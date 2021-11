ADVARER: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (f.v.), leder Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge og leder Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke mener budsjettforhandlingene så langt har vist at regjeringen må droppe SV.

NHO-topper ber Støre søke mot sentrum

Tre NHO-topper ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) av hensyn til norske arbeidsplasser å vende ryggen til SV og i stedet søke samarbeid med sentrum.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Støres Ap-Sp-regjering forhandler denne uken på overtid – med SV – for å sikre flertall for regjeringens forslag til endringer i Solberg-regjeringens statsbudsjett.

– SV sitt forslag til statsbudsjett er en direkte trussel mot norsk og lokalt eierskap, og det times på verst tenkelige tidspunkt: Penger som skal investeres i det grønne skiftet og for å skape nye jobber, vil bli tappet ut av selskapene for å betale økt formueskatt og økt utbytteskatt, sier leder Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

– Tjent med at Ap samarbeider mot sentrum

– Regjeringen har mange veier til flertall. De er ikke avhengig av SV. Det er Senterpartiet som er vippepartiet i norsk politikk, sier leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri.

Lier-Hansen har bakgrunn fra Ap, blant annet som statssekretær.

GRO: Stein Lier-Hansen viser blant annet til Gro Harlem Brundtland.

Han sier at budsjettforhandlingene har vist at norsk næringsliv ikke er tjent med at Ap samarbeider med SV.

– Støre bør som Gro søke flertall på en klok og ansvarlig måte. Veien til flertall kan gå via Venstre og KrF, sier han.

– Mener du det knyttet til neste års budsjett eller også samarbeid generelt?

– Jeg mener norsk industri og næringsliv best er tjent med at Ap og Sp samarbeider mot sentrum, med Venstre og KrF.

– Vårt håp

Leder Geir Ove Ystmark i NHO Sjømat Norge fremholder at flertallet på Stortinget gikk til valg på å redusere skattetrykket på arbeidende kapital.

– Senterpartiet var veldig tydelig på det. Vi kan ikke føre en aktiv distriktspolitikk uten å sikre privat eierskap, sier han og legger til:

SV-KRITISK: Geir Ove Ystmark mener SV har levert et «næringsfiendtlig» statsbudsjett-forslag.

– Det er jo det som er kjernen i bosettingen. Det er skipsverft, fiskeforedlingsbedrifter, meieri, traktorer, havbruksanlegg og fiskefartøy som er grunnlaget for bosettingen utover landet.

Brubakk sier det er mange arbeidsplasser i spill.

– Vårt håp er at regjeringen søker et flertall som skjønner viktigheten av at vi har et sterkt privat næringsliv. Næringslivet er jobbskaperne og vi trenger 250 000 nye lønnsomme arbeidsplasser innen de neste åtte årene.

– Næringsfiendtlig

Norsk Industri-leder Lier-Hansen sier det ikke er regjeringsplattformen, som er utfordringen.

– Hurdalserklæringen hadde en tydelig industriell retning. Vi frykter at denne står for fall hvis vi SV får gjennomslag for sine skatteforslag.

Ystmark sier at «SV må forstå at folk flest jobber i privat næringsliv».

– Det er deres arbeidsplasser de truer når de legger frem et så næringsfiendtlig budsjettforslag.

– Avslørende

SV-leder Audun Lysbakken er oppgitt.

– Dette er avslørende for NHO; de har ikke giddet å sette seg inn i vårt alternative budsjett, hvor vi foreslår en aktiv grønn industripolitikk som ingen andre partier kan matche.

Han sier NHO dreier seg i en retning.

– Problemet til NHO er at de er blitt en interesseorganisasjon for de aller rikeste eierne, i stedet for bredden i norsk næringsliv.

Han legger til:

– Jeg burde ta angrepet som et kompliment: Gjengen på Majorstua ser at det er SV som kan få til å gjøre noe med de økte forskjellene. Derfor advarer de mot oss.

Han sier de bør tenkte seg om.

– Når de i så stor grad prioriterer de rikeste, må de forstå hva det kan bety for samholdet i det norske folk.

– Uaktuelt

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier rådene fra NHO-toppene ikke vil bli fulgt.

– Det de foreslår er uaktuelt. SV er vår foretrukne partner på Stortinget. Vi gikk til valg på en ny kurs. Støtte for den kursen får vi ikke ved å samarbeide med partier som var endel av den forrige regjeringen, sier Skjæran.

– De sier SV bidrar til å svekke rammevilkårene for norsk næringsliv?

AVVISENDE: Bjørnar Skjæran sier han har helt andre erfaringer enn de som formidles fra NHO.

– Jeg har reist mye rundt og snakket mye med bedrifter og med industrien. Et budskap jeg har fått jevnt og trutt er at næringslivet ønsker en mer aktiv næringspolitikk som skaper arbeidsplasser og kutter utslipp. Det leverte ikke Venstre og KrF.