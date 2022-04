NESESPRAY: Denne nesesprayen er beslaglagt i tollen og inneholder virkestoffet melanotan, som skal gjøre deg brun.

Flere beslag av nesespray for å bli brun: − Gambler med egen helse

Flere ønsker å ta i bruk ulike ulovlige dopingmidler for å «se bra ut». Det merker tollerne.

– Vi ser det hele året, men med et lite oppsving før sommeren, sier Hanne Wickstrøm.

Hun er tolloverinspektør ved postseksjonen ved Alnabruterminalen og viser frem mengder av ulovlige hormonbehandlinger.

Mesteparten inneholder melanotan, et virkningsstoff som skal gjøre deg brun. Virkestoffet er fremstilt og solgt ulovlig, men det er enkelt å bestille.

– Det er ganske så aggressiv markedsføring på nett, sier hun.

NESESPRAY: Tolloverinspektør ved postseksjonen ved Alnabruterminalen, Hanne Wickstrøm, viser frem ulike nesesprayer som inneholder melanotan.

Økt beslag av nesespray

Melanotan blir produsert i flere former.

– Det som var nytt i 2020 var at det begynte å komme en del nesespray, sier hun.

Tollerne beslaglegger stadig flere av nesesprayene. På TikTok har det vært hundrevis av videoer der unge jenter sprayer dette middelet opp i nesen. I videoen under kan du se eksempler.

I 2018 kom det null nesesprayer. I 2019 kom det to, og i 2020 og 2021 lå tallet på 30. Så langt i år har det kommet inn 20 nesesprayer.

Aldri blitt godkjent

Melanotan ble utviklet på 1980-tallet for å gjøre det mulig å bli brun uten å risikere at huden ble skadet av sollys.

Denne bruken har likevel aldri blitt godkjent i noen land og melanotan er heller aldri blitt ferdig utviklet som et legemiddel, sier overlege i Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

– De som bestiller dette gambler med egen helse. Effekten og sikkerheten ved bruk av melanotan er ikke ordentlig undersøkt, og når man bestiller dette på nettet vet man rett og slett ikke hva man får, sier Hortemo.

Han sier at melanotan stimulerer de cellene i huden som produserer pigment, og frykten er at dette kan gi risiko for utvikling av føflekk-kreft.

IKKE TESTET: Melanotan er ikke testet med tanke på effekt og bivirkninger på en sånn måte som man krever som legemiddel, sier overlege i Statens legemiddelverk, Sigurd Hortemo.

Det er ulovlig å få stoffet inn til Norge.

Folk fra hele landet bestiller melanotan, sier Wickstrøm, og legger til at kundene ikke kan forvente å få varen.

– Den vil bli destruert og i verste fall kan man bli anmeldt, sier hun.

Opplever et større omfang

Alle pakker kommer inn til Østlandsterminalen før de blir sendt videre. Og det er ikke bare brunfarge som folk ønsker å fikse.

– Det er veldig skremmende å se hvor mange sendinger som kommer hele tiden, sier tollinspektør Lars, mens han viser en pakke sendt fra Singapore.

Han ønsker ikke å oppgi etternavn.

I pakken foran han ligger det potenstabletter. Tablettene bruker man etter å ha avsluttet en kur ved bruk av anabole steroider for å minske bivirkningene med for eksempel mannepupper, sier han.

DOP: Foran tollinspektør Lars på Østlandsterminalen ligger det flere ulike stoffer.

På bordet ligger også anabole steroider som testosteron og nandrolon, og clenbuterol en astmamedisin, men som også brukes i forbindelse med fettforbrenning.

Et annet stoff som de opplever å beslaglegge oftere er SARM. Stoffet er et kjemisk fremstilt legemiddel som skal etterligne virkning av anabole steroider.

– Vi har kanskje 20 sendinger med det her i uken i forskjellige former, sier han.

SARM OG TESTOSTERON: Til venstre er det SARM, som skal etterligne virkning av anabole steroider. Til høyre ligger testosteron.

Hortemo i Statens legemiddelverk forstår at det kan være fristende å ta snarveier for å bygge muskler, men anbefaler at man tenker seg godt om før man bestiller dette på nett.

– Det er betydelig risiko for alvorlige bivirkninger når du bruker anabole steroider, i tillegg vet man ikke hva man får når man kjøper slike produkter på nettet, sier Hortemo.