Rødt har startet en prosess hvor de tar imot innspill fra organisasjonen om hvordan det skal håndtere koblingene mot Steigan.no, opplyser partiet.

Steigan-styreleder trekker seg fra landsstyret i Rødt

Rødt-politiker har vært under kritikk for sin rolle som styreleder i selskapet bak Steigan.no. Nå trekker han seg fra landsstyret i partiet.

Av NTB

– Det har vært en kampanje mot Steigan.no og mot meg de siste ukene, som har begynt å skade partiet, sier Per-Gunnar Skotåm til Klassekampen.

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no. Nettstedet har den siste tiden vært kritisert for gjengivelse av russisk krigspropaganda, og det har vært søkelys på koblinger mellom nettstedet og flere medlemmer av partiet Rødt.

Skotåm er uenig i at nettstedet formidler russisk propaganda, men sier at han trekker seg fra sentrale verv for å verne partiet.

Dermed vil han ikke lenger være medlem av landsstyret eller internasjonalt utvalg i partiet, men han fortsetter som folkevalgt. Han er ennå gruppeleder for Rødt i Nordland fylkesting og sitter i formannskapet i Fauske kommune.

Partisekretær Benedikte Prynseid Hansen i Rødt sier at partiet har iverksatt en prosess hvor de tar imot innspill fra organisasjonen om hvordan det skal håndtere koblingene med Steigan.no

Rødts lokallag i Trondheim sentrum er blant lagene som har bedt om at alle bånd mellom Rødt-politikere og nettstedet brytes.

Rettelse: VG videreformidlet NTBs sak der det først sto at Rødt-politiker Per-Gunnar Skotåm trakk seg fra sentralstyret i partiet. Det stemmer ikke. Det korrekte er at Skotåm trekker seg fra Rødts landsstyre.