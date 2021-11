VRAKET: Sverre Myrli intervjues i Vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag.

Sverre Myrli etter presidentvrakingen: − Uverdig spill

Ap-veteran Sverre Myrli er ikke nådig mot eget parti etter at han ble vraket i spørsmålet om hvem som skal bli ny stortingspresident.

– Dette har vært et uverdig spill. Jeg opplever at rykter om min fortid som ikke medfører riktighet er brukt mot meg i denne prosessen, sier Sverre Myrli om kampen om presidentvervet i Arbeiderpartiet.

Myrli møtte pressen i Vandrehallen i Stortinget onsdag formiddag.

Onsdag morgen valgte Aps stortingsgruppe Masud Gharahkhani som ny presidentkandidat etter at Eva Kristin Hansen trakk seg forrige uke.

Konfrontert

Aftenposten skrev tirsdag kveld at det har vært en omfattende internprosess i partiet der man også har gått langt tilbake i tid for å granske presidentkandidatene.

Overfor avisen bekreftet Myrli at et forhold han hadde da han var 26 år med en 18 år gammel kvinne har vært tema i denne prosessen. De var da begge aktive i AUF.

– Er det noe i din fortid som ikke tåler dagens lys?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg har vært medlem av AUF siden jeg var 14 år. Jeg har sittet på Stortinget i over 20 år. Jeg har hatt folkevalgte verv i over 30 år, og har sikkert gjort både dårlige vurderinger og dumme ting, men jeg tror ikke det er alvorlige spørsmål. Men noen ønsker tydeligvis å bruke det, sier Myrli.

Han bekrefter at han ble konfrontert med det tidligere forholdet fra 1990-tallet også i 2017. Men det ble lagt bort da, sier Myrli.

Han legger ikke skjul på at han synes prosessen har vært dårlig.

– Det er fremsatt rykter om meg, og det er unødvendig, sier Myrli.

Ville fortsette

Like etter gruppemøtet der Gharahkhani ble valgt, bekreftet Myrli at han gjerne ville fortsette i presidentskapet, men at partiet ville det annerledes:

– Jeg har trivdes svært godt som visepresident og tror også jeg har gjort en rimelig god jobb. I alle fall har jeg fått mange gode tilbakemeldinger på det, både fra eget parti og fra de andre partiene, skrev Myrli i en tekstmelding til VG da..

– Derfor ga jeg beskjed til partiledelsen og valgkomiteen om at jeg gjerne ville fortsette som visepresident, legger han til.

– Jeg registrerer at partiet nå har stokket kortene på nytt, og at jeg som en følge av det ikke lenger skal være med i presidentskapet.

– Nå blir det andre arbeidsoppgaver på meg, og jeg skal skjøtte mine verv på en god måte, slik jeg bestandig har forsøkt å gjøre, sier Myrli.

– Ikke presset

Aps partisekretær Kjersti Stenseng svarte slik etter Aps gruppemøte onsdag, da hun ble spurt om det var forhold knyttet til Myrlis fortid som ligger bak vrakingen:

– Det er ingen som er presset ut fra noe som helst, vi har gjort grundige vurderinger av hvem som er rett person til å lede presidentskapet på Stortinget nå, og da endte vi på Masud, sier Stenseng.

