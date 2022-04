KLAR TALE: Thorbjørn Berntsen (87) var kjent som «leppa fra Grorud». Han legger ikke særlig bånd på seg i dag heller.

Ap-Berntsen ut mot Støre-statsråd

Ap-veteranen Thorbjørn Berntsen går kraftig ut mot den nye kommunalministeren, Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Av Bjørn Haugan

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Gjelsvik ga i et intervju med Klassekampen 20. april uttrykk for at han vil vanne ut strandsone-regelverket.

Det får den tidligere Ap-miljøvernministeren til å se rødt.

I et innlegg Berntsen la ut på Facebook, som var adressert som et innlegg til Dagsavisen, forklarer Berntsen hvorfor strandloven, hvor kommunene ble fratatt beslutningen om hvem som skulle disponere areal i strandsonen, er så viktig.

«I dag er det ikke kommunene som kan gi dispensasjon fra forbudet mot bygging i strandsonen, men kan søke om dispensasjon hos statsforvalteren», forklarer Berntsen i innlegget.

Han skriver at Gjelsvik vil angripe ordningen som gjør at det ikke lenger er bukken (kommunene) som passer havresekken (lukrative tomter).

Kaller Gjelsvik «tjodleifen»

Han skriver dette om Gjelsvik:

«Denne «tjodleifen» må ikke tillates å ødelegge det som er gjort over flere tiår for å sikre mest mulig frihet for ferdsel for allmennheten i strandsonen».

Berntsen avslutte med følgende råd til den ferske kommunalministeren:

«Hold fingret av fatet, bruk dem heller til å plukke poteter».

Berntsen sier at han står for det.

– Det får han tåle. Da jeg leste oppslaget i Klassekampen lurte jeg på om det var 1. april. Men det var 20. april. Dette kan ikke en regjering som Ap leder, være med på å myke opp, for å tilfredsstille grunneiere, sier Berntsen til VG.

FERSK STATSRÅD: Det er ikke mer enn et par uker siden Sigbjørn Gjelsvik (t.h.) ble presentert som ny kommunalminister av statsminister Jonas Gahr Støre (i midten). Bjørn Arild Gram (t.v.) ble samtidig ny forsvarsminister.

Dette sa Gjelsvik til Klassekampen.

«Mange av reglene er utformet med bakgrunn i situasjonen i pressområdene rundt de største byene. Vi trenger en differensiering av for eksempel strandsonevernet, som gjør at kommunene bestemmer mer selv og som er mer tilpasset de ulike forholdene rundt om i landet».

– Da skal han få det

Han sa at det skal være færre hindringer når kommunene lager arealplaner for husbygging.

– For Senterpartiet er det veldig viktig å legge til rette for at det går an å bo og leve i hele landet, og da er dette noe vi må ta tak i, sier han.

– Gjesvik vil ha en ny debatt om strandsonevernet. Da skal han få det, sier Berntsen:

– Det var tidligere statsminister Odvar Nordli som var først på den ballen i sin tid og vi gjorde en store jobb for å få på plass en regulering, hvor gjerder ble fjernet og folk fikk tilgang til strandsonen og andre områder det bør være offentlig tilgang til.

– Skal gå løs på det

Han legger til:

– Vi fikk på plass prinsippet om strandplan og 100-metersbelte. Det har vært et viktig verktøy. Vi sikret fri ferdsel for allmennheten. Gjelsvik skal gå løs på det.

– Han sier strandplanloven er tilpasset pressområder i større byer, ikke boområder i distriktene?

– Han skal gå løs på strandplanloven og differensiere hvor den skal gjelde. Vi står i fare for at han skrur klokken tiår tilbake i tid. Det er uhørt at en Ap-ledet regjering skal være med på noe slikt. Dette er god Ap-politikk, som han skal vrake for å prioritere grunneiere.

UT PÅ TUR: Thorbjørn Berntsen er fortsatt ute i naturen. Her ved sitt hjem i Sørumsand i 2020.

– Går helt amok

Berntsen sier kamp for grunneiere også synes å være motivet for at Gjelsvik i intervjuet også vil gjøre noe med kulturminnevern.

– Han går løs på vern av kulturminner også, fordi grunneiere får båndlagt arealer. Han går helt amok han typen der og står for det stikk motsatte av hva Ap har stått for, sier en bekymret Berntsen.

Mannen som i sin tid som toppolitiker ble kalt «leppen fra Grorud», for sine frimodige ytringer, hvor han blant annet under et møte i Grimstad i 1993 kalte den britiske miljøvernministeren for «den største drittsekken jeg noensinne har møtt».

Sigbjørn Gjelsvik søker dialog.

– Jeg tror jeg må invitere min gamle sambygding på kaffe, sier Gjelsvik, som i mange år har vært bosatt på Sørumsand, ikke så langt fra Berntsen.

– Berntsen må se at Norge er mer enn Sørumsand og Oslo. Vi må ha en differensiert politikk, som er nedfelt i Hurdalsplattformen, med mer økt handlefrihet for kommunene når det gjelder strandsonen.

– Fortsatt streng politikk

Gjelsvik sier grenseoppgangen er grei.

– Vi har tre soner, hvor Oslofjorden og deler av Sørlandet og rundt noen storbyer er en sone; der skal en fortsatt ha en streng politikk. Sone to er en mellomsone.

VIL DELE OPP NORGE: Sigbjørn Gjelsvik sier det ikke er alle kommuner som får oppleve større kommunal innflytelse over strandsonen.

Han sier at bortsett fra noen områder i Rogaland, Bergens-området, områder rundt Ålesund, Kristiansund, Molde og Trondheimsregionen opp mot Steinkjer, er hele Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge sone tre, som skal få større frihet.

– Der er ikke utfordringen press mot strandsonen, men at det gror igjen.

– Berntsen sier et underliggende motiv for deg er å hensynta grunneierne?

– Jeg ivaretar hensynet til lokalsamfunnene og at en skal få større mulighet for bedre næringsutvikling og boligbygging – for å ta vare på og bevare naturverdier. Alle kan ikke bo oppå hverandre i fuglekasser.