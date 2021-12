BEKYMRET: Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, sier til VG at hun skulle ønske flere saker ble meldt til tilsynsmyndighetene.

Feiltolket celleprøve: Pasient fikk kreft

Minst 46 kreftpasienter fikk alvorlig skade som følge av feilbehandling i 2018 og 2020. I flere av sakene har sykehusene feiltolket prøver og CT-bilder.

«Forsinket behandling førte til spredning av kreft,» skriver et norsk sykehus i 2018.

Pasienten som avviksmeldingen handler om hadde vært inne til en undersøkelse, men bildene som ble tatt av pasienten, ble ikke tolket av sykehuset.

Det ble rett og slett glemt.

Dermed oppdaget ikke sykehuset at pasienten hadde kreft før pasienten selv purret på sykehuset.

I tre år har VG gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.

I VGs oversikt er det 46 hendelser der kreftpasienter har fått alvorlig skade som følge av:

Forsinket behandling.

Feiltolkning og mangelfull oppfølging av prøvesvar og CT-undersøkelser.

Feildosering av legemidler.

Fire av pasientene døde.

Info OM TALLENE: * Forrige helg avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet. VG har analysert interne avviksmeldinger fra 22 offentlige sykehus. * VGs oversikt over kreft-avvik er ikke fullstendig, da ikke alle avviksmeldinger som omhandler kreftpasienter vil være synlig med enkle søkeord. VGs tall i denne saken består av hendelser fra 14 norske sykehus. Vis mer

Seks av 46 hendelser varslet

Bare seks av hendelsene er varslet til Helsetilsynet, ifølge innsyn VG har fått fra sykehusene.

Fungerende avdelingsdirektør Anders Haugland i Helsetilsynet sier til VG at denne typen hendelser - der pasienten har fått alvorlig skade eller dødd - skal varsles til Helsetilsynet.

Dersom er en svikt i rutiner eller behandling i sykehuset som har ført til alvorlig konsekvens for pasienten, skal det varsles.

Helsetilsynet har ikke vurdert de konkrete eksemplene i denne saken. Det har professor Aslak Syse, som mener flertallet av disse 46 hendelsene burde vært varslet.

VG har tidligere skrevet om Sølvi Løvås, som døde som følge av feilbehandling ved Stavanger Universitetssjukehus i 2018. Denne saken er blant hendelsene som ikke er varslet til Helsetilsynet.

FEILBEHANDLING: Sølvi Løvås døde i 2018. En av kreftprøvene som ble tatt av henne på sykehuset ble feiltolket.

Her er flere eksempler:

Kreftforeningen: - Fortvilende lesing

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross reagerer på VGs tall:

– Dette er fortvilende lesning, sier hun.

– Det å få en kreftdiagnose er i seg selv en enorm påkjenning, og som pasient skal du kunne ha tillit til at du får den aller beste behandlingen. Forsinket behandling og glemte innkallinger kan ha avgjørende betydning for om du blir blant de tre av fire som overlever kreft i Norge i dag, eller om du blir blant den siste uheldige fjerdedelen.

VG skrev mandag at meldeordningen for uønskede pasienthendelser, som ble lagt ned i 2019, tidligere ville fanget opp denne type hendelser.

I stedet for å bruke de 70.000 meldingene til læring - ble hele databasen slettet.

– Vi er takknemlig for at VG har tatt jobben med å kartlegge dette, og tar for gitt at det vil følges opp av helsemyndighetene, sier Ross.

– Aller helst skulle vi sett at meldeordningen for uønskede pasienthendelser aldri ble nedlagt. I dag har vi Kreftregisterets kvalitetsregistre som skal bidra til kvalitetsforbedring i tjenesten og styrking av pasientsikkerheten.

– Men kvalitetsregistrene er ikke alene tilstrekkelig til å kunne redusere de avvikene som VG viser til.

Ross sier hun ønsker en tjeneste som registrerer flere avvik - og melder feil til Helsetilsynet.

– Det handler ikke om at avdelinger eller sykehus skal straffes eller henges ut – men at både det aktuelle sykehuset og andre skal lære av sine feil slik at risikoen for at noe lignende skal skje igjen blir minst mulig.