen har brukt denne informasjonen til å opprette e-post og kontoer på kryptobørser:

Passet til Ole Henrik Golf

E-postadressen som ble opprettet i hans navn

Telefonnummeret +47 40 74 56 68 som lå ute til salgs som et kontantkortnummer fra 2017. Dette knyttes ikke til Golf, og er et mysterium for politiet.

Golfs forretningsadresse i Mandal: Store Elvegate 16 A

Politiet understreker at det vil være av stor interesse om identiteten, e-postadressen, telefonnummeret eller firmaadressen er misbrukt i andre sammenhenger, for eksempel i nettbutikker, teleselskaper, betalingstjenester eller lignende. Politiet oppfordrer folk til å gjøre søk i egne enheter og registre på disse opplysningene. Det legges vekt på at det er av særlig interesse dersom noen av opplysningene er benyttet sammen.

Håp om oppklaring

– Misbruket av Golfs identitet er utvilsomt et svært viktig spor i saken, mener advokat Svein Holden.

Han er forsvareren til Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, som er siktet for hennes forsvinning. Han nekter å ha hatt noe med saken å gjøre.

– Vi har et sterkt håp om at etterforskningen knyttet til identitetstyveriet vil gi et gjennombrudd i saken, sier Holden videre.

For Svensson, advokaten til «Kryptomannen», er den nye etterlysningen et godt tegn.

– Hvis man får svar, så vil man fort se at min klient ikke har noe med det å gjøre.

Advokaten forteller at det ikke har vært lett for hans klient å være innblandet i en sak han mener han ikke har noe med å gjøre.

– Han synes selvfølgelig at det er svært vanskelig, og at det tar så lang tid å sjekke han ut. Vi tenker jo at det burde de har greid for lenge siden.